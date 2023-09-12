Xiaomi Redmi Note 13 Pro Series ከ200MP ካሜራ እና ከአዲስ ሚዲያቴክ ቺፕሴት ጋር ሊጀምር ነው

የቻይናው የስማርትፎን አምራች Xiaomi በተመጣጣኝ ዋጋ ያለውን የሬድሚ ንዑስ ብራንድን በሚቀጥለው የሬድሚ ኖት 13 ፕሮ ተከታታይ ለማስፋት ተዘጋጅቷል። ኩባንያው በቅርቡ በዌይቦ ላይ እንዳስታወቀው በቻይና ለአዲሶቹ ስማርት ፎኖች የመክፈቻ መስኮቱ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ እንደሚውል አስታውቋል። የ Redmi Note 13 Pro ተከታታይ ሁለት ሞዴሎችን ያካትታል: Redmi Note 13 Pro እና Redmi Note 13 Pro+.
የእነዚህ መሳሪያዎች ዋና ዋና ድምቀቶች አንዱ 200MP ቀዳሚ የካሜራ ዳሳሾች ነው, ይህም ለተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው የፎቶግራፍ ችሎታዎችን ያቀርባል. በተጨማሪም የሬድሚ ኖት 13 ፕሮ ሞዴሎች የተሻሻለ አፈጻጸም እና ቅልጥፍናን በማቅረብ አዲስ የ MediaTek ቺፕሴትን ያሳያሉ።
የሬድሚ ኖት 13 ፕሮ+ ሞዴል ከተበጀ የሳምሰንግ ISOCELL ካሜራ ዳሳሽ ጋር ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል፣ ይህም የተሻሻለ የፎቶ አፈጻጸምን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። ይህ ዳሳሽ በ Redmi Note 12 Pro+ 5G ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋለ ጋር ተመሳሳይ ነው።
እንደ TENAA ድረ-ገጽ ከሆነ ሁለቱም ስማርት ስልኮች ባለ 6.67 ኢንች OLED ማሳያ እና የ5ጂ ግንኙነትን ይደግፋሉ። ሬድሚ ኖት 13 ፕሮ+ እስከ 18 ጊባ ራም ሊያቀርብ የሚችል ሲሆን ሬድሚ ኖት 13 ፕሮ ደግሞ እስከ 16 ጊባ ራም ሊይዝ ይችላል።
Xiaomi ሬድሚ ኖት 13 ፕሮ አሰላለፍ ባለ 200ሜፒ የኋላ ካሜራ ማቀናበሪያ እንደሚሆን አስቀድሞ አረጋግጧል። በጣም ውድ የሆነው የፕሮ+ ተለዋጭ በአዲሱ 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra chipset የተጎላበተ ሲሆን ይህም በሌሎች ስማርትፎኖች ላይ ከሚገኘው መደበኛ ዳይመንስቲ 7200 ላይ ማሻሻያ ነው። ሁለቱም መሳሪያዎች 16 ሜፒ የራስ ፎቶ ካሜራን እንደሚያካትቱ ይጠበቃል።
በባትሪ አቅም ረገድ ሬድሚ ኖት 13 ፕሮ 4,880mAh ባትሪ እንዳለው ሲነገር ሬድሚ ኖት 13 ፕሮ+ በመጠኑ ትልቅ 5,020mAh ባትሪ ይዞ ይመጣል።
የXiaomi's Redmi Note 13 Pro ተከታታይ አላማ ለተጠቃሚዎች የላቀ የካሜራ አቅም እና ኃይለኛ አፈጻጸም በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ነው። በቅርቡ በቻይና ሊጀመር ሲችል ሸማቾች ከXiaomi's Redmi ንዑስ-ብራንድ አስደናቂ የሆነ የስማርትፎኖች አሰላለፍ ሊጠብቁ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ጽሑፍ: FoneArena
- የካሜራ ዳሳሽ፡ ሳምሰንግ ISOCELL HP3 Discovery Edition
- ቺፕሴት: MediaTek Dimensity 7200-Ultra
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