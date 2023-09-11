Qualcomm እና Apple በአዲሱ የ5ጂ ቺፕ አቅርቦት ስምምነት ተስማምተዋል።

Qualcomm ቢያንስ እስከ 5 ድረስ 2026ጂ ቺፖችን ለቴክኖሎጂው ግዙፍ ሰው ለማቅረብ ከአፕል ጋር አዲስ ስምምነት ማድረጉን አስታውቋል።ይህ የመጣው በ2019 በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ከቀደምት የቺፕ አቅርቦት ስምምነት በኋላ የረጅም ጊዜ የህግ ፍልሚያ አብቅቶታል።
በዚህ ሳምንት ይፋ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው የመጪው የአይፎን ጅምር ባለፈው የቺፕ አቅርቦት ስምምነት ላይ የገባው የመጨረሻው ምርት ይሆናል። የአዲሱ ስምምነት ልዩ የፋይናንስ ዝርዝሮች ባይገለጽም፣ ኳልኮም ቃላቶቹ ከቀደምት አደረጃጀታቸው ጋር “ተመሳሳይ” መሆናቸውን አፅንዖት ሰጥቷል።
ከቺፕ አቅርቦት ስምምነት በተጨማሪ ኳልኮምም እና አፕል እስከ 2025 ድረስ የሚቆይ የፓተንት ፍቃድ ስምምነት አላቸው፣ ይህም አማራጭ ለሁለት አመት ማራዘም ነው። ይህ ስምምነት አፕል በመሣሪያዎቻቸው ውስጥ የ Qualcomm የፈጠራ ባለቤትነት ያለው ቴክኖሎጂ መጠቀሙን እንደሚቀጥል ያረጋግጣል።
አፕል የራሱን ሞደም ቴክኖሎጂ ለማዳበር ኢንቨስት ሲያደርግ መቆየቱ አይዘነጋም። እ.ኤ.አ. በ 2019 ኩባንያው የኢንቴል ሞደም ክፍልን በ 1 ቢሊዮን ዶላር አግኝቷል። ምንም እንኳን የአፕል የባለቤትነት ቺፖችን ወደ መሳሪያቸው ለማዋሃድ የዘረጋው ፍኖተ ካርታ ይፋ ባይሆንም፣ የኳልኮም ፕሮጄክቶች ከአፕል አይፎን አምስተኛው ብቻ በ2026 ቺፖችን ያካትታሉ።
ነገር ግን ከዚህ ቀደም ከ Apple ጋር ያለውን አጋርነት በተመለከተ የ Qualcomm ትንበያዎች ወግ አጥባቂ መሆናቸውን መጥቀስ አስፈላጊ ነው። እ.ኤ.አ. በ2021 Qualcomm ከአይፎን 14 ሞደሞች አንዳቸውም ሞደሞቻቸውን እንደማይያሳዩ ተንብዮ ነበር፣ ነገር ግን ባለፈው አመት የተለቀቁት ሁሉም ሞዴሎች በትክክል Qualcomm modems ሲኖራቸው ስህተት መሆናቸውን ተረጋግጧል።
በአጠቃላይ ይህ በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለው አዲስ ስምምነት የ 5G ቴክኖሎጂን ለአይፎኖች በማቅረብ ቀጣይነት ያለው አጋርነት እንደሚያረጋግጥ እና አፕል ለወደፊቱ የራሱን የሞደም ቴክኖሎጂ እንዲያዳብር ያስችለዋል።
ምንጮች:
- Qualcomm
- አፕል