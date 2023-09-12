Primeape በ Pokémon GO ውስጥ ተወዳዳሪ ምርጫ ነው?

የ Mankey Spotlight Hour በPokémon GO ሲቃረብ አሰልጣኞች Primeape፣ በዝግመተ ለውጥ የመጣው የማንኪ መልክ በጨዋታው ፉክክር እና ወረራ ቦታ መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ጓጉተዋል። ይህንን ለመወሰን, በርካታ ምክንያቶች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው.
በመጀመሪያ፣ Primeape ንፁህ የትግል አይነት ፍጡር ነው፣ በሳይኪክ፣ በራሪ እና በተረት አይነት ጥቃቶች ላይ ደካማ ያደርገዋል፣ እና ከጨለማ፣ ቡግ እና የሮክ አይነት ጥቃቶችን የሚቋቋም። ከፍተኛው ስታቲስቲክስ ጥቃቱ ነው፣ አስደናቂው 207. ሌሎች ስታቲስቲክስዎቹ ዝቅተኛ ሲሆኑ፣ ይህ እንደ መስታወት መድፍ አይመድበውም።
በተጫዋች እና በተጫዋች (PvP) ውጊያዎች፣ Primeape በልዩ ኩባያዎች ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ይሰራል ነገር ግን እንደ Scrafty እና Medicham ካሉ ከፍተኛ ተዋጊዎች ጋር ሲወዳደር አጭር ይሆናል። በታላቁ ሊግ፣ Primeape ከደረጃ የላቀ ነው፣ እና በ Ultra League፣ ጊዜው ያለፈበት እንቅስቃሴው ወደ ኋላ ይይዘዋል።
ነገር ግን፣ Primeapeን ለመጠቀም ለወሰኑ፣ የቆጣሪ፣ ክሮስ ቾፕ እና ናይት ስላሽ ስብስብ ለሽፋን ይመከራል። በአማራጭ፣ ዝጋ ፍልሚያ ለከፍተኛ ጉዳት ሊያገለግል ይችላል።
በተጫዋቾች እና አከባቢዎች (PvE) ወረራዎች፣ Primeape በማቻምፕ መኖር ምክንያት ዋጋው ዝቅተኛ ነው። በደካማ የሶስት-ኮከብ ወረራዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል, ውጤታማነቱ ከአምስት-ኮከብ ወረራዎች ጋር ሲነፃፀር የተገደበ ነው. ለወረራ ዓላማዎች ዝጋ ፍልሚያ፣ አይስ ፓንች እና የምሽት ስላሽ የአለቃ ተጫዋቾቹ መዋጋት በሚፈልጉት መሰረት ተስማሚ የተከሰሱ ጥቃቶች ናቸው።
ለማጠቃለል ፣ Primeape በ Pokémon GO ውስጥ በጣም ተወዳዳሪ ምርጫ ላይሆን ይችላል ፣ አሁንም በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ለ Pokedex ማጠናቀቅ Primeapeን ወደ ስብስባቸው ለመጨመር ፍላጎት ያላቸው አሰልጣኞች አሁንም ይህንን ፍጥረት ለማግኘት ዋጋ ሊያገኙ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ፖክሞን ኩባንያ
- ስፖርቶች