የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

አፕል የተሻሻለ የቁም ሁነታ እና የምሽት ሁነታን በ iPhone 15 አስተዋውቋል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል የተሻሻለ የቁም ሁነታ እና የምሽት ሁነታን በ iPhone 15 አስተዋውቋል

ማጠቃለያ፡ አፕል አዲሱን የካሜራ አፕሊኬሽኑን በአይፎን 15 አቅርቧል። የተሻሻለው Portrait Mode አሁን የማሽን መማሪያ ቴክኖሎጂን በማካተት ሰዎችን እና የቤት እንስሳትን በራስ-ሰር ለመለየት እና ለተጠቃሚዎች የሚገርሙ የቁም መሰል ፎቶዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም አፕል አነስተኛ ብርሃን ያላቸውን የፎቶግራፍ ችሎታዎች ለማሻሻል በምሽት ሁነታ ላይ ማሻሻያ አድርጓል። አይፎን 15 የተሻሻለ የካሜራ ዝርዝሮችን በf/1.6 aperture lens፣ 2x telephoto አማራጭ እና ባለ 24 ሜጋፒክስል አቅም አለው።

አፕል የማሽን መማሪያ ቴክኖሎጂን በማቀናጀት ታዋቂውን የቁም ፎቶ ሞድ በ iPhone 15 ውስጥ ወደ ላቀ ደረጃ ወስዷል። ይህ አዲስ ባህሪ የፎቶውን ስብጥር ለመተንተን እና አንድ ሰው ወይም የቤት እንስሳ ሲገኝ በራስ-ሰር ወደ የቁም ሁነታ ለመቀየር የላቀ ስልተ ቀመሮችን ይጠቀማል። ይህ ፈጠራ በእጅ ማስተካከያ ሳያስፈልግ ለተጠቃሚዎች ሙያዊ የሚመስሉ የቁም ምስሎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።

ከዚህም በላይ በPortrait Mode ውስጥ ፎቶን ካነሱ በኋላ ተጠቃሚዎች አሁን በተለያዩ ግለሰቦች ወይም የቤት እንስሳት መካከል ያለውን ትኩረት የመቀያየር ችሎታ አላቸው, ይህም የሚፈለገው ርዕሰ ጉዳይ በትክክል ጎልቶ እንዲታይ ያደርጋል. ምንም እንኳን የቁም ሁነታን ለማጥፋት እና ወደ ዋናው ፎቶ የመመለስ አማራጭ ከመግቢያው ጀምሮ የነበረ ቢሆንም፣ ይህ አዲስ ማሻሻያ በባህሪው ላይ የላቀ ሁለገብነት እና የፈጠራ ቁጥጥርን ይጨምራል።

አፕል በምሽት ሁነታ ላይ ማሻሻያዎችን አድርጓል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ፈታኝ ዝቅተኛ ብርሃን ባለባቸው አካባቢዎች ውስጥ እንኳን አስደናቂ ፎቶዎችን እንዲያነሱ ያስችላቸዋል። ስለ ማሻሻያዎቹ የተወሰኑ ዝርዝሮች ባይገለጡም አፕል ይህንን ባህሪ በቀጣይነት ለማሻሻል ያለው ቁርጠኝነት ተጠቃሚዎች የተሻለ የምስል ጥራት እና የብርሃን ብርሃን በሌለባቸው ሁኔታዎች ውስጥ የተቀነሰ ድምጽ እንደሚጠብቁ ይጠቁማል።

ከካሜራ ዝርዝሮች አንፃር፣ አይፎን 15 f/1.6 aperture lens አለው፣ ይህም ተጨማሪ ብርሃን ወደ ካሜራ ዳሳሽ እንዲገባ ያስችላል፣ ይህም የበለጠ ጥርት ያለ እና የበለጠ ንቁ ምስሎችን ያመጣል። በተጨማሪም፣ የ2x የቴሌፎቶ አማራጭ ለተጠቃሚዎች የተሻሻለ የማጉላት አቅምን ይሰጣል፣ ይህም የምስል ጥራትን ሳይጎዳ ርዕሰ ጉዳዮችን ከሩቅ እንዲይዙ ያስችላቸዋል። ባለ 24-ሜጋፒክስል አቅም ተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፎቶዎች በበለጠ ዝርዝር እና ግልጽነት ሊጠብቁ ይችላሉ።

በአጠቃላይ አፕል በPortrait Mode እና Night Mode ላይ ያደረገው ማሻሻያ በአይፎን 15 ከተሻሻሉ የካሜራ ዝርዝሮች ጋር ተዳምሮ ኩባንያው ለተጠቃሚዎቹ ልዩ የፎቶግራፍ ችሎታዎችን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እነዚህ እድገቶች ተጠቃሚዎች በማንኛውም የብርሃን ሁኔታ ውስጥ አስደናቂ የቁም ምስሎችን እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፎቶዎችን ማንሳት እንደሚችሉ ያረጋግጣሉ።

ምንጮች:
- አፕል (ዩአርኤል አልተሰጠም)

ማስታወሻ፡ ለመነሻዎቹ ምንም የተለየ ዩአርኤሎች አልተሰጡም።

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በእጣ ፈንታ ታሪክ ውስጥ በጣም እንግዳ የሆነ ስህተት ዋና ዋና ዜናዎች

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

የአፕል አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከፍተኛ ፍላጎት የመርከብ መዘግየትን ያስከትላል

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ቴክኖሎጂ

በወጣት ራግቢ ተጫዋቾች ውስጥ ጤናን እና ክብደትን የመከታተል አስፈላጊነት

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

በእጣ ፈንታ ታሪክ ውስጥ በጣም እንግዳ የሆነ ስህተት ዋና ዋና ዜናዎች

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የአፕል አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከፍተኛ ፍላጎት የመርከብ መዘግየትን ያስከትላል

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በወጣት ራግቢ ተጫዋቾች ውስጥ ጤናን እና ክብደትን የመከታተል አስፈላጊነት

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

አዳ Sokół፡ የ3-ል ዲዛይን ድንበሮችን በፋሽን እና በኪነጥበብ መግፋት

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች