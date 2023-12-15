ሳይንቲስቶች የሚታዩ ጠብታዎችን በመጠቀም የኳንተም አስተሳሰብ ሙከራን ይደግማሉ

የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲስቶች ክላሲካል ዘዴዎችን በመጠቀም ታዋቂ የሆነ የኳንተም አስተሳሰብ ሙከራን በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል ፣ ይህም የኳንተም ቅንጣቶችን ምስጢራዊ ባህሪ ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ። ሙከራው፣ “ኳንተም ቦምብ ሞካሪ” በመባል የሚታወቀው፣ የኳንተም ጥልፍልፍ ጽንሰ-ሀሳብን ይዳስሳል እና ቅንጣቶች ከነሱ ጋር በአካል ሳይገናኙ ነገሮችን ለይተው ማወቅ እንደሚችሉ ሀሳብ አቅርቧል።
በተለምዶ፣ ይህ ሙከራ የኳንተም መካኒኮችን ፓራዶክሲካል ባህሪ ለማሳየት በሂሳብ ጥናት ተደርጓል። ይሁን እንጂ የ MIT ተመራማሪዎች ውጤቱን ይበልጥ የተለመደውን ሁኔታ በመጠቀም እንደሚደግሙት ይናገራሉ-በሲሊኮን ዘይት የተሞላ መታጠቢያ. በመታጠቢያው ውስጥ ያሉ ጥቃቅን የዘይት ጠብታዎች መንገዶችን በመከታተል ቡድኑ ከኳንተም ቅንጣቶች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ባህሪን ለመመልከት ችሏል።
ውጤቶቹ ስለ ኳንተም ቲዎሪ ግንዛቤያችን ላይ ጉልህ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል። ሙከራው ከግንኙነት ነፃ የሆነ የመለኪያ ንድፈ ሃሳብን ይደግፋል፣ ይህም የኳንተም ቅንጣቶች ተጉዘው በማያውቋቸው ዱካዎች ላይ ነገሮችን መለየት እንደሚችሉ ይጠቁማል። በተጨማሪም፣ ጥናቱ ለፓይለት ሞገድ ንድፈ ሀሳብ ማስረጃ ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም የአንድ ቅንጣት ኳንተም ባህሪ የሚመራው በራሱ አካላዊ አብራሪ ሞገድ ሊሆን ከሚችለው ስታቲስቲካዊ ሞገድ ይልቅ ነው።
ተመራማሪዎቹ ክላሲካል ዘዴዎችን ቢጠቀሙም ከቀደምት የኳንተም ሙከራዎች ጋር በስታቲስቲክስ ተመሳሳይ ውጤቶችን ተመልክተዋል። የዘይት ጠብታዎቹ ከቦምብ መዋቅር ጋር በመገናኘት ኳንተም የሚመስል ባህሪን አሳይተዋል። ይህ ምልከታ እንደሚያሳየው ክላሲካል ሥርዓቶች ቀደም ሲል ለኳንተም ዓለም ልዩ ናቸው ተብሎ የሚታሰበውን ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ።
የእነዚህ ግኝቶች ጠቀሜታ በሳይንሳዊ ማህበረሰብ ላይ አይጠፋም. በጥናቱ ውስጥ ያልተሳተፈው የቲዎሬቲካል ፊዚክስ ሊቅ ማቲዩ ላቡሴ ስለ ውጤቱ አስገራሚ ተፈጥሮ አስተያየት ሰጥቷል, ይህም ለኳንተም ስርዓቶች የተለየ እና ያልሆኑትን ለመለየት ይረዳሉ.
የሚታዩ ጠብታዎችን በመጠቀም የተደረገው ሙከራ የእውነተኛውን የኳንተም ቅንጣቶች ውስብስብነት መተካት ባይችልም፣ የኳንተም ዓለምን ምስጢሮች የበለጠ ለመረዳት እንደ ጠቃሚ እርምጃ ሆኖ ያገለግላል። ሳይንቲስቶች በኳንተም እና በክላሲካል ግዛቶች መካከል ያለውን ክፍተት በማጣመር ስለ ኳንተም ቲዎሪ እና አፕሊኬሽኖቹ ወደ አጠቃላይ ግንዛቤ እየጠጉ ነው።