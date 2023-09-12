ጁፒተር Picross S+ን ለኔንቲዶ ቀይር፣ የዲጂታል-ብቻ ፒክሮስ ጨዋታዎችን እያስነሳ አስታወቀ።

የጨዋታ ገንቢ ጁፒተር በቅርቡ ለኔንቲዶ ስዊች ፒክሮስ ኤስ+ መውጣቱን ስላሳወቀ Picross አድናቂዎች የሚያከብሩበት ምክንያት አላቸው። ይህ አስደሳች ዜና ቀደም ሲል ዘጠኝ የዲጂታል-ብቻ Picross ጨዋታዎች ይነሳሉ እና እንደገና እንዲገኙ ይደረጋሉ, ይህም ደጋፊዎችን ያስደስታቸዋል.
እንደ ሪፖርቶች ከሆነ Picross S+ የመጀመሪያውን Picross e እንቆቅልሾችን እንደሚያጠቃልል እና እንዲሁም ተከታዩን የፒክሮስ ኢ ጨዋታዎችን እንደ የሚከፈልባቸው የእንቆቅልሽ ፓኬጆች ያስተዋውቃል። በተጨማሪም፣ ጥቅሉ Picross e9ን ያሳያል፣ ከዚህ ቀደም የጃፓን ብቸኛ ጨዋታ በመጨረሻ በምዕራቡ ዓለም ይጀምራል።
ጨዋታው በ2024 ሊጀመር ቢሆንም፣ መጠበቅ ለማይችሉ በ Nintendo Switch ላይ ብዙ የ Picross ጨዋታዎች አሉ። አንዱ ምሳሌ ፒክሮስ ኤስ ጀነሲስ እና ማስተር ሲስተም እትም ነው፣ ይህም ተወዳጅ የሴጋ ገጸ-ባህሪያትን አድናቂዎች እንዲደሰቱበት ያቀርባል።
ለእያንዳንዱ የይዘት እሽግ እና Picross S+ እራሱ በ 4.99 ዶላር የተሸጠ ቢሆንም፣ የዘጠኝ ጨዋታዎች አጠቃላይ ዋጋ 45 ዶላር አካባቢ እንደሆነ ይገመታል። ምንም እንኳን ከፍተኛ ዋጋ ቢመስልም ፣ የፒክሮስ ተጫዋቾች እነዚህ ጨዋታዎች የሚሰጡትን አንጎልን የሚያረጋጋ እና ሱስ የሚያስይዝ እንቆቅልሽ መፍታት ስፍር ቁጥር ለሌላቸው ሰዓታት ማረጋገጥ ይችላሉ።
Picross S+ ከኔንቲዶ ስዊች ቤተ-መጽሐፍት ላይ ድንቅ ተጨማሪ ነገር ሆኖ ሳለ፣በማሪዮ ሱፐር ፒክሮስ ውስጥ ብሎኮችን የመቁረጥ ልምድ፣በኔንቲዶ ስዊች ኦንላይን የደንበኝነት ምዝገባ በኩል የሚገኝ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
በአጠቃላይ የ Picross S+ ማስታወቂያ እና የዲጂታል-ብቻ Picross ጨዋታዎች ትንሳኤ ለእንቆቅልሽ ዘውግ አድናቂዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ እድገት ነው። ምናልባት ይህ ልቀት ጁፒተር እነዚህን ጨዋታዎች ለመለማመድ የጓጉ ተጫዋቾችን ፍላጎት በማሟላት ተጨማሪ የጃፓን ልዩ የፒክሮስ ርዕሶችን ወደ ምዕራብ ገበያ እንዲያመጣ ያበረታታዋል።
ምንጮች:
- አሽ ፓሪሽ. (ምንም URL አልተሰጠም)