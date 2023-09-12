በፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ውስጥ ለ Teal Mask DLC የሚለቀቁበት ጊዜዎች

በዓለም ዙሪያ ያሉ አሰልጣኞች የመጀመሪያውን ፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ዲኤልሲ፣ The Teal Mask መለቀቅን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። እሮብ ሴፕቴምበር 13 ላይ እንዲጀምር ተጫዋቾቹ በክልላቸው ስላለው ልዩ የመልቀቂያ ጊዜ ይፈልጋሉ።
በተረጋገጠ መረጃ መሰረት፣ The Teal Mask DLC በሚከተሉት ጊዜያት ይለቀቃል፡-
- ከቀኑ 6 ሰዓት በፓሲፊክ አቆጣጠር (ሴፕቴምበር 12)
- ከቀኑ 8 ሰዓት በማዕከላዊ ሰዓት (ሴፕቴምበር 12)
- በምስራቅ አቆጣጠር ከቀኑ 9 ሰአት (ሴፕቴምበር 12)
- በዩኬ አቆጣጠር ከጠዋቱ 2 ሰአት (ሴፕቴምበር 13)
- ከጠዋቱ 3 ሰዓት የመካከለኛው አውሮፓ ሰዓት (ሴፕቴምበር 13)
በህንድ አቆጣጠር 5:30 ጥዋት (ሴፕቴምበር 13)
በጃፓን አቆጣጠር ከቀኑ 9 ሰአት (ሴፕቴምበር 13)
እነዚህ ጊዜያት ሊለወጡ ይችላሉ, ነገር ግን ጨዋታው በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል. ተጫዋቾች የመልቀቂያ ጊዜ ለውጦችን በተመለከተ ለማንኛውም ማስታወቂያዎች እንደተዘመኑ መቆየት አለባቸው።
የቲል ጭንብል ለፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት የአካባቢ ዜሮ ዲኤልሲ የተደበቀ ሀብት አካል ነው። DLC ተጫዋቾቹን በትምህርት ቤት ጉዞ ወደ ኪታማሚ ይወስዳቸዋል፣ በበዓል ተግባራት እና በመንገድ አቅራቢዎች የተሞላች ደማቅ መንደር። የፖክሞን ኩባንያ በቲል ጭንብል ውስጥ የሚተዋወቁ አዳዲስ የኪስ ጭራቆችን፣ አፈ ታሪኮችን እና ገፀ-ባህሪያትን አስቀድሟል።
ሊክስ ስለ አዲስ ችሎታዎች፣ የፖኬዴክስ ግቤቶች እና እንደ Bloodmoon Ursaluna ያሉ የኪስ ጭራቆችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ አሳይቷል። ኢንዲጎ ዲስክ ተብሎ የሚጠራው የድብቅ ቦታ ዜሮ ዲኤልሲ ሁለተኛ ክፍል በ4 ለQ2023/ክረምት ልቀት ተይዞለታል።
የ Teal Mask DLC ልምድ ማግኘት የሚፈልጉ ተጫዋቾች ወይ Pokemon Scarlet ወይም Pokemon Violet ባለቤት መሆን አለባቸው. የሁለቱም ጨዋታዎች ባለቤት የሆኑት የቲል ማስክ የተለየ ቅጂ መግዛት አለባቸው።
የተጫዋቾች ጥምቀትን እና ልምድን የሚነኩ የመጀመሪያ ቴክኒካል ጉዳዮች ቢኖሩም፣ፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት በመጀመሪያዎቹ ሶስት ቀናት ውስጥ በ10 ሚሊዮን ቅጂዎች የተሸጡ የሁሉም ጊዜ ትልቁ ኔንቲዶ መልቀቅ ችለዋል።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]