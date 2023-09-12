አፕል የ5ጂ ሞደም ቺፖችን ለመጠቀም ከQualcomm ጋር እስከ 2026 ድረስ ያለውን ስምምነት ያራዝመዋል

አፕል ቢያንስ እስከ 5 ድረስ የስማርት ስልኮቹን ስማርትፎን ለገበያ ለማቅረብ የ Snapdragon 2026G Modem-RF Systemsን ለመጠቀም ከ Qualcomm ጋር ያለውን ስምምነት እንደሚያራዝም አስታውቋል። ይህ ውሳኔ አፕል የራሱን 5ጂ ሞደም ቺፖችን ለማዘጋጀት ላቀደው እቅድ መዘግየት ነው፣ እነዚህም በ2024 ይተዋወቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
አፕል የራሱን ቺፕሴት ለማዘጋጀት የዘገየበት ምክንያቶች ላይ ባለሙያዎች ተከፋፍለዋል። አንዳንዶች አፕል የራሱን ሴሉላር ሞደም ሲሊከን ለመፍጠር ከሚጠበቀው በላይ ፈታኝ ሆኖ አግኝቶታል ብለው ይገምታሉ፣ ሌሎች ደግሞ የአቅርቦት ሰንሰለት ችግሮች ችግር እየፈጠሩ እንደሆነ ይጠቁማሉ። የአይዲሲ ተባባሪ ምክትል ፕሬዝዳንት አሌሃንድሮ ካዴናስ አፕል ቅድሚያ የሚሰጠው የራሱን ቺፕሴት ማዘጋጀት እና ከ Qualcomm ጋር ያለውን ስምምነት ማቋረጥ ቢሆንም ኩባንያው የአማራጭውን ጥራት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ጊዜ እንደሚፈልግ ጠቁመዋል።
አፕል የራሱን 5ጂ ቺፕሴትስ ለማዘጋጀት የሚያደርገው ጥረት ከተጠበቀው በላይ ሊወስድ ቢችልም፣የኢንዱስትሪ ተንታኞች ኩባንያው ለችግሩ ቁርጠኝነት እንደሚቆይ እና ለዚህ ተግባር ከፍተኛ ግብአቶችን እየመደበ እንደሆነ ያምናሉ። አፕል ከ Qualcomm ጋር ያለው ስምምነት ማራዘም ለሁለቱም ኩባንያዎች ከአጭር እስከ መካከለኛ ጊዜ እርግጠኝነት ይሰጣል።
አፕል ከ Qualcomm ጋር የታደሰው ስምምነት ኩባንያው የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማጠናከር ከሚያደርገው ጥረት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለ ፣ በተለይም በቻይና በተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት። አፕል የመለዋወጫ ምንጮቹን ለማብዛት እና በአንድ አቅራቢ ላይ ያለውን ጥገኝነት ለመቀነስ እየፈለገ ሊሆን ይችላል።
ከመዘግየቱ በስተጀርባ ያሉት ምክንያቶች ምንም ቢሆኑም, አፕል በአካሎቹ ላይ መታመንን ስለሚቀጥል, ይህ ቅጥያ ለ Qualcomm እንደ ድል ይታያል. የኮንትራቱ ዝርዝር ሁኔታ በይፋ ባይገለጽም በ2019 በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ከደረሰው ስምምነት ጋር ተመሳሳይነት ያለው የህግ አለመግባባቶችን ተከትሎ እንደሆነ ይታመናል። በዚያ ሰፈራ አፕል በ Qualcomm ላይ ያቀረበውን ህጋዊ የይገባኛል ጥያቄ አነሳ እና ቺፖችን በአይፎን ለመጠቀም ተስማምቶ በመጨረሻ አፕል የኢንቴል ስማርት ፎን ሞደም ንግድ እንዲያገኝ አድርጓል።
ምንም እንኳን መዘግየቱ ቢኖርም አፕል የራሱን የ5ጂ ሞደም ቺፖችን ይለቀቃል ተብሎ ይጠበቃል ፣ነገር ግን ጊዜው በእርግጠኝነት አይታወቅም።
ምንጮች:
- መዝገብ
- ደቡብ ቻይና ማለዳ ፖስት