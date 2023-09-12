የቀድሞ የሜታ መሪ የምርት ስም ልምድ ኤጀንሲን እንደ አጋር-ፈጠራ ይቀላቀላል

Reunion, አንድ ጀማሪ ብራንድ ልምድ ኤጀንሲ, በ Meta ላይ የቀድሞ APAC Metaverse አመራር, Ollie Beeston, አጋር-ፈጣሪ እንደ ኩባንያው ተቀላቅለዋል አስታወቀ. Beeston በባህላዊ የፊልም ስራ፣ ምናባዊ ፕሮዳክሽን፣ ቪአር፣ ዌብኤክስአር፣ AR እና እንደ ሃዩንዳይ፣ ካድበሪ፣ አዶሬ ውበት እና የሜታ የራሱ Oculus ላሉ ታዋቂ ብራንዶች የበለጸገ ልምድን ያመጣል።
በሜታ ከሚጫወተው ሚና በፊት፣ ቢስተን በክሌመንገር BBDO እንደ ACD ሆኖ ሰርቷል፣ ለV Energy፣ Tourism Tasmania፣ Eclipse፣ Campbell Arnott's እና TAB ታዋቂ ዘመቻዎችን አበርክቷል።
በሪዩኒየን የሚገኘው ቡድን ቤስተን ኤጀንሲውን በመቀላቀሉ ያላቸውን ደስታ ገልጿል፣ ይህም የእርሳቸው ታሪክ በመረጃ ከተደገፈ እና ደንበኛን ማዕከል ካደረገ ትኩረት ጋር ፍጹም የሚስማማ መሆኑን አጉልቶ አሳይቷል። ዋና ስራ አስፈፃሚ ጀስቲን ሂንድ “የእሱ የተረጋገጠ የውጤት ታሪክ በውሂብ ላይ ለተመሰረቱ ስልቶች እና ደንበኛን ያማከለ ተነሳሽነት ያለንን ቁርጠኝነት ያሳያል” ብለዋል።
Beeston የኤጀንሲው ደንበኛ-ተኮር እና መረጃን ያማከለ አካሄድ ለዘመናዊ ተመልካቾች ፍላጎት ተስማሚ መሆኑን በመግለጽ ሬዩንዮን ለመቀላቀል ያለውን ጉጉት ገልጿል። እሱ እንዲህ አለ፣ “በሪዩኒዮን የአመራር ቡድኑን በመቀላቀል እና ትኩረትን የሚስቡ ብቻ ሳይሆን ለታዳሚዎች እና ብራንዶች ትርጉም ያለው ተሳትፎን የሚያደርጉ ሀሳቦችን በመቅረፅ ውስጥ ለመግባት ፍላጎት አለኝ።
በአፈጻጸም ግብይት እና በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ማማከር ልምድ ባላቸው ጀስቲን ሂንድ እና እስጢፋኖስ ኖውልስ ሬዩኒየን ተመሠረተ። የእነሱን የምርት ስም ተደራሽነት እና ተሳትፎ በሁሉም የመዳሰሻ ነጥቦች እና ቻናሎች ላይ ለማሳደግ ከሚፈልጉ ደንበኞች ጋር አጋር ለመሆን አላማ አላቸው።
ምንጮች: [ምንጭ 1፣ ምንጭ 2]
ትርጓሜዎች
1. Metaverse፡ በተጨባጭ በተሻሻሉ አካላዊ እውነታዎች እና በአካላዊ ዘላቂ ምናባዊ እውነታ ጥምረት የተፈጠረ የጋራ ምናባዊ የጋራ ቦታ።
2. አፓክ፡ እስያ-ፓሲፊክ፣ በምስራቅ እስያ፣ በደቡብ እስያ፣ በደቡብ ምስራቅ እስያ እና በኦሽንያ ያሉትን አገሮች የሚያጠቃልልበትን ክልል በመጥቀስ።
3. ACD፡ ተባባሪ የፈጠራ ዳይሬክተር፣ በማስታወቂያ እና በግብይት ኤጀንሲዎች ውስጥ ያለ ሚና፣ ይህም የፈጠራ ሂደቱን መቆጣጠር እና መምራትን ያካትታል።
4. ክሌመንገር ቢቢዶ፡- በአውስትራሊያ ላይ የተመሰረተ የማስታወቂያ ኤጀንሲ በፈጠራ፣ ብራንዲንግ እና ዲጂታል ግብይት ላይ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ዓለም አቀፍ መገኘት ነው።
5. Oculus፡ ቀደም ሲል ፌስቡክ ቴክኖሎጂስ በመባል የሚታወቀው በሜታ የተሰራ እና የተሰራው የቨርቹዋል ሪያሊቲ የጆሮ ማዳመጫ ብራንድ ነው።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]