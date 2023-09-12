የአፕል መነጽሮች ተስፋ ሰጪ እምቅ፡ የቅርብ ጊዜ የፈጠራ ባለቤትነት ማረጋገጫዎችን በቅርበት መመልከት

በጉጉት በሚጠበቀው ቪዥን ፕሮ ቪአር የጆሮ ማዳመጫ ዙሪያ ባለው ጩኸት መካከል፣ ስለ አፕል መነፅር ያለው ንግግር የኋላ መቀመጫ የወሰደ ይመስላል። በግንቦት ውስጥ, የ Vision Pro መኖሩን ግምት ውስጥ በማስገባት የእነዚህ የተጨመሩ እውነታዎች (AR) መነጽሮች ትክክለኛ መለቀቅ ላይ ጥርጣሬዎች ተነስተዋል. ሆኖም፣ አፕል መነፅር አሁንም በገበያ ውስጥ ቦታ ሊኖረው የሚችልባቸው የተለዩ ምክንያቶች አሉ።
በተጠቃሚ ልምድ ውስጥ ምቾት እና ተግባራዊነት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. እያንዳንዱ ሁኔታ የ Vision Pro ጥሬ ኃይልን አይፈልግም, እና ያለማቋረጥ የጆሮ ማዳመጫ ማድረግ አድካሚ ሊሆን ይችላል. ምቹ እና ፈጣን ተግባራትን የሚያቀርቡ ቀላል ክብደት ያላቸው መሳሪያዎች ብዙውን ጊዜ ይመረጣሉ. ለ AR መሳሪያ የተለያዩ አስደሳች ባህሪያትን በሚዘረዝር በቅርቡ በወጣው የፓተንት ማስረከቢያ እንደሚታየው አፕል ይህንን የተረዳ ይመስላል።
በፓተንት ውስጥ የደመቀው አንድ ባህሪ ያለልፋት አሰሳ የዲጂታል አክሊል ነው። ተጠቃሚዎች በቀላሉ በማሳወቂያዎች፣ ምስሎች ውስጥ እንዲያሸብልሉ እና ሙዚቃ እንዲጫወቱ ያስችላቸዋል። በመሰረቱ፣ ይህ ተግባር የስማርት ሰዓትን አቅም የሚመስል ነገር ግን በቀጥታ በለበሳ አይን ፊት የሚታየው ራስ-አፕ ማሳያ (HUD) ይመስላል።
ሆኖም፣ አፕል መነፅሩን ተግባራዊ ለማድረግ ካሰበ፣ ባለብዙ ተግባር ችሎታዎች መተግበር አለባቸው። የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት አፕል በሁለት አዳዲስ የቪዥን ፕሮ ሞዴሎች ላይ እየሰራ ነው ፣ አንደኛው ለተጠቃሚው ገበያ ይቀርባል። ይህ በሸማች ላይ ያተኮረ ሞዴል አፕል መነፅር ሊሆን ይችላል ወይም ምናልባት መነፅሮቹ በዚህ አዲስ ተደጋጋሚነት ተተክተው ከሆነ ግምቶች ይነሳሉ ።
የApple Wonderlust ዝግጅት ዛሬ የታቀደ እንደመሆኑ መጠን በእነዚህ የሃርድዌር ፕሮጄክቶች ላይ ለዝማኔዎች ተስፋ አለ። ቢሆንም፣ ሁሉም የባለቤትነት ማረጋገጫዎች እንደ ተጨባጭ ምርቶች ወይም ባህሪያት ወደ ውጤት እንደማይመጡ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ጊዜ ብቻ የአፕል ዕቅዶችን በኤአር የጆሮ ማዳመጫዎች መስክ ያሳያል።
ምንጮች፡ ከ Apple የፈጠራ ባለቤትነት ማስረከብ