Porsche 911 Carrera ቲ፡ ቀላል ክብደት ያለው እና ንጹህ የማሽከርከር ልምድ

Porsche 911 Carrera T ለ992-ትውልድ ተመልሶ የፑሪስት ልዩ የመንዳት ልምድን ይሰጣል። በቀላል ክብደት 1968 911 ቲ ግብረ ሰዶማዊ መኪና ተመስጦ፣ ካሬራ ቲ በመደበኛው የካርሬራ እና የካርሬራ ኤስ ሞዴሎች መካከል ተቀምጧል። በተለይ ለከፍተኛ ደረጃ 911 ሞዴሎች የተጠበቁ አፈጻጸም ተኮር ባህሪያትን ይዟል።
የ Carrera T ኃይልን መስጠት ባለ 3.0-ሊትር መንታ-ቱርቦ ኃይል ያለው ጠፍጣፋ-ስድስት ሞተር በ 379 የፈረስ ጉልበት እና 331 ፓውንድ-ft የማሽከርከር ኃይል ያለው። እንደ መደበኛ ባለ ሰባት-ፍጥነት ማንዋል ማርሽ ሳጥን ጋር ተጣምሯል፣ ከስምንት-ፍጥነት ፒዲኬ አውቶማቲክ ስርጭት አማራጭ ጋር። የካርሬራ ቲ ከመደበኛው Carrera 100 ፓውንድ ያነሰ ይመዝናል ለክብደት ቁጠባ እርምጃዎች እንደ የተቀነሰ የድምፅ መከላከያ፣ የኋላ መቀመጫ ስረዛ (ያለ ወጪ ተመልሶ ሊጨመር ይችላል)፣ ክብደቱ ቀላል ብርጭቆ እና ትንሽ ባትሪ።
ካርሬራ ቲ በፖርሽ ስፖርት የተስተካከለ PASM ንቁ የማንጠልጠያ ስርዓት፣ የቶርኬ-ቬክተር ውሱን ተንሸራታች የኋላ ልዩነት እና ንቁ የስፖርት ጭስ ማውጫ ስርዓት የታጠቁ ነው። እንዲሁም ባለ 20 እና 21 ኢንች ዊልስ፣ የስፖርት ክሮኖ ጥቅል እና አማራጭ የኋላ አክሰል መሪን ያቀፈ ደረጃውን ይዟል። ውጫዊው በ Agate Grey trim እና የጎን መለጠፊያዎች ተለይቷል.
በካቢኑ ውስጥ ካርሬራ ቲ ከስፖርት መቀመጫዎች ጋር ምንም ትርጉም የሌለው አካሄድ እና ባለ 18 መንገድ የሚስተካከሉ መቀመጫዎች ወይም ሙሉ የካርበን ባልዲዎች አማራጭ ይሰጣል። የክብደት መቀነስ ጥረቶች ካቢኔውን የበለጠ ጫጫታ ቢያደርግም፣ ካሬራ ቲ ምቹ ግልቢያ እና በትራፊክ ውስጥ ቀላል የመንቀሳቀስ ችሎታ ያለው ዕለታዊ ሹፌር ሆኖ ይቆያል።
በመንገድ ላይ፣ Carrera T በ 60 ማይል በሰአት በ4.3 ሰከንድ በእጅ ማስተላለፊያ ወይም 3.8 ሰከንድ ከፒዲኬ ጋር አስደሳች አፈጻጸምን ያቀርባል። አስደናቂው ቻስሲስ፣ ትክክለኛ መሪ እና የሆድ እብጠት እጥረት በቀዶ ጥገና ትክክለኛነት እና በቴክኒካል ክፍሎች ላይ በራስ መተማመን እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም በተጣመሙ መንገዶች ላይ በጣም አስደሳች ያደርገዋል።
Carrera T የፖርሽ ጂቲ ሞዴሎችን ትራክ ላይ ያተኮረ አቅም ላይደርስ ቢችልም፣ በትክክለኛው መንገድ ላይ መቅረብ እና ደስታን ይሰጣል። በቀላል ክብደት የግንባታ እና የአፈጻጸም ባህሪያት፣ Carrera T ለአድናቂዎች ንጹህ የመንዳት ልምድን ይሰጣል።
ምንጮች: አውቶሞቲቭ ዜና, የፖርሽ መኪናዎች ሰሜን አሜሪካ