በዲጂታል የስራ ቦታ ፈጠራ ላይ የትብብር መሳሪያዎች ተፅእኖን መረዳት

እንደ Slack እና Teams ያሉ የትብብር መሳሪያዎች በዲጂታል የስራ ቦታ ላይ አስፈላጊ ሆነዋል፣ ይህም ቡድኖች እንዲግባቡ እና በርቀት አብረው እንዲሰሩ ያስችላቸዋል። ሆኖም፣ ከ MIT Sloan Management Review አዲስ ጥናት በእነዚህ መሳሪያዎች ውስጥ የሚደረጉ ምርጫዎች ፈጠራን እንዴት እንደሚነኩ የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል።
ጥናቱ በትብብር መሳሪያዎች የግል ቡድን ወይም ህዝባዊ ቡድን ለመፍጠር መወሰኑ ቡድኖችን ወደ አዲስ የፈጠራ ጎዳና ሊያቀናጅ እንደሚችል አረጋግጧል። በሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዊትስኬ ቫን ኦሽ እንዳሉት በህዝብ እና በግል ቻናሎች መካከል ያለው ምርጫ በቡድኖች ለሚፈጠሩት የፈጠራ ውጤቶች ጠቃሚ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
በህዝባዊ ቻናሎች ውስጥ መተባበር ለዕድገት ፈጠራ የበለጠ ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል ይህም አዳዲስ ውጤቶችን ለማምጣት ያሉትን ጽንሰ-ሐሳቦች በማጣመር ወይም በማስፋፋት ላይ ነው. በአንፃሩ፣ አዳዲስ መፍትሄዎችን ለማግኘት ችግሮችን እንደገና መወሰንን የሚያካትት ረብሻ ፈጠራ፣ ግንኙነቶችን ወደ ግል ከሚያደርጉ ቡድኖች የመውጣት ዕድሉ ሰፊ ነው።
ይሁን እንጂ ጥናቱ በእነዚህ መንገዶች መካከል አለመመጣጠን በፈጠራ ላይ መቆም ሊያስከትል እንደሚችልም ይጠቁማል። ፈጠራን ለማዳበር አስተዳዳሪዎች ስልታዊ በሆነ መንገድ ማሰብ እና የተለያዩ የትብብር መሳሪያዎችን ባህሪያት ከተገቢው የግንኙነት መዋቅሮች ጋር ማጣመር አለባቸው.
ጥናቱ አስተዳዳሪዎች እንዲያስቡባቸው ሶስት ነጥቦችን ይሰጣል፡-
1. የህዝብ እና የግል ቦታዎችን የሚፈቅዱ የትብብር መሳሪያዎችን ይምረጡ።
2. የግል ቡድኖችን ለመደገፍ መንገዶችን ይፈልጉ እና በእነዚህ ቡድኖች ውስጥ ያለውን እውቀት ለሰፊው ድርጅት ተደራሽ ያድርጉ።
3. ለተለያዩ የፈጠራ ዓይነቶች ብዙ መንገዶችን ለመፍጠር የተለያዩ ቡድኖችን ያዋህዱ።
መሪዎች ለፈጠራ አንድ ወጥ የሆነ አቀራረብ እንደሌለ መገንዘባቸው አስፈላጊ ነው። በቶሮንቶ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የቴድ ሮጀርስ ማኔጅመንት ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር ቡርኩ ቡልጉርኩ፣ ተጠቃሚዎች ብዙ የፈጠራ መንገዶችን እንዲቀበሉ እና የዲጂታል የሰው ኃይልን አቅም ከፍ ለማድረግ እንዲችሉ ማበረታታት እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።
በአጠቃላይ, ይህ ምርምር በዲጂታል የስራ ቦታ ፈጠራን ለመንዳት በትብብር መሳሪያዎች ውስጥ ትናንሽ ምርጫዎች ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል. እነዚህ መሳሪያዎች ለፈጠራ የሚያገኟቸውን ልዩ መንገዶች መረዳት አስተዳዳሪዎች ፈጠራን እንዲያሳድጉ እና የቡድኖቻቸውን ሙሉ አቅም እንዲጠቀሙ ይረዳቸዋል።
ምንጭ፡ MIT Sloan Management Review
ትርጓሜዎች
- የእድገት ፈጠራ: አዳዲስ ውጤቶችን ለማምጣት ያሉትን ጽንሰ-ሐሳቦች በማጣመር ወይም በማስፋፋት.
- የሚረብሽ ፈጠራ፡- አዲስ እይታን ለማምጣት የአንድ ነገር ወይም ችግር ፈጠራ ውድመት።
ምንጮች:
- MIT Sloan አስተዳደር ግምገማ: "በዲጂታል ትብብር ውስጥ የትናንሽ ምርጫዎች ከፍተኛ ተጽዕኖ" - [ምንጭ]
- Wietske Van Osch - የካናዳ የምርምር ሊቀመንበር በድርጅት ማህበራዊ ሚዲያ እና ዲጂታል ትብብር በ HEC ሞንትሪያል እና በሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር።
ቡርኩ ቡልጉርኩ - ረዳት ፕሮፌሰር እና ሮጀርስ ሳይበር ሴክዩር ካታሊስት ተመራማሪ በቶሮንቶ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ቴድ ሮጀርስ የአስተዳደር ትምህርት ቤት።
ማሳሰቢያ፡ ይህ ጽሁፍ የምንጭ መጣጥፍ ማጠቃለያ ነው እና ምንም አይነት ቀጥተኛ ጥቅሶችን አልያዘም።