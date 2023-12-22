Asteroid 2023 VD6፡ ያልተረጋጋ ገጠመኝ በድጋሚ ተቋረጠ

ማጠቃለያ:
በናሳ የአቅራቢያ የነገር ጥናት ማዕከል (CNEOS) ሳይንቲስቶች በቅርቡ አስትሮይድ 2023 VD6 በመባል የሚታወቀውን አስትሮይድ አስትሮይድ ለይተው አውቀዋል ይህም ነገ በአደገኛ ሁኔታ ወደ ምድር ይጠጋል ተብሎ ይጠበቃል። የአፖሎ የአቅራቢያ አስትሮይድ ቡድን አካል የሆነው አስትሮይድ ወደ 500 ጫማ ስፋት የሚጠጋ ስፋት ያለው ሲሆን እንደ አደገኛ አደገኛ ነገር ተመድቧል። ይሁን እንጂ አስትሮይድ 2023 VD6 በፕላኔታችን አቅራቢያ ሲመጣ ይህ የመጀመሪያው አይደለም; ከዚህ ቀደም በ1900 የተጠጋ ማለፊያ አድርጓል እና በ2039 እንደገና ያደርጋል።
አዲስ ርዕስ፡- “Asteroid 2023 VD6፡ ከባድ የሆነ ገጠመኝ አንድ ጊዜ ይመጣል”
በቦታ ስፋት ውስጥ፣ ወደ ምድር ሊጎዳ የሚችል ስጋት አለ። አስትሮይድ 2023 ቪዲ6 ተብሎ የተሰየመው አስትሮይድ በአሁኑ ሰአት በአስደናቂ ፍጥነት በሰአት 55,680 ኪሎ ሜትር በመሮጥ ከኢንተርኮንቲኔንታልታል ባሊስቲክ ሚሳኤሎች (ICBMs) ፍጥነት በልጦ በመሮጥ ላይ ይገኛል። እነዚህን የሰማይ አካላት ለመከታተል እና ለመከታተል እርምጃዎች እየተወሰዱ ባሉበት ወቅት፣ ይህ የተለየ የጠፈር አለት ለመጥፋት ቅርብ የሆነ ዝንባሌ ያለው ይመስላል።
ከትልቅ ሕንፃ ጋር የሚወዳደር ስፋት ያለው - ወደ 500 ጫማ የሚጠጋ - አስትሮይድ 2023 VD6 አደገኛ ሊሆን የሚችል አደገኛ ነገር በናሳ መከፋፈልን ይይዛል። የእሱ ተደጋጋሚ ጉብኝቶች በሳይንስ ማህበረሰቡ ውስጥ ማንቂያዎችን አስነስተዋል ፣ ይህም አቅጣጫውን እና ሊያስከትሉ የሚችሉትን ውጤቶች በቅርበት እንዲመረመሩ አድርጓል።
በ1930ዎቹ በጀርመን የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ካርል ሬይንሙት የተገኘው፣ ይህ አስትሮይድ የሆነበት የአፖሎ ቡድን የቅርቡ-ምድር አስትሮይድ ከፕላኔታችን በላይ ትልቅ ከፊል-ዋና መጥረቢያ ያላቸው ምድርን የሚያቋርጡ የሰማይ አካላትን ያቀፈ ነው። ስማቸው የመነጨው በ1862 አፖሎ አስትሮይድ ከተባለው ግዙፍ የጠፈር አለት ሲሆን ለብዙ አሥርተ ዓመታት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ቀልብ ይስባል።
እንደ እድል ሆኖ፣ የአስቴሮይድ 2023 VD6 የቅርብ ግኝቶች ያልተረጋጋ ተፈጥሮ ቢሆንም፣ በመጪው ማለፊያ ወቅት ከምድር 4 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ርቀት እንደሚጠብቅ ይጠበቃል። ነገር ግን፣ ይህ የሚያሳስበን ንግግር በእነዚህ ተቅበዝባዥ የሰማይ አካላት ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ለመቆጣጠር ቀጣይ ምርምር እና ልማት ያለውን አስፈላጊነት እንደ ልብ የሚነካ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።
ለአስቴሮይድ 2023 VD6 የስበት ዳንስ መምጣት በዝግጅት ላይ ሳለን ሰማዩን በንቃት መከታተል እና ወደፊትም በአስቴሮይድ ክትትል እና ማፈንገጥ ቴክኖሎጂ ምድራችን በነዚህ በሚንከራተቱ የሰማይ አካላት እንዳትጎዳ እንደሚያደርግ ተስፋ ማድረግ ወሳኝ ነው።