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ግምቱ የሚጀምረው ደጋፊዎች ሴፕቴምበርን ኔንቲዶ ዳይሬክትን ሲጠብቁ ነው።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
ግምቱ የሚጀምረው ደጋፊዎች ሴፕቴምበርን ኔንቲዶ ዳይሬክትን ሲጠብቁ ነው።

የኒንቴንዶ ደጋፊዎች የመስከረም ኔንቲዶ ዳይሬክት ማሳያ ማስታወቂያን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው, ይህ ባህል ቀደም ባሉት ዓመታት ኩባንያው የተከተለ ነው. ኔንቲዶ ክስተቱን በይፋ ባያስታውቅም፣ ያለፉት ጥቂት አመታት ተከታታይ የሴፕቴምበር ቀጥታ አቀራረብ አሰራር አሳይተዋል። በ Gamescom 2 ላይ ስለተወራው ስዊች 2023 ማሳያ ማሳያዎች እየተሰራጩ ባሉ ፍንጮች እና አሉባልታዎች ለገንቢዎች በ Gamescom XNUMX በመታየት ላይ፣ መላምት እየጠነከረ ነው።

በሴፕቴምበር 21 ላይ የሚጀምረው ወደ የቶኪዮ ጨዋታ ትርኢት የሚወስደው የወሩ አጋማሽ ጊዜ በታሪክ ለኔንቲዶ ማሳያ ማሳያ የሚሆን ዋና ጊዜ ነበር። እንደ ሱፐር ማሪዮ RPG፣ WarioWare: Move It!፣ Pokémon Scarlet እና Violet DLC እና Detective Pikachu ተመላሾችን ጨምሮ ለቀሪው 2023 የጨዋታ ልቀቶች መርሃ ግብር ከግምት ውስጥ በማስገባት አንዳንድ አድናቂዎች ኔንቲዶን የሚገልጥበት ትክክለኛው ጊዜ እንደሆነ ሊያስቡ ይችላሉ። እንዲያውም ተጨማሪ ጨዋታዎች.

ነገር ግን፣ ያለፉትን ዓመታት ስንመለከት፣ በሴፕቴምበር ውስጥ ኔንቲዶ ዳይሬክትስ ብዙውን ጊዜ መጪ ርዕሶችን ማስታወቂያዎችን አካቷል። የወሬው ወፍጮ በዝግጅቱ ላይ ሊቀርቡ በሚችሉ ጨዋታዎች ቀድሞውኑ እየተናፈሰ ነው፣ እና ሁልጊዜ የሶስተኛ ወገን ገንቢዎች የኒንቴንዶ ያልሆኑ ርዕሶችን ለስዊች የማሳየት እድሉ አለ።

2023 አስቀድሞ በአስደናቂ ልቀቶች የተሞላ ቢሆንም፣ ደጋፊዎቹም ወደ 2024 በጉጉት እየተጠባበቁ ነው፣ የልዕልት ፒች አዲስ ጨዋታ እና የተወራው የሉዊጂ መኖሪያ ቤት፡ የጨለማ ጨረቃ መልሶ ማስተር ሊገለጥ ይችላል። የስፕላቶን 3 የጎን ትዕዛዝ DLC የሚለቀቅበት ጊዜም አለ።

ሴፕቴምበር ኔንቲዶ ዳይሬክት በዚህ አመት ይካሄድ አይኑር ገና መታየት ባይቻልም ደጋፊዎቹ ግን በተስፋ ይቆያሉ። በደጋፊዎች መካከል የተደረገ የሕዝብ አስተያየት እንደሚያሳየው 66% ያህሉ በአንደኛ ወገን አርዕስቶች የተሞላ ትርኢት ሲጠብቁ ብዙሃኑ ቀጥተኛ ይኖራል ብለው ያምናሉ። 18% የሚሆኑት በቅርብ ጊዜ ከተካሄደው Wonder Direct በኋላ በጣም በቅርቡ ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ, 7% ደግሞ ኔንቲዶ በዚህ አመት አዝማሚያውን እንደሚሰብር ያምናሉ.

በአጠቃላይ የኔንቲዶ ደጋፊዎች የሴፕቴምበር ዳይሬክትን በተመለከተ ማንኛውንም ማስታወቂያ በጉጉት ይጠባበቃሉ፣ ምን አይነት ጨዋታዎች እና አስገራሚ ነገሮች በማከማቻ ውስጥ እንደሚቀመጡ በጉጉት ይጠባበቃሉ።

ምንጮች:
ኔንቲዶ ህይወት - "በዚህ አመት የሴፕቴምበር ኔንቲዶ ቀጥታ እናገኛለን?"
ኔንቲዶ ላይፍ - "ኒንቴንዶ ቀይር 2 ማሳያዎችን በ Gamescom 2023 ላይ ለገንቢዎች እንደሚያሳይ ተዘግቧል"

By ገብርኤል Botha

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