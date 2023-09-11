Qualcomm አፕልን በ5ጂ ሞደሞች ለማቅረብ ድርድርን ያራዝመዋል

ኳልኮም የ5ጂ ሞደሞችን ለአፕል ስማርት ፎኖች ለማቅረብ ስምምነቱን ማራዘሙን አስታውቋል፤ይህም አፕል ቴክኖሎጂውን በቤቱ ውስጥ ለማዳበር አሁንም ፈተና እየገጠመው መሆኑን ያሳያል። ከ 2018 ጀምሮ አፕል በመሣሪያዎቹ እና በተንቀሳቃሽ ስልክ አውታረ መረቦች መካከል ግንኙነትን የማመቻቸት ኃላፊነት ያለባቸውን የራሱን ሞደሞች በመፍጠር እየሰራ ነው። ይህ ጥረት በውጫዊ አቅራቢዎች ላይ ከመታመን ይልቅ ብዙ ሴሚኮንዳክተር ክፍሎችን በውስጥ በኩል ለማምረት የአፕል ትልቁ ተነሳሽነት አካል ነው።
በስምምነቱ መሰረት Qualcomm በ2024፣ 2025 እና 2026 ለታቀዱት የስማርት ፎን ምርቶቹ ቺፖችን ለአፕል ያቀርባል።የስምምነቱ ዝርዝር ነገር ባይገለጽም ኳልኮም በ2019 ከደረሰው የመጀመሪያ ስምምነት ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ገልጿል። በ 5G ቴክኖሎጂዎች መሪ ቺፕ ሰሪ እንደመሆኑ፣ Qualcomm ለረጅም ጊዜ በቆየው የኢንዱስትሪ አመራሩ ላይ ያለውን እምነት ገልጿል።
አፕል የQualcomm ትልቁ ደንበኛ ነው፣ ለገቢው በግምት 25% ኃላፊነት አለበት። የሚጠበቀው መጪው አይፎን 15፣ ማክሰኞ እንደሚለቀቅ፣ የ Qualcomm ሞደሞችን ለመጠቀም ከመጨረሻዎቹ ሞዴሎች ውስጥ አንዱ ይሆናል። አፕል እና ኳልኮም ከዚህ ቀደም በ2019 እልባት ላይ ከመድረሳቸው በፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ የአእምሮአዊ ንብረት እና የኮንትራት ውዝግብ ውስጥ ገብተው ነበር፣ ይህም “የብዙ አመት ቺፕሴት አቅርቦት ስምምነት”ን ያካትታል።
ይሁን እንጂ አፕል ብዙም ሳይቆይ የኢንቴል ስማርት ፎን ቺፑን በ1 ቢሊዮን ዶላር በማግኘቱ የሞደም ልማት እቅዱን አጠናክሯል። ይህ ከ Qualcomm ጋር የተደረገው አዲስ ስምምነት አፕል በሚቀጥሉት ሶስት አመታት የራሱን ቺፖችን ወደ ስማርት ስልኮቹ ለማዋሃድ የሚያስችል ሲሆን ይህም ለስራ ዝግጁ ከሆነ ነው።
በተለይም፣ የኳልኮምም አክሲዮኖች በማስታወቂያው ወቅት በቅድመ-ገበያ ግብይት ላይ የ8% ጭማሪ አጋጥሟቸዋል፣ በመጨረሻም በማለዳ ግብይት በ3% ጭማሪ ታይተዋል። በሜይ 2021፣ አፕል እንዲሁም ከብሮድኮም ጋር ለብዙ ቢሊዮን ዶላሮች ለብዙ ሌሎች የ5ጂ አካላት ስምምነት አድርጓል።
ትርጓሜዎች
- ሞደም፡- በኮምፒዩተር ወይም በስማርትፎን እና በይነመረብ መካከል በኔትወርክ ግንኙነት መካከል ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል መሳሪያ ነው።
- ሴሚኮንዳክተር፡- በተለይም ሲሊከን በኮንዳክተር እና በኢንሱሌተር መካከል የኤሌክትሪክ ምቹነት ባህሪ ያለው ቁሳቁስ። የተለያዩ ኤሌክትሮኒካዊ ክፍሎችን ለማምረት ያገለግላል.
- 5ጂ: አምስተኛው ትውልድ ሽቦ አልባ ቴክኖሎጂ, ፈጣን ፍጥነት እና የተሻሻለ ግንኙነትን ከቀደምት ትውልዶች ጋር በማነፃፀር.
- ቺፕ ሰሪ፡- በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የተቀናጁ ወረዳዎችን (ቺፕስ) ዲዛይን የሚያደርግ እና የሚያመርት ኩባንያ ነው።
ምንጮች:
– ምንጭ መጣጥፍ፡ ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።
- Qualcomm - ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ: ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።
- አፕል - ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ: ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።
- Intel - ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ: ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።
– Broadcom – ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ፡ ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።