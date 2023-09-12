Beamforming መረጃን በመጠቀም የWi-Fi ትራፊክን ማዳመጥ ይቻላል።

በሲንጋፖር እና በቻይና በተገኙ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ዘመናዊ የዋይ ፋይ ሲስተሞች የጨረራ መረጃን (BFI)ን በግልፅ ፅሁፍ ስለሚያስተላልፉ ለማዳመጥ ተጋላጭ ያደርገዋል። BFI የመዳረሻ ነጥብ (AP) በ AP እና በተጠቃሚ መሳሪያዎች መካከል ያለውን ምልክት እንዲያሻሽል የሚያስችል የግብረመልስ ዘዴ ነው።
ተመራማሪዎቹ በቲዎሬቲካል አጥቂው ሔዋን ስም የተሰየመውን ዊኪ-ኤቭ የተሰኘ ጥቃት ፈጥረዋል፤ ይህ ጥቃት ወደ “ክትትል” ሁነታ ሊገባ የሚችል ማንኛውንም መደበኛ የአውታረ መረብ በይነገጽ በመጠቀም ሊከናወን ይችላል። ጥቃቱ የሚጀምረው የተጎጂውን MAC አድራሻ በማግኘት ሲሆን ይህም አጥቂው የተጎጂውን አይፒ አድራሻ እንዲያገኝ እና የዊኪ ኢቭ ጥቃትን እንዲጀምር ያስችለዋል።
በጥቃቱ ወቅት አጥቂው በተጠቂው የይለፍ ቃል በሚተይበት ጊዜ የBFI ናሙናዎችን በWi-Fi ክፈፎች ውስጥ ያለማቋረጥ ከተጎጂው ይመዘግባል። የዚህ ጊዜ ተከታታይ BFI ናሙናዎች ከተጠቂው ይለፍ ቃል ጋር ሊዛመዱ ይችላሉ። ለምሳሌ ተጎጂው WeChatን ሲያነጋግር የይለፍ ቃላቸው የሚተላለፈው በግንኙነቱ መጀመሪያ ላይ ነው።
ተመራማሪዎቹ ምስጢሮችን ከተመሰጠሩ ግንኙነቶች ለማውጣት በመሞከር ግልጽ በሆነው BFI ናሙናዎች ላይ የተቃራኒ ትምህርት ማዕቀፍን ተግባራዊ አድርገዋል። የፈተናዎቻቸው ውጤት እንደሚያሳየው ዊኪ-ሔቭ ለግል ቁልፎች 88.9 በመቶ ትክክለኛነት እና እንደ ዌቻት ያሉ የሞባይል አፕሊኬሽኖች የይለፍ ቃሎችን ለመስረቅ እስከ 65.8 በመቶ ከፍተኛ-10 ትክክለኝነትን አግኝቷል።
ይህ ጥናት የተካሄደው በቻይና ሁናን ዩኒቨርሲቲ፣ በሲንጋፖር ናንያንግ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በቻይና ፉዳን ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ነው።
ምንጮች: arXiv