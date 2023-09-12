በቶፖሎጂካል ኢንሱሌተር ቁሳቁስ ውስጥ የተገኘው ግኝት የላቀ ኤሌክትሮኒክስ እና ኳንተም ኮምፒዩቲንግን ይይዛል።

በኦክ ሪጅ ናሽናል ላብራቶሪ (ORNL) ተመራማሪዎች እንደተናገሩት በቅርብ ጊዜ በቶፖሎጂካል ኢንሱሌተር ቁሶች መስክ የተገኘ ግኝት ለላቁ ኤሌክትሮኒክስ እና ኳንተም ኮምፒዩቲንግ ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ቶፖሎጂካል ኢንሱሌተር ቁሶች በምድራቸው ላይ የመተላለፊያ ባህሪያትን በሚያሳዩበት ጊዜ ከውስጥ መከላከያ ባህሪያት ያላቸው አዲስ የቁስ አካል ናቸው። ይህ ልዩ ባህሪ ኳንተም ማስላትን ጨምሮ ለተለያዩ መተግበሪያዎች በጣም ተፈላጊ ያደርጋቸዋል።
የ ORNL ሳይንቲስቶች የኤሌክትሪክ መስክን ብቻ በመጠቀም መደበኛውን ኢንሱሌተር በተሳካ ሁኔታ ወደ ማግኔቲክ ቶፖሎጂካል ኢንሱሌተር ለውጠዋል። ይህ የመሬት ላይ ስኬት ኤሌክትሪክ ምንም አይነት የኃይል ብክነት ሳይኖር በእቃው ላይ እና በዳርቻው ላይ በነፃነት እንዲፈስ ያስችለዋል፣ ይህም ለከፍተኛ ፍጥነት እና ዝቅተኛ ኃይል ኤሌክትሮኒክስ እድገት መንገድ ይከፍታል።
በORNL ሚና ዩን የሚመራው ምርምር ለብዙ ተግባራዊ አተገባበር ተስፋዎች አሉት። ይህ የሚቀጥለው ትውልድ ኤሌክትሮኒክስ፣ ስፒንትሮኒክ እና ኳንተም ማስላትን ያጠቃልላል።
ተመራማሪዎቹ በኤሌክትሪክ መስክ የኤሌክትሮክሌክቲክን የፖላራይዜሽን መቀያየርን በማነሳሳት, በእቃው ውስጥ የተለያዩ መግነጢሳዊ እና ቶፖሎጂያዊ ሁኔታዎችን መፍጠር ችለዋል. ይህ የኳንተም ግዛቶችን የመቆጣጠር እመርታ የኤሌክትሮኒክስ እና የኮምፒዩተርን መስክ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
ግኝቶቹ "የ MnBi2Te2 ቀጭን ፊልሞች መግነጢሳዊ እና ቶፖሎጂካል ባህሪያት የማይለዋወጥ የኤሌክትሪክ ቁጥጥር" በሚል ርዕስ በሳይንሳዊ ጆርናል 4D Materials ላይ ታትመዋል. ጥናቱ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው በመሠረታዊ ኢነርጂ ሳይንስ እና በኳንተም ሳይንስ ማዕከል ነው።
ምንጮች:
- "የMnBi2Te4 ቀጭን ፊልሞች መግነጢሳዊ እና ቶፖሎጂካል ባህሪያት የማይለዋወጥ የኤሌክትሪክ ቁጥጥር" በWei Luo፣ Mao-Hua Du፣ Fernando A Reboredo እና Mina Yoon፣ 2D Materials
- ኦክ ሪጅ ብሔራዊ ላቦራቶሪ (ORNL)