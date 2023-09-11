UMass Lowell's Saab Center የፖርቹጋል አሜሪካን ዲጂታል ማህደርን ለማስፋት የገንዘብ ድጋፍ ተቀበለ

የኡማስ ሎዌል ሳዓብ የፖርቹጋል ጥናት ማዕከል ከቦስተን ዊልያም ኤም ዉድ ፋውንዴሽን የ300,000 ዶላር እርዳታ አግኝቷል። ይህ ስጦታ የፖርቹጋል አሜሪካን ዲጂታል መዝገብ ቤት (PADA) ስብስቦችን በUMass Lowell የሎውል ታሪክ ማዕከል መስፋፋትን ይደግፋል። ገንዘቡ በካምብሪጅ/ሶመርቪል እና ፒቦዲን ጨምሮ ተጨማሪ የማሳቹሴትስ ማህበረሰቦችን የፖርቹጋል-አሜሪካዊ ልምድ ለመመዝገብ ይጠቅማል።
ከሶስት አመት በፊት የተመሰረተው PADA በአሁኑ ጊዜ 34 ስብስቦችን እና ከ3,000 በላይ ፎቶግራፎችን እና ሰነዶችን እንዲሁም የፊልም እና የድምጽ ቅጂዎችን ይዟል። እነዚህ የማህደር ይዞታዎች ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች እና ለአጠቃላይ ህዝብ ተደራሽ ናቸው። አዲሱ ስጦታ PADA ከሙሉ ጊዜ አርኪቪስት ኒኮል “ኒኪ” ታንቱም እና ከታሪክ ምሁር ዶ/ር ግሪጎሪ ግሬይ ፍስሲሞንስ ጋር ሥራውን እንዲቀጥል ያስችለዋል። ታንቱም የማህደሩን ስብስቦች ያሰፋዋል፣ ፊዚሞንስ እነዚህን ቁሳቁሶች ተጠቅሞ የፖርቹጋሎችን ታሪክ በግሬተር ሎውል ይጽፋል።
የሳብ ሴንተር ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ፍራንክ ሱሳ የፖርቹጋል-አሜሪካዊያን ልምድ መቅዳት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውበታል፣ በተለይም ቀጣይነት ያለው ኢሚግሬሽን የለም። እንደ አብያተ ክርስቲያናት እና ማህበራት ያሉ ብዙ ሰነዶች እነዚህ ተቋማት ቀስ በቀስ እየጠፉ በመምጣቱ የመጥፋት አደጋ ተጋርጦባቸዋል። ማህደሩ ታሪካቸው እና ባህላቸው ተጠብቆ ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆን ከተለያዩ የፖርቹጋል አሜሪካውያን ትውልዶች ስብስቦችን ተቀብሏል።
ዶ/ር ሱሳ የሳአብ ሴንተር እና PADA ጥረቶች ከአሜሪካ ልምድ ጋር በተያያዙ ህትመቶች፣ ዘጋቢ ፊልሞች እና ሌሎች የባህል ፕሮዳክሽኖች ላይ የፖርቹጋልያን ተሳትፎ እንደሚያበረታታ ተስፋ ያደርጋሉ። በክልሉ እና በመላው አሜሪካ ያለውን የፖርቹጋል ልምድ ለቀጣይ ትውልድ ለመዘገብ እና የበለጠ ለመረዳት ከቤተሰብ እንደ ፎቶዎች፣ ፓስፖርቶች እና ደብዳቤዎች ያሉ ቁሳቁሶችን ማሰባሰብ እንደሚያስፈልግ አበክሮ ገልጿል።
የፖርቹጋል አሜሪካን ዲጂታል መዝገብ ቤት ስብስቦችን ለማግኘት የUMass Lowellን ድህረ ገጽ ይጎብኙ።
ምንጮች:
ወይ ጆርናል
UMass ሎውል
- ትርጓሜዎች
- የሳአብ የፖርቱጋል ጥናቶች ማዕከል፡ በ UMass Lowell የምርምር ማዕከል ለፖርቹጋል ባህል እና ታሪክ ጥናት የተዘጋጀ።
– የፖርቹጋል አሜሪካን ዲጂታል መዝገብ ቤት (PADA)፡ በ UMass Lowell's Center for Lowell ታሪክ ውስጥ ያለ ማህደር የፖርቹጋል አሜሪካውያንን ልምድ በፎቶግራፎች፣ በሰነዶች፣ በፊልም እና በድምጽ ቅጂዎች የሚመዘግብ።
– ዊልያም ኤም.ዉድ ፋውንዴሽን፡- በቦስተን ላይ የተመሰረተ PADA መስፋፋትን ለመደገፍ እርዳታ ያቀረበ።
– UMass Lowell: የማሳቹሴትስ ሎውል ዩኒቨርሲቲ፣ በሎውል፣ ማሳቹሴትስ የሚገኝ የሕዝብ የምርምር ዩኒቨርሲቲ።