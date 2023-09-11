30XX፡ ለሜጋ ማን ኤክስ የሚገባ ክብር

Capcom በሜጋ ማን ፍራንቻይዝ ውስጥ አዳዲስ ጨዋታዎችን ማምረት ቀንሶ ሊሆን ይችላል, ነገር ግን የባትሪ ስቴፕል ጨዋታዎች የቅርብ ጊዜውን መለቀቅ, 30XX የተከታታዩን መንፈስ እየጠበቀ ነው. ይህ የሮጌላይት ጨዋታ በቀድሞው 20XX ላይ ይገነባል፣ ይህም አጠቃላይ መሻሻል እና ለተወደደው ሜጋ ማን ኤክስ የሚገባ ክብር ይሰጣል።
በ 30XX ውስጥ ያለው የጨዋታ አጨዋወት የጥንታዊውን የ Mega Man X ተከታታይ አብነት ይከተላል። ተጫዋቾች በስምንት ጭብጥ ደረጃዎች ውስጥ ይሮጣሉ እና ሽጉጥ እያንዳንዳቸው በአስቸጋሪ አለቃ ፍልሚያ ያበቃል። በመንገድ ላይ, እያንዳንዱን አለቃ ካሸነፉ በኋላ አዳዲስ መሳሪያዎችን እና ችሎታዎችን ይሰበስባሉ. ነገር ግን፣ በ 30XX ውስጥ ያለው ልዩ ጠመዝማዛ ደረጃዎቹ በሥርዓት የተፈጠሩ መሆናቸው ነው፣ ይህም በእያንዳንዱ ሩጫ የተለየ ልምድ ይሰጣል። ዕድሎችን ለማመጣጠን የሚረዱ ብዙ ማሻሻያዎችም አሉ። ተጫዋቾቹ ከሜጋ ማን ኤክስ ተከታታይ የዜሮ እና የ X ተምሳሌት ገፀ-ባህሪያትን ከሚያንፀባርቁት አሴ እና ኒና መካከል ሊጫወቱ ከሚችሉ ገፀ-ባህሪያት መካከል መምረጥ ይችላሉ።
የ 30XX ዋና ባህሪያት አንዱ ለስላሳ እና ምላሽ ሰጪ መቆጣጠሪያዎች ነው. ይህ የትክክለኛነት ደረጃ በችሎታ እና በትክክለኛነት ላይ በእጅጉ በሚተማመን ጨዋታ ውስጥ ወሳኝ ነው። ምንም እንኳን ፈጣን እርምጃ ቢወስድም ፣ ጨዋታው አስደናቂ የሚመስለውን የፍሬም ተመኖች እና የእንቅስቃሴ ቴክኖሎጂን ይይዛል። ገፀ ባህሪያቱ ቀልጣፋ ናቸው እና በቀላሉ ትክክለኛዎቹን መሰናክሎች ማሰስ ይችላሉ።
በእያንዳንዱ ደረጃ፣ ተጫዋቾች በሩጫው ጊዜ የባህሪያቸውን ችሎታ የሚያሳድጉ “Augs”ን ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ ኦገስቶች የጉዳት ውጤትን ከማብዛት ጀምሮ ጉዳትን የሚወስዱ ጋሻዎችን እስከ ማቅረብ ድረስ ይደርሳሉ። በግምት 240 ኦገስት ሲገኝ፣ ተጫዋቾች በተለያዩ የግንባታ ዓይነቶች እንዲሞክሩ ሰፊ እድል አለ። በተጨማሪም ተጫዋቾቹ እንደ ድርብ መዝለል ወይም አጭር ማንዣበብ ያሉ አዳዲስ ችሎታዎችን የሚሰጡ “Cores”ን ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ የጨዋታውን የኋለኞቹን ደረጃዎች ለመትረፍ አስፈላጊ ይሆናሉ.
ተጫዋቾቹ በሩጫ ሲሸነፉ ወደ መገናኛው ይመለሳሉ እና ሜሞሪያ የተባለውን ምንዛሪ ለቋሚ ማሻሻያዎች ማውጣት ይችላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች አለቃን ካሸነፉ በኋላ የመነሻ ጤናን እና ጉልበትን ከማሻሻል እስከ ተጨማሪ ደረጃ ምርጫዎች ድረስ ይደርሳሉ። ይህ የሜታ ፕሮግረሽን ሲስተም የመጫወቻ ሜዳውን ደረጃ ከፍ ያደርገዋል እና ለተጫዋቾች የሚጥሩበትን ሌላ አላማ ይጨምራል።
30XX ሜጋ ሞድ የሚባል አዲስ ሁነታን ያስተዋውቃል፣ ይህም የበለጠ ባህላዊ የመድረክ ልምድን ይሰጣል። ደረጃዎቹ አሁንም በዘፈቀደ የሚፈጠሩ ሲሆኑ፣ ከተሳኩ በኋላ የሚደረጉ ሙከራዎች ተጫዋቾች በእያንዳንዱ ጊዜ በተመሳሳይ ደረጃ እንዲሮጡ ያስችላቸዋል። ይህ ባህሪ ተጫዋቾችን እንዲለማመዱ እና ደረጃ አቀማመጦችን እንዲማሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም ያነሰ የዘፈቀደ ልምድን ለሚመርጡ ሰዎች የበለጠ ወዳጃዊ ያደርገዋል።
ከአንድ-ተጫዋች ልምድ በተጨማሪ, 30XX ለሁለቱም ሶፋ እና የመስመር ላይ ባለብዙ-ተጫዋች የትብብር ሁነታን ያቀርባል. አፈፃፀሙ ትንሽ መምታት ቢችልም፣ ጥሩ ነገሮችን ለመሰብሰብ እና አለቆችን ለማሸነፍ ተጨማሪ ባህሪ ያለው ደስታ ከማንኛውም ጥቃቅን እንቅፋቶች ይበልጣል። ተጨማሪ ይዘት እና ማለቂያ የለሽ እድሎችን በማቅረብ ተጫዋቾች በተጫዋቾች የተነደፉ ደረጃዎች የሚዝናኑበት የማህበረሰብ ሁነታም አለ።
ምንጮች:
- Mega Man X Series - ፍቺ፡- የሜጋ ማን ፍራንቻይዝ ቅርንጫፍ በባህሪ X እና በጀብዱ ላይ ያተኮረ ነው። ተከታታዩ በማይረሱ የአለቃ ጦርነቶች እና ከተሸነፉ አለቆች አዳዲስ መሳሪያዎችን እና ችሎታዎችን የማግኘት ችሎታ ያለው ፈጣን እርምጃ-የማዘጋጀት ጨዋታን ያሳያል።
- ሮጌላይት - ፍቺ፡- የሮጌ መሰል ጨዋታዎች እንደ የሥርዓት ማመንጨት እና permadeath ያሉ የሮጌ መሰል ጨዋታዎችን የሚያካትቱ፣ ነገር ግን በሩጫ መካከል የሚተላለፉ የማያቋርጥ ማሻሻያዎች እና የእድገት ስርዓቶች አሏቸው።
- ሜጋ ሞድ - ፍቺ፡ በ30XX ውስጥ ያለ የጨዋታ ሁነታ የበለጠ ባህላዊ የመድረክ ልምድን የሚሰጥ፣ ይህም ተጫዋቾች ከተከታታይ ሙከራዎች በኋላ በተመሳሳይ ደረጃ በማለፍ እንዲለማመዱ እና ደረጃ አቀማመጦችን እንዲማሩ ያስችላቸዋል።
- Memoria - ፍቺ፡- በ30XX ውስጥ ተጫዋቾች በሩጫ ጊዜ የሚሰበስቡት እና በ hub አካባቢ ለቋሚ ማሻሻያዎች የሚያወጡት የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሪ።
ምንጮች፡- የለም።