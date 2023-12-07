ተመራማሪዎች በናኖስኬል ሴሚኮንዳክተሮች ውስጥ ለሙቀት ማስተላለፊያ እንደ አዲስ አቀራረብ ፖላሪቶንን አስተዋውቀዋል

የፑርዱ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በዛሬው ናኖስኬል ሴሚኮንዳክተሮች ውስጥ የሙቀት ማስተላለፊያ አማራጭ ዘዴዎችን ለማግኘት ፊታቸውን አዙረዋል። ባህላዊው ዘዴ ፎኖንስ የሚባሉትን የኳንተም ቅንጣቶችን መጠቀምን ያካትታል; ነገር ግን፣ በናኖስኬል ደረጃ፣ ፎኖኖች በቂ ሙቀትን በብቃት አያስወግዱም። መፍትሄ ለማግኘት በሚያደርጉት ጥረት ተመራማሪዎቹ ለሙቀት ማስተላለፊያ መስመር አዲስ መስመር ለመክፈት "ፖላሪቶን" በመባል የሚታወቁትን ድቅል ኳሲፓርቲሎች በመጠቀም ላይ ናቸው።
የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተባባሪ ፕሮፌሰር ቶማስ ቢቼም እንደሚሉት፣ ፖላሪቶን ከፎቶኖች እና ከፎኖኖች ውህደት የሚነሱ ልዩ ኳሲፓርቲሎች ናቸው። ፎቶኖች እና ፎኖኖች የኃይል ልውውጥን በራሳቸው መንገድ ሲገልጹ ፖሊሪቶኖች ኃይልን ለመሸከም የተለየ አቀራረብ ይሰጣሉ። ከቶዮታ ፕሪየስ ዲቃላ ተሽከርካሪ ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ ፖሊሪቶኖች የብርሃን እና ሙቀት ባህሪያትን በማጣመር አዲስ እና ልዩ የሆነ የሃይል ልውውጥ አይነት ይፈጥራሉ።
በፖላሪቶኖች ላይ የተደረገው ጥናት በዋናነት በኦፕቲካል አፕሊኬሽኖች ውስጥ አጠቃቀማቸው ላይ ያተኮረ ነው, ነገር ግን የሙቀት ማስተላለፊያ አቅማቸው እስከ አሁን ድረስ ችላ ተብሏል. ያዕቆብ ሚንያርድ፣ ፒኤች.ዲ. የቢችም ላብራቶሪ ተማሪ፣ የፖላሪቶኖች በሙቀት ሽግግር ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በናኖ ስኬል ደረጃ በተለይም በሴሚኮንዳክተሮች አውድ ውስጥ ጉልህ እንደሚሆን ያስረዳል። ተመራማሪዎቹ በሴሚኮንዳክተር ማቴሪያሎች ውስጥ ውጤታማ የሆነ ሙቀትን ለማስተላለፍ አዳዲስ እድሎችን የሚያቀርቡ ፖላሪቶኖች ለሙቀት ማስተላለፊያነት ትልቅ ድርሻ እንደሚያበረክቱ ደርሰውበታል።
የቡድኑ ግኝቶች በጆርናል ኦፍ አፕሊድ ፊዚክስ ውስጥ ተለይቶ የቀረበ አንቀጽ በመባል ይታወቃል። ቢቼም ከ10 ናኖሜትሮች በታች በሆኑ ንጣፎች ላይ ፖሊሪቶኖች በሙቀት ማስተላለፊያ ውስጥ ዋነኛው ኃይል እንደሚሆኑ አፅንዖት ሰጥቷል፣ ይህም ሴሚኮንዳክተሮች እየቀነሱ በሄዱ መጠን አስፈላጊነታቸውን ያሳያል። ይህ ግኝት የሁለቱም የፎኖኖች እና የፖላሪቶኖች አጠቃቀምን በማመቻቸት የሙቀት ማስተላለፊያውን የትራፊክ ፍሰት ለመንደፍ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ወደፊት ስንሄድ ቢኬም እና ሚንያርድ የቺፕ አምራቾች እንዴት በፖላሪቶን ላይ የተመሰረቱ ናኖስኬል የሙቀት ማስተላለፊያ መርሆችን በቺፕቻቸው አካላዊ ንድፍ ውስጥ እንዴት ማካተት እንደሚችሉ ለማሳየት ነው። ተመራማሪዎቹ እንደ ቁሳቁሶች፣ የንብርብር ውፍረት እና ቅርፅ ያሉ ነገሮችን ግምት ውስጥ በማስገባት ፖሊሪቶኖች በሴሚኮንዳክተር ቴክኖሎጂ ውስጥ ያለውን የሙቀት ማስተላለፊያ ቅልጥፍና ሊለውጡ እንደሚችሉ ያምናሉ።
አሁን ያለው ስራ በንድፈ ሃሳባዊነት ቢቆይም፣ ተመራማሪዎቹ ግኝቶቻቸውን ለማረጋገጥ ወደፊት አካላዊ ሙከራዎችን ይጠብቃሉ። ቢቼም ለትብብር ምርምር እና ለከፍተኛ የመለኪያ መሳሪያዎች ምቹ ሁኔታን ስለሚሰጠው በፑርዱ ዩኒቨርስቲ ስላለው ደማቅ የሙቀት ማስተላለፊያ ማህበረሰብ ያለውን ደስታ ይገልጻል። ይህ የፖላሪቶኖች አሰሳ በ nanoscale ሴሚኮንዳክተሮች ውስጥ የሙቀት ሽግግርን ለመለወጥ ትልቅ እርምጃን የሚያመለክት እና ለቀጣይ ሴሚኮንዳክተር ቴክኖሎጂ እድገት ተስፋ ሰጭ መፍትሄዎችን ይሰጣል።