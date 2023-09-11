Qualcomm እስከ 5 ድረስ 2026ጂ ሞደሞችን ለአፕል ስማርትፎኖች ማቅረቡ ይቀጥላል

Qualcomm እስከ 5 ድረስ 2026ጂ ሞደሞችን ለአፕል ስማርት ፎኖች ማቅረቡን እንደሚቀጥል መገለጹ ከባለሃብቶች እና ተንታኞች ከፍተኛ ትኩረትን አግኝቷል። ሁለቱም የዎል ስትሪት ተንታኞች እና የኳልኮም ባለስልጣናት አፕል ከ5 ጀምሮ የራሱን 2024G ሞደም አምርቶ እንደሚጠቀም ጠብቀው ስለነበር ይህ ልማት ቀደም ሲል ከተጠበቀው ነገር ያፈነገጠ ነው።
የኳልኮምም ከአፕል ጋር ያለው የተራዘመ ሽርክና ዜና የሚመጣው ማክሰኞ ሊካሄድ ከታቀደው የአፕል ምርት በጉጉት ሲጠበቅ ነው። እነዚህ መጪ የአፕል መሳሪያዎች የኳልኮም ሞደሞችን እንደሚያሳዩ ይጠበቃል፣ ይህም በሁለቱ የቴክኖሎጂ ግዙፎች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያጠናክራል።
በማስታወቂያው ላይ፣ የኳልኮምም አክሲዮን ሰኞ ዕለት ጉልህ የሆነ የ 3.9% ጭማሪ አሳይቷል ፣ ይህም በባለሀብቶች መካከል ያለውን አዎንታዊ ስሜት ያሳያል። ይህ የሚያመለክተው Qualcomm የ5ጂ ሞደሞችን እንደ መሪ አቅራቢነት ለማስቀጠል ባለው አቅም ላይ የመተማመን ድምጽ ነው።
በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለው ቀጣይነት ያለው አጋርነት የ Qualcommን ሁኔታ በ 5G ሞደም ገበያ ውስጥ ቁልፍ ተጫዋች መሆኑን ያረጋግጣል። ይህ ስትራቴጂካዊ ጥምረት አፕል የ 5G ቴክኖሎጂን ሙሉ አቅም መጠቀም የሚችሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ስማርትፎኖች ማድረስ መቻሉን ያረጋግጣል። በ 5G ውስጥ እየተካሄደ ባለው እድገት እና ፈጣን እና አስተማማኝ የግንኙነት ፍላጎቶች እየጨመረ በመምጣቱ አስተማማኝ እና ቀልጣፋ ሞደም አቅራቢ ማግኘት ለአፕል የረጅም ጊዜ ስኬት ወሳኝ ነው።
በማጠቃለያው የኳልኮምም ማስታወቂያ እንደ አፕል 5ጂ ሞደም አቅራቢነት እስከ 2026 ድረስ ያላቸውን ቀጣይነት ያለው ሚና ከባለሃብቶች እና ተንታኞች አዎንታዊ ምላሽ ፈጥሯል። ይህ ልማት Qualcommን በ 5G ገበያ ውስጥ እንደ ቁልፍ ተጫዋች ያስቀመጠ ሲሆን ለአፕል ወደፊት ለሚመጡት ስማርት ስልኮች አስተማማኝ ግንኙነት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– 5G modem፡ መሳሪያዎች ከ5ጂ ኔትወርክ ጋር እንዲገናኙ እና በ 5G ቴክኖሎጂ የሚሰጠውን ባለከፍተኛ ፍጥነት ዳታ እና ዝቅተኛ መዘግየት እንዲደርሱ የሚያስችል መሳሪያ ወይም ቺፕሴት።
– Qualcomm፡- ለገመድ አልባ ቴሌኮሙኒኬሽን ሴሚኮንዳክተሮችን እና ሶፍትዌሮችን በማዘጋጀት እና በማቅረብ ላይ የተሰማራ የቴክኖሎጂ ኩባንያ።
ምንጭ፡- ገበያ አንቀሳቃሾች