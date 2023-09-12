Qualcomm እስከ 5 ድረስ 2026ጂ ቺፖችን ለአፕል ለማቅረብ አዲስ ስምምነት ተፈራረመ

ኳልኮምም 5ጂ ቺፖችን ለአይፎን ቢያንስ እስከ 2026 ለማቅረብ ከአፕል ጋር አዲስ ስምምነት ላይ ደርሷል።ስልኮች ከሞባይል ዳታ ኔትወርኮች ጋር እንዲገናኙ የሚያስችል የሞደም ቺፖችን ዋና ዲዛይነር እንደመሆኑ መጠን ኳልኮም ከዚህ ቀደም በ2019 ከአፕል ጋር የአቅርቦት ስምምነት ተፈራርሟል። በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየ የሕግ ክርክር.
አሁን በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለው የቺፕ አቅርቦት ስምምነት በዚህ አመት የሚያልቅ ሲሆን ይህም አፕል ያስተዋውቃል ተብሎ የሚጠበቀው መጪው የአይፎን ስልኮች በዚህ ስምምነት የመጨረሻው የሚለቀቁት ይሆናል። ሆኖም አዲሱ ስምምነት ኳልኮም ለአፕል ስልኮች ቺፖችን በየአመቱ እስከ 2026 መስጠቱን እንደሚቀጥል ያረጋግጣል።
እንደ አለመታደል ሆኖ የስምምነቱ ልዩ ውሎች እና እሴቶቹ በ Qualcomm አልተገለጹም። ቺፕ ሰሪው ቃላቶቹ ከቀዳሚው የአቅርቦት ስምምነት ጋር ተመሳሳይ መሆናቸውን ብቻ ጠቅሷል። በተጨማሪም፣ እ.ኤ.አ. በ2019 በ Qualcomm እና Apple መካከል የተፈረመው የፓተንት ፍቃድ ስምምነት እስከ 2025 ድረስ ይቆያል፣ ይህም ለሁለት አመት ሊራዘም ይችላል።
አፕል የራሱን ሞደም ቴክኖሎጂ ለማዳበር በንቃት እየሰራ ቢሆንም እና በ1 የኢንቴል ሞደም ዩኒት በ2019 ቢሊዮን ዶላር ቢገዛም፣ አፕል በምን ያህል ፍጥነት የራሱን ቺፖችን ለመጠቀም እንዳቀደ እስካሁን ግልፅ አይደለም። Qualcomm በ 2026 ከአፕል አይፎን አምስተኛው ብቻ ቺፖችን እንደሚጠቀሙ ተንብዮአል።ነገር ግን ይህ ትንበያ ወግ አጥባቂ ሊሆን ይችላል ፣ምክንያቱም Qualcomm ከዚህ ቀደም በ2021 ከአፕል ጋር ስላለው የንግድ ስራ የተገመተው ትንበያ አልፏል ፣ሁሉም የአይፎን 14 ሞዴሎች ባለፈው አመት ተለቀቁ። የ Qualcomm ሞደሞችን በማካተት ላይ.
ይህ በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለው አዲስ ስምምነት ለአፕል የአቅርቦት ሰንሰለት ስትራቴጂ በተለይም በቻይና ከሚገጥሙት ተግዳሮቶች አንፃር ወሳኝ ነው። ከቻይና ውጭ ያሉ የአቅርቦት ሰንሰለቶችን ማጠናከር ለአፕል ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ሲሆን ኩባንያው በተለያዩ አካባቢዎች የራሱን ቺፖችን ለብቻው ለማምረት እቅዱን እያዘገመ ወይም እየቀነሰ ይመስላል።
ምንጮች፡ Qualcomm፣ Hargreaves Lansdown