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ለሴፕቴምበር ስድስት የ PlayStation Plus ተጨማሪ ጨዋታዎች ታወቁ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
ለሴፕቴምበር ስድስት የ PlayStation Plus ተጨማሪ ጨዋታዎች ታወቁ

ሾልኮ የወጣ ዝርዝር በሴፕቴምበር ውስጥ የሚገኙ ስድስቱን የ PlayStation Plus ተጨማሪ ጨዋታዎችን ገልጿል። ጨዋታዎቹ የተጋሩት ታማኝ ምንጭ Billbil-kun on Dealabs ላይ ነው። አሰላለፉ NieR Replicant፣ Star Ocean: The Divine Force፣ 13 Sentinels: Aegis Rim፣ Sid Meier's Civilization 6፣ Sniper Ghost Warrior Contracts 2 እና ማሸጊያን ያካትታል።

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 ወደ NieR:Automata የተሻሻለ ቅድመ ዝግጅት ነው። አዎንታዊ አስተያየቶችን ተቀብሏል፣ IGN 8/10 በመስጠት እና የተሻሻሉ ምስሎችን እና ውጊያዎችን በማወደስ። የጨዋታው ታሪክ እንደ ልዩ ባህሪው ይቆጠራል።

ማሸግ በ2021 የተለቀቀው በተለያዩ ቦታዎች እቃዎችን በማደራጀት ላይ የሚያጠነጥን ታዋቂ ኢንዲ ጨዋታ ነው። IGN ቀላል ግን አርኪ የእንቆቅልሽ አጨዋወትን እና ስለ ግል ንብረቶች አጓጊ ታሪክ የመናገር ችሎታውን በማሳየት 8/10 ሸልሞታል።

እነዚህ ጨዋታዎች ከሴፕቴምበር 19 ጀምሮ ለPS Plus Extra እና ፕሪሚየም አባላት የሚገኙ እንዲሆኑ መርሐግብር ተይዞላቸዋል። ይህ ልቀት የ Sony የቅርብ ጊዜ የዋጋ ጭማሪን ተከትሎ በዓለም ዙሪያ ላሉት የPS Plus 12-ወር ምዝገባዎች የመጀመሪያውን የጨዋታዎች ስብስብ ያሳያል።

እስካሁን ድረስ የተለቀቀውን የጨዋታ ዝርዝር ወይም ተገኝነትን በተመለከተ ከሶኒ ምንም ኦፊሴላዊ ማረጋገጫ የለም። ደጋፊዎቹ አሰላለፍ ለማረጋገጥ ይፋዊ ማስታወቂያ በጉጉት እየጠበቁ ነው። ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።

ምንጭ፡ IGN (ገምጋሚ፡ ዌስሊ ዪን-ፑል)

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