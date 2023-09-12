Razorpay የደንበኞችን ተሳትፎ ለማሻሻል ዲጂታል ኢንቮይስቲንግ ጅምር ቢልሜን ያገኛል

ፊንቴክ ዩኒኮርን Razorpay ቢልሜ፣ ዲጂታል ደረሰኝ እና የደንበኞች ተሳትፎ ጅምር መግዛቱን አስታውቋል። በሙምባይ ላይ የተመሰረተው ጅምር የወረቀት ሂሳቦችን ለማስወገድ እና ለነጋዴዎች እሴት መጨመርን በዲጂታል ደረሰኞች ለማሳደግ ያለመ መድረክ አዘጋጅቷል። ይህ በነሀሴ 2022 ኢዜታፕን ከያዘ በኋላ ፖርትፎሊዮውን እያሰፋ በሚገኘው Razorpay ስምንተኛውን ግዢ ያሳያል።
በዚህ ግዢ Razorpay ንግዶችን ከደንበኞቻቸው ጋር የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲሳተፉ በሚያስችል ድብልቅ ሞዴል ለማበረታታት ይፈልጋል። ግንኙነት የለሽ እና ግጭት የለሽ የግንኙነቶች ሁነታዎች በተጠቃሚዎች ዘንድ ተወዳጅነትን እያተረፉ ሲሄዱ፣ Razorpay ዓላማው ለነጋዴዎች በጣም ግላዊ እና በይነተገናኝ የክፍያ መጠየቂያ ልምድ ለማቅረብ የቢልሜን አቅም ለመጠቀም ነው። Razorpay የመነጩ ዲጂታል ሂሳቦች እንደ ግብረመልስ እና የዳሰሳ ጥናት አማራጮች ያሉ ባህሪያትን ያቀርባሉ፣ ይህም ነጋዴዎች በሸማች ምርጫዎች ላይ በመመስረት የተሳትፎ ስልታቸውን እንዲያስተካክሉ ያስችላቸዋል።
በ2018 የተመሰረተው ቢልሜ ከ4,000 በላይ ንግዶችን አገልግሏል፣ እንደ ማክዶናልድስ፣ በርገር ኪንግ፣ ዲክታሎን እና ሲኒፖሊስ ያሉ ዋና ዋና የንግድ ምልክቶችን ጨምሮ። መድረኩ ንግዶች ከ10 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ በዲጂታል የክፍያ መጠየቂያ የቀጥታ ስርጭት እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል፣ ይህም ሂደቶች ብዙ ጊዜ የሚወስዱ ናቸው። በተጨማሪም፣ በቢልሜ የቀረቡት እራስን የሚያገለግሉ ዳሽቦርዶች ነጋዴዎች የደንበኞችን ባህሪ እንዲተነትኑ፣ ብጁ የዘመቻ ህጎችን እንዲያወጡ እና ሽያጮችን እና ማስተዋወቂያዎችን እንዲያመቻቹ ያስችላቸዋል።
ደንበኞች በዲጂታል ደረሰኝ ከሚቀርበው የተሳለጠ እና ፈጣን የፍተሻ ልምድ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ለወደፊት ማጣቀሻ የወረቀት ሂሳቦችን ስለማከማቸት ወይም ስለማስወጣት ከእንግዲህ መጨነቅ አያስፈልጋቸውም። በምትኩ፣ የዲጂታል ሂሳቦቹ በቀላሉ ተደራሽ ይሆናሉ እና ነጋዴዎች ደንበኞቻቸውን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ፣ እንዲሳተፉ እና እንዲያነጣጥሩ እንደ ሁለገብ መሳሪያ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።
Razorpay በ2.3 2027 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሎ በተገመተው በአለምአቀፍ የዲጂታል ደረሰኞች ገበያ ውስጥ ትልቅ አቅምን ይመለከታል።የቢልሜ አቅርቦቶችን በማካተት፣Razorpay የደንበኞችን ተሳትፎ በማሳደግ፣ደንበኞቻቸውን በማቆየት እና የግብይት አቅማቸውን በማጠናከር ንግዶች ጎልተው እንዲወጡ ለመርዳት ያለመ ነው። ይህ ግዢ ከራዞርፔይ ራዕይ ጋር የሚስማማ ለሁሉም የክፍያ መፍትሄዎች የታመነ የአንድ ጊዜ መቆያ መደብር፣ በሁሉም መጠኖች ንግዶችን ያቀርባል።
እ.ኤ.አ. በ2014 የተመሰረተው ራዞርፓይ ከ8 ሚሊዮን ለሚበልጡ ንግዶች የክፍያ ቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን አስቀድሞ ሰጥቷል። ኩባንያው እንደ ሎን ፓይን ካፒታል፣ ሴኮያ ካፒታል ህንድ፣ ነብር ግሎባል እና ማስተር ካርድ ካሉ ታዋቂ ባለሀብቶች የ817 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል። ከቢልሜ ጋር, Razorpay በፊንቴክ ኢንዱስትሪ ውስጥ አሻራውን ማስፋፋቱን እና በክፍያ ቦታዎች ውስጥ እንደ መሪ ተጫዋች ያለውን ቦታ ማጠናከር ቀጥሏል.
ምንጮች:
- Razorpay የዲጂታል የክፍያ መጠየቂያ ጅምር ቢልሜን አግኝቷል፡ https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html