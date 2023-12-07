ተመራማሪዎች በፊዚክስ መስክ ላይ የመሬት መበላሸት እድገቶችን አሳይተዋል።

በአለም ዙሪያ ያሉ ተመራማሪዎች በ2023 በፊዚክስ ዘርፍ ከፍተኛ እመርታ ወስደዋል።በህክምና ፊዚክስ እድገቶች እስከ ኳንተም ሳይንስ እና አቶሚክ ፊዚክስ ግኝቶች እነዚህ ግኝቶች ስለ አለም ያለንን ግንዛቤ የመቅረፅ እና ወደ እውነተኛ አለም አፕሊኬሽኖች የመምራት አቅም አላቸው። .
ከመጀመሪያዎቹ ግኝቶች አንዱ በሊንኮፒንግ ዩኒቨርሲቲ፣ ሉንድ ዩኒቨርሲቲ እና በጎተንበርግ ዩኒቨርሲቲ ካለው ቡድን የመጣ ነው። በቀጥታ ሕያው ቲሹ ውስጥ ኤሌክትሮኒካዊ ዑደት ለመፍጠር ዘዴ ፈጥረዋል. ይህ የነርቭ ሥርዓትን የኤሌክትሪክ ምልክት ለማጥናት እና የነርቭ በሽታዎችን ለማከም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የሮቼስተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ስለ ፕሮቶን ውስጣዊ አወቃቀሩ መረጃ ከኒውትሪኖስ ከተበታተነ የፕላስቲክ ዒላማ እንዴት እንደሚወጣ አሳይተዋል. ከቁስ አካል ጋር ባላቸው አነስተኛ መስተጋብር የሚታወቀው ኒውትሪኖስ ከፕሮቶኖች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጥናት ፈታኝ ሁኔታ ፈጥሯል። ይሁን እንጂ ይህ ምርምር በዚህ የማይታወቅ ሂደት ላይ ብርሃን የፈነጠቀ ሲሆን ስለ ኒውትሪኖ ፊዚክስ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
ሌላ እመርታ የመጣው በሃይደልበርግ ዩንቨርስቲ ሳይንቲስቶች እየሰፋ የሚሄደውን አጽናፈ ሰማይ እና በውስጡ ያሉትን የኳንተም መስኮችን ለማስመሰል የBose-Einstein condensate በመጠቀም ነው። የጥበት ውጣ ውረድ በተመሰለው ዩኒቨርስ ውስጥ እንዴት እንደሚዘራ በማጥናት፣ ተመራማሪዎች ስለ መጀመሪያው ዩኒቨርስ መጠነ ሰፊ መዋቅር ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
በተጨማሪም፣ የለንደን ኢምፔሪያል ኮሌጅ ተመራማሪዎች የያንግ ድርብ-የተሰነጠቀ ጣልቃ ገብነት በጊዜ አሳይተዋል። ይህ ሙከራ ቋሚ ሞመንተምን የሚያካትት ነገር ግን ድግግሞሹን መቀየር፣ በሲግናል ሂደት፣ በመገናኛ እና በኦፕቲካል ኮምፒዩቲንግ ላይ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላል።
በመጨረሻም፣ ከኢኮል ፖሊ ቴክኒክ ፌዴራሌ ዴ ላውዛን፣ የላውዛን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል እና የሲኢኤ-ሌቲ ክሊነቴክ የተውጣጣ ቡድን በአንጎል እና በአከርካሪ ገመድ መካከል ሽባ ባለባቸው ሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያድስ “ዲጂታል ድልድይ” ሠርቷል። ይህ ግኝት ሽባ የሆነ ሰው ቆሞ እንዲሄድ፣ እንዲራመድ እና ውስብስብ ቦታዎችን እንዲያቋርጥ አስችሏል፣ ይህም ለወደፊቱ የአከርካሪ አጥንት ጉዳት ሕክምና ተስፋ ይሰጣል።
እነዚህ ግኝቶች ሳይንሳዊ እውቀትን ከማስፋፋት ባለፈ የገሃዱ ዓለም አንድምታዎች አሏቸው። ከጤና አጠባበቅ እስከ የመገናኛ ቴክኖሎጂ፣ ለአዳዲስ አፕሊኬሽኖች እና ፈጠራዎች መንገድ ይከፍታሉ። የፊዚክስ ድንበሮችን ማሰስ ስንቀጥል፣ እነዚህ ስኬቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ባለን ግንዛቤ ውስጥ ወደፊት ጉልህ እርምጃዎችን ያመለክታሉ።