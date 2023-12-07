የሳይኪ ጋማ-ሬይ መሳሪያ ለወደፊት የጠፈር ምርምር ጉጉትን ፈነጠቀ

በናሳ የስነ አእምሮ ተልእኮ ውስጥ በቅርቡ የታየ እድገት በሳይንቲስቶች እና በህዋ ወዳጆች መካከል ደስታን ቀስቅሷል። የተልእኮው ጋማ-ሬይ ስፔክትሮሜትር (ጂአርኤስ) ሕያው የሆነው እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 6 ነው፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ ከተመሠረተችበት ጊዜ ጀምሮ ጉልህ የሆነ ወሳኝ ምዕራፍ አሳይቷል። GRS የ Gamma-Ray እና Neutron Spectrometer (GRNS) መሳሪያ አካል ነው፣ እሱም የስነ አእምሮን ስብጥር ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የፊዚክስ ሊቃውንት የተውጣጣው የጂአርኤስ ቡድን በየአምስት ሰከንዱ ከጠፈር መንኮራኩሩ የሚወርድ "ቆንጆ መረጃ" ሲሰበስብ ተመልክቷል። ይህ ስኬት ባለፉት ሶስት አመታት ውስጥ በጥንቃቄ እቅድ በማውጣት እና በመለማመድ, ከሚጠበቀው በላይ እና ለቀጣይ ስራዎች መንገድ ከከፈተ በኋላ ነው. የተሰበሰበው መረጃ ስለ መሳሪያው ስሜታዊነት ወሳኝ መረጃ ይሰጣል እና ሳይንቲስቶች የጠፈር መንኮራኩሩ አስትሮይድ ሳይክ ሲደርስ ስሌቶችን እንዲያጣሩ ያስችላቸዋል።
የሳይንስ ሊቃውንት በተለይ በጂአርኤስ በተሰበሰበው የጋማ ሬይ ስፔክትራ ይማርካሉ። እነዚህ እይታዎች እንደ ኬሚካላዊ የጣት አሻራዎች ይሠራሉ, ይህም የሳይኪን ንጥረ ነገር ስብጥር ያሳያሉ. የሳይንስ ሊቃውንት ከኮስሚክ ቅንጣቶች ከአስትሮይድ ገጽ ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት የሚለቀቁትን ጋማ ጨረሮች በመመርመር ሳይኪ ቀደምት ፕላኔተሲማል የተረፈ ወይም የፕላኔታችን ግንባታ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላሉ።
ሳይኬ ጂአርኤስ ከቀደምት የጋማ ሬይ መሳሪያዎች በጠፈር ተልእኮዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ትምህርቶችን ያካተተ ዘመናዊ መሳሪያ ነው። በህዋ ውስጥ ከሚፈስ ከማንኛውም ጋማ-ሬይ ስፔክትሮሜትር ከፍተኛውን ጥራት ይይዛል እና የላቀ ክሪኮለር ቴክኖሎጂን ይጠቀማል ንጹህ ጀርማኒየም-ክሪስታል "ልብ" ወደ ቅዝቃዜ -292°F (-180°C)። ይህ የክሪኮለር ፈጠራ የመሳሪያውን የህይወት ዘመን በእጅጉ እንደሚያራዝም ይጠበቃል።
የሳይቼ ጂአርኤስ ስኬት በተልእኮው ወቅት ለወደፊት ክንዋኔዎች መንገድ ከፋች ብቻ ሳይሆን ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ፍለጋ ጥረቶችም ተስፋ ይሰጣል። ተመሳሳይ የ APL-የተገነቡ የጂአርኤስ መሳሪያዎች ወደ ሁለት የወደፊት ተልእኮዎች ይዋሃዳሉ - የ MEGANE መሳሪያ በጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ የማርሺያን ጨረቃ ኤክስፕሎሬሽን ተልዕኮ እና በናሳ በኤፒኤል የሚመራው የድራጎን ፍሊ ተልእኮ ወደ የሳተርን ትልቁ ጨረቃ ቲታን። በተጨማሪም፣ በሳይኪ ተልዕኮ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው አንድ አይነት ክራዮኮለር ለ Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE) መሣሪያ በናሳ የኢሮፓ ክሊፐር ተልዕኮ ላይ ይውላል።
የሁለት ሳምንት የፍተሻ ሂደትን ተከትሎ ቡድኑ በኖቬምበር 27 የጋማ ሬይ ዳሳሹን አጠፋ።ነገር ግን የኒውትሮን እና ፕሮቶን ሴንሰርን ጨምሮ ሌሎች የጂአርኤስ አካላት ንቁ ሆነው ይቆያሉ። ቡድኑ በታህሳስ ወር አጋማሽ ላይ የኒውትሮን ስፔክትሮሜትር ለማንቃት አቅዷል, ይህም ወደ አስትሮይድ ቀበቶ በሚጓዙበት ጊዜ የቦታ አከባቢን ጠቃሚ ልኬቶችን እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል.
የሳይኪ ተልእኮ ስኬት በጠፈር ምርምር ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ያመላክታል እና የሳይኪን ምስጢሮች እና የወደፊት ተልእኮዎችን በተመሳሳይ መልኩ ለማጋለጥ ቃል ገብቷል።