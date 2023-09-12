የኳልኮም ምልክቶች እስከ 5 ድረስ 2026ጂ ቺፖችን ለማቅረብ ከአፕል ጋር ስምምነት ያድርጉ

Qualcomm 5ጂ ቺፖችን ለአይፎን ቢያንስ እስከ 2026 ለማቅረብ ከአፕል ጋር ስምምነት መፈራረሙን ሰኞ እለት አስታውቋል።ይህ ስምምነት በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያራዝም ሲሆን አፕል በአሁኑ ጊዜ የራሱን የሞደም ቴክኖሎጂ ለመስራት እቅድ እንደሌለው ያሳያል። ስምምነቱ አፕል በቻይና ፈተናዎች በተጋፈጡበት እና በሌሎች አካባቢዎች የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማጠናከር እየፈለገ ባለበት ወቅት ነው።
በአዲሱ ውል ኳልኮምም ለአይፎን ስልኮች በየዓመቱ እስከ 2026 የሚለቀቁ ቺፖችን ያቀርባል።የስምምነቱ ትክክለኛ ዋጋ ባይገለጽም ሁለቱ ኩባንያዎች ከቀድሞው የአቅርቦት ስምምነት ጋር ተመሳሳይ ነው ተብሏል። ማስታወቂያውን ተከትሎ የኳልኮም አክሲዮኖች በ4 በመቶ ሲጨምር፣ የአፕል አክሲዮኖች ደግሞ በ0.5 በመቶ ጨምረዋል።
ይህ ስምምነት Qualcomm እና Apple በ2019 በፈረሙት የቺፕ አቅርቦት ስምምነት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ለረጅም ጊዜ ሲካሄድ የቆየው የህግ አለመግባባት መፈታቱን ተከትሎ ነው። ያ የአቅርቦት ስምምነት በዚህ አመት ያበቃል ተብሎ የሚጠበቀው iPhones ማክሰኞ ይፋ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው በዚህ ውል መሰረት የመጨረሻው የመጀመሪያው ያደርገዋል።
ከቺፕ አቅርቦት ስምምነት በተጨማሪ Qualcomm እ.ኤ.አ. በ2019 ከተፈረመው አፕል ጋር ያለው የፓተንት ፍቃድ ስምምነቱ አሁንም እንዳለ አረጋግጧል። ይህ ስምምነት እ.ኤ.አ. በ 2025 ጊዜው ያበቃል ፣ ግን ለሁለት ተጨማሪ ዓመታት ለማራዘም አማራጭ አለ።
አፕል በራሱ ሞደም ቴክኖሎጂ እየሰራ ሲሆን በ1 የኢንቴል ሞደም ዩኒት በ2019 ቢሊዮን ዶላር ገዝቷል።
ኳልኮም በ2026 ከአፕል አይፎን አምስተኛው ብቻ ቺፖችን እንደሚጠቀም ፕሮጄክት ቢያደርግም፣ የኩባንያው ያለፉት ትንበያዎች ከመጠን በላይ ወግ አጥባቂዎች ነበሩ። ባለፈው አመት የተለቀቁት ሁሉም የአይፎን 14 ሞዴሎች Qualcomm modems መጠቀማቸውን ልብ ሊባል ይገባል። የQualcomm ዋና የፋይናንሺያል ኦፊሰር የ2023 አይፎን ስልኮች በዚህ ሳምንት Qualcomm ሞደሞችን ለማካተት ይለቀቃሉ ብለው ይጠብቃሉ።
በአጠቃላይ ይህ በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለው የተራዘመ ስምምነት አጋርነታቸውን የሚያጠናክር እና የተረጋጋ የ 5G ቺፖችን አቅርቦት ለአፕል የወደፊት አይፎኖች ያረጋግጣል። በተጨማሪም አፕል በቅርብ ጊዜ ውስጥ የራሱን ሞደም ቴክኖሎጂ ለማዘጋጀት እቅድ እንደሌለው ይጠቁማል.
ምንጭ፡ ዋናው መጣጥፍ የተወሰደው ከሮይተርስ ነው።