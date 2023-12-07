አዲስ ዲ ኤን ኤ ናኖሮቦቶች በሕክምና ትግበራዎች ውስጥ ተስፋን ያሳያሉ

በኒውዮርክ እና በኒንግቦ፣ ቻይና የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተመራማሪዎች በዲ ኤን ኤ ናኖቴክኖሎጂ መስክ ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥተዋል። ከዲ ኤን ኤ የተገነቡ ጥቃቅን ሮቦቶችን በራሳቸው ለመድገም በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል. እነዚህ ናኖሮቦቶች በጣም ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ 1,000 የሚሆኑት ከወረቀት ወርድ ጋር ሊጣጣሙ ይችላሉ, የሕክምና ዘዴዎችን እና የአካባቢ ጽዳትን ለመለወጥ አቅም አላቸው.
የፕሮጀክቱ መሪ ተመራማሪ ፌንግ ዡ እንደገለፁት እነዚህ ናኖሮቦቶች በሰው ደም ውስጥ ባሉ የካንሰር ህዋሶች ላይ ፍለጋ እና ማጥፋት ተልእኮዎችን ለመስራት እና ወራሪ የቀዶ ጥገናዎችን አስፈላጊነት በማስወገድ ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ገልፀዋል ። እንዲሁም ከውቅያኖስ ውስጥ መርዛማ ቆሻሻን መሰብሰብ ይችላሉ, ይህም ንጹህ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ያረጋግጣሉ.
እነዚህን ናኖሮቦቶች የሚለየው የዲኤንኤ ገመዱን በሶስት አቅጣጫ የመቀየር እና የማጣመም ችሎታቸው ሲሆን ይህም ካለፈው የዲኤንኤ ሮቦቲክስ ምርምር በ2D ግንባታ ብቻ የተገደበ ትልቅ እድገት ነው። ይህ ግኝት ይበልጥ ውስብስብ እና ጠቃሚ ለሆኑ ናኖ- እና ማይክሮዲቪስ አዲስ እድሎችን ይከፍታል።
በናኖ ማቴሪያሎች የተካኑ የኬሚስትሪ ፕሮፌሰር የሆኑት አንድሪው ሱርማን፣ በናኖቴክኖሎጂ ውስጥ በትክክል መታጠፍ እና ማስተካከል አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣሉ። የእነዚህ ናኖሮቦቶች ስኬት የዲኤንኤ ገመዶችን በትክክል በማጣጠፍ የታቀዱ ተግባራትን እንዲፈጽሙ በማስቻል ላይ ነው።
የማሽኖች፣ ኢንዛይሞች፣ እራስ-መባዣዎች እና ኑክሊክ አሲድ “መራመጃዎች”ን ጨምሮ የዙሁ ቡድን ስራ በዲኤንኤ ናኖቴክኖሎጂ ውስጥ በአራት አስርት ዓመታት እድገት ላይ ይገኛል። እነዚህ መተግበሪያዎች በናኖሜዲሲን፣ በዲያግኖስቲክ ሴንሲንግ እና ናኖሮቦቲክስ መስክ ቃል ገብተዋል። ከተጨማሪ እድገት ጋር፣ በብርሃን እና በሙቀት ቁጥጥር ስር ያሉ ናኖማቺኖች እና ሮቦቶች ባዮኬሚካላዊ መዋቅሮችን እና መሳሪያዎችን በ nanoscale ላይ ማምረት ይችላሉ።
የናኖሮቦቶች ጽንሰ-ሀሳብ እንደ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ቢመስልም ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ማባዛት ወደ “ግራጫ goo” የበላይነት ሊያመራ ይችላል በሚል ስጋት፣ የዙው ጥናት ደህንነቱ የተጠበቀ እና ቁጥጥር የሚደረግበት የዲ ኤን ኤ ናኖሮቦትን በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ለመጠቀም መሰረት ይሰጣል።
ሪፖርቱ "ወደ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ዲ ኤን ኤ ኢንዱስትሪያል ናኖሮቦቶች" በሚል ርዕስ በሳይንስ ሮቦቲክስ የታተመ ሲሆን በዲ ኤን ኤ ናኖቴክኖሎጂ መስክ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ምርምር ለወደፊቱ ለመድሃኒት, ለአካባቢ ጥበቃ እና ናኖስኬል ምርት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል.