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ሱፐር ቦምበርማን R 2፡ በኔንቲዶ ቀይር ላይ የበለጠ የሚፈነዳ ደስታ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
ሱፐር ቦምበርማን R 2፡ በኔንቲዶ ቀይር ላይ የበለጠ የሚፈነዳ ደስታ

ሱፐር ቦምበርማን አር 2 ለኔንቲዶ ስዊች በድርጊት የታጨቀ የፓርቲ ጨዋታ ነው፣ ​​ከጓደኞች ጋር አንዳንድ ፈንጂ መዝናኛዎችን ለሚፈልጉ ፍጹም። እሱ ከመጀመሪያው የሱፐር ቦምበርማን አር ቀጥተኛ ተከታይ ነው እና ቀዳሚውን ተወዳጅ ያደረገው ተመሳሳይ ሱስ የሚያስይዝ የጨዋታ ጨዋታ ያቀርባል።

ጨዋታው በባለብዙ-ተጫዋች ሁነታ እንዲጫወት የተቀየሰ ነው, ይህም ከጓደኞችዎ ጋር ኃይለኛ ውጊያ ውስጥ እንዲሳተፉ ያስችልዎታል. ግጥሚያዎች የሚከናወኑት በፍርግርግ ላይ በተመሰረተ ሰሌዳ ላይ ሲሆን ግቡ የመጨረሻው ተጫዋች መሆን ነው። በሂደቱ ውስጥ እራስዎን ከማፈንዳት እየተቆጠቡ ተቃዋሚዎቻችሁን ለማስወገድ በጊዜ የተያዙ ቦምቦችን በስልት ማስቀመጥ አለቦት።

ጨዋታው ለማንሳት ቀላል ነው ነገር ግን ከፍተኛ ክህሎት ያለው ጣሪያ ያቀርባል፣ ይህም ግጥሚያዎች ሳቢ እና ፈታኝ ሆነው እንደሚቀጥሉ ያረጋግጣል። እያንዳንዱ ቦርዱ ሊበላሹ በሚችሉ ግድግዳዎች ተሞልቷል, በእያንዳንዱ ድርጊት የሚቀያየር ተለዋዋጭ የመጫወቻ ሜዳ ይፈጥራል. የኃይል ማመንጫዎች በጨዋታው ውስጥ በሙሉ ተበታትነው ይገኛሉ፣ ይህም የፍጥነት ማሻሻያዎችን፣ የቦምብ ክልልን እና ማስቀመጥ የሚችሉትን የቦምብ ብዛት ያቀርባል። እነዚህ የኃይል ማመንጫዎች በጨዋታው ላይ ተጨማሪ የስትራቴጂ ሽፋን ይጨምራሉ፣ ምክንያቱም ተጫዋቾቹ ጥቅም ለማግኘት በስልት መሰብሰብ አለባቸው።

ሱፐር ቦምበርማን አር 2 ነገሮችን ትኩስ እና አስደሳች ለማድረግ አዳዲስ ሁነታዎችን ያስተዋውቃል። የቦምበርማን 64 ሁነታ 64 ተጫዋቾች በተለየ ሰሌዳ ላይ የሚወዳደሩበት የውጊያ ንጉሣዊ ዘይቤ ሁነታ ነው። ጨዋታው እየገፋ ሲሄድ ተጫዋቾቹ በአቅራቢያ ወደሚገኙ ሰሌዳዎች ማምለጥ አለባቸው፣ ይህም ከባድ እና የማይገመቱ ጦርነቶችን ያስከትላል። ክሪስታልስ ተብሎ የሚጠራው ሌላ ሁነታ ተጫዋቾችን በቦርዱ ዙሪያ የተበተኑትን ክሪስታሎች ለመቆጣጠር በሚወዳደሩ ቡድኖች ይከፋፍላቸዋል። ተጫዋቾች ለሰበሰቡት ክሪስታሎች ብዛት በግል ይሸለማሉ፣ ይህም በቡድን አጋሮች መካከል አስደሳች የውድድር ጊዜ እንዲፈጠር አድርጓል።

ከሱፐር ቦምበርማን አር 2 ጎልቶ የሚታየዉ የ Castle ሁነታ ሲሆን አንድ ተጫዋች ንጉስ የሚሆንበት እና ምሽጋቸዉን እስከ 15 ተጫዋቾች ካሉት ቡድን መከላከል አለበት። ንጉሱ በወጥመዶች እና መሰናክሎች የተሞላ ትልቅ ሰሌዳ ማግኘት ሲችል ቡድኑ ቁልፎችን ለመሰብሰብ እና ውድ ሣጥኖችን ለመክፈት በጋራ መስራት አለባቸው ። ይህ ሁነታ ልዩ የሆነ ያልተመሳሰለ የጨዋታ አጨዋወት ተሞክሮ ያቀርባል እና ተጫዋቾች የራሳቸውን ሰሌዳ እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም የፈጠራ እና የማበጀት አካልን ይጨምራል።

በአጠቃላይ፣ Super Bomberman R 2 በኔንቲዶ ስዊች ላይ በጣም የሚያስደስት የፓርቲ ጨዋታ ነው። ሱስ የሚያስይዝ የጨዋታ አጨዋወቱ፣ የተለያዩ ሁነታዎች እና ባለብዙ ተጫዋች ባህሪያቱ ለቦምበርማን አድናቂዎች እና ከጓደኞች ጋር ፍንዳታ ለመፍጠር ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው የግድ አስፈላጊ ያደርገዋል።

ምንጮች:
- Super Bomberman R 2 ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ

By ሮበርት አንድሪው

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