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ቴክኖሎጂ

አፕል የ5ጂ ቺፕ አጋርነትን ሲያራዝም Qualcomm ያጋራል።

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
አፕል የ5ጂ ቺፕ አጋርነትን ሲያራዝም Qualcomm ያጋራል።

የ Qualcomm (QCOM) አክሲዮኖች እስከ 5 ድረስ አፕል (AAPL) 2026ጂ ቺፖችን ለአይፎን ማቅረቡን እንደሚቀጥል መገለጹን ተከትሎ ከፍተኛ ዋጋ ጨምሯል። በ Qualcomm ቴክኖሎጂ ላይ ቀጣይ ጥገኛ መሆንን ይጠቁማል።

በስማርት ፎን ኢንደስትሪ ውስጥ የ5ጂ ቴክኖሎጂ ጠቀሜታ እያደገ በመምጣቱ በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለው አጋርነት ማራዘሙ ምንም አያስደንቅም። ፈጣን እና አስተማማኝ የግንኙነት ፍላጎት እየጨመረ በሄደ ቁጥር 5G ቺፖችን በአፕል ዋና ምርት ውስጥ ማካተት አይፎን በገበያው ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ እንደሚቀጥል ያረጋግጣል።

የተራዘመው አጋርነት ዜና በ Qualcomm's አክሲዮን ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ነበረው, ምክንያቱም ባለሀብቶች ከአፕል ጋር ቀጣይ ትብብር በኩባንያው ቴክኖሎጂ እና የወደፊት ተስፋዎች ላይ የመተማመን ድምጽ አድርገው ይመለከቱታል. የአክሲዮን ዋጋ መጨመር በሴሚኮንዳክተር ኢንደስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ሆኖ ቦታውን ለማስቀጠል በ Qualcomm ላይ የገበያውን ብሩህ ተስፋ ያሳያል።

በተጨማሪም ይህ አጋርነት አፕልን ስልታዊ ጥቅም ይሰጣል። በ 5G ቺፕ ልማት ላይ ባለው የ Qualcomm እውቀት ላይ በመመስረት አፕል በሌሎች የንግዱ ዘርፎች ለምሳሌ በሶፍትዌር እና ሃርድዌር ፈጠራ ላይ ማተኮር ይችላል። ይህ ትብብር አፕል በቺፕ የማምረት አቅም ላይ ብዙ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ሳያስፈልገው የ Qualcommን ሰፊ እውቀት እና ልምድ እንዲጠቀም ያስችለዋል።

በአጠቃላይ በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለውን አጋርነት ለማራዘም መወሰኑ የ 5G ቴክኖሎጂ በስማርትፎን ገበያ ውስጥ ያለውን ቀጣይ ጠቀሜታ ያሳያል። ኩባንያዎች ፈጠራ እና ተወዳዳሪ ምርቶችን ለማቅረብ አንዳቸው የሌላውን ጥንካሬ መጠቀም በሚችሉበት ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ውስጥ የትብብር እና የልዩነት አስፈላጊነትን ያጎላል።

ምንጮች:

- ያሁ ፋይናንስ ቀጥታ ስርጭት

- ፍቺዎች: 5G - በከፍተኛ ፍጥነት የውሂብ ፍጥነት እና ዝቅተኛ መዘግየት ቃል ገብቷል ገመድ አልባ ቴክኖሎጂ አምስተኛው ትውልድ። IoT መሳሪያዎችን እና በራስ ገዝ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ሰፊ አፕሊኬሽኖችን ያስችላል።

By ቪኪ Stavropoulou

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