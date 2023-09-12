ወላጆች ብርቅ በሆነ የልብ ጉድለት የተወለደችውን ሴት ልጅ ለማክበር ድግስ ያዘጋጃሉ።

የአራት ዓመቷ ሮዝ ወላጆች ሱ እና ኬቲ ኦሊሪ-ሆል ለልጃቸው የመጨረሻ ተሰናብተው በሴፕቴምበር 4 ኛ ቀን፣ ትምህርት እንድትጀምር ከመቀጠሩ በፊት ነበር። ከፑል-ኢን-ወርፈዴል የምትኖረው ሮዝ ኢንተርሮፕትድድ አኦርቲክ አርክ ተብሎ የሚጠራ የመጨረሻ የልብ ጉድለት ነበረባት፣ ከ50,000 ሕፃናት ውስጥ አንዱን የሚያጠቃ በጣም አልፎ አልፎ ነው።
ሮዝ በቅርቡ ልቧን ለመጠገን በማሰብ ውስብስብ የቀዶ ጥገና ሕክምና አድርጋ ነበር፣ ይህ አሰራር ወላጆቿ እና ከኋላዋ የተሰበሰቡት በሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎቿ ህይወቷን ይለውጣል ብለው ያምኑ ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ, የሮዝ ልብ በእሷ ሁኔታ በጣም ተጎድቷል, እና ቀዶ ጥገናው አልተሳካም.
ሱ ሮዝ በህይወቷ ሙሉ የማይታመን ችግሮችን አሸንፋለች ስትል እንደ ሃይለኛ ገልጻለች። ሱ እና ኬቲ ጉልበተኛ እና ሕያው ሴት ልጃቸውን በማጣታቸው በጣም አዘኑ።
በሮዝ ክብር ቤተሰቡ ባህላዊ የቀብር ሥነ ሥርዓት ላለማድረግ ወስኗል ይልቁንም ድግስ ለማዘጋጀት ወስኗል። የሮዝ ህይወትን ለማክበር እና ለስዊሺ ቀሚሶች፣ ለዳንጋሬዎች እና ለሻኪራ ዳንስ ያላትን ፍቅር ማስታወስ ይፈልጋሉ።
ሱ እና ኬቲ በሱ የተሸከመው ዊል ልጅ አላቸው። የአይ ቪ ኤፍ ህክምናን በተሳካ ሁኔታ ካሳለፉ በኋላ ሮዝ በኬቲ ተወስዳለች, ይህም ቁጠባቸውን አሟጠጠ. ሱ አስቀድሞ ልጅ ስለወለዱ፣ ለኤንኤችኤስ ሕክምና ብቁ አልነበሩም። በተለመደው ቅኝት ዶክተሮች የሮዝ የልብ ችግር እንዳለ ካወቁ በኋላ ሴት ልጃቸው ከአንድ ሳምንት በላይ የመትረፍ እድሏ ጠባብ መሆኑን ጥንዶቹን አሳውቀዋል።
በሦስት ቀን ልጅዋ፣ ሮዝ የኖርዉድ አሰራርን ፈጸመች፣ በመቀጠልም ለ17 ቀናት ህይወቷን ፈታኝ ጦርነት አደረገች። ሮዝ በአሥር ወር ሕፃን ከስትሮክ እና ሌላ ቀዶ ጥገና በዳነችበት ጊዜ ዕድሉን በድጋሚ ተቃወመች።
በዚህ አመት ነሐሴ ወር ላይ ሮዝ በመጨረሻ አስፈላጊውን የልብ ቀዶ ጥገና ለማድረግ ጠንካራ የሆነችበት ደረጃ ላይ ደርሳለች. ቀዶ ጥገናው መጀመሪያ ላይ የተሳካ ቢመስልም, የቀዶ ጥገና ሐኪሞች ሮዝ በልቧ ውስጥ ምንም የኤሌክትሪክ ግፊት እንደሌላት ደርሰውበታል. የልብ ምት መቆጣጠሪያ መትከልን ጨምሮ ተጨማሪ ክዋኔዎች ያስፈልጋታል።
በሚያሳዝን ሁኔታ, ከቀዶ ጥገናው ከአራት ቀናት በኋላ የሮዝ ልብ ደም መፍሰስ ጀመረ. የቀዶ ጥገና ሃኪሞች ጉዳቱን ለመጠገን ጥረት ቢያደርጉም, ተጨማሪ ችግሮች ተከሰቱ. የሮዝ ኩላሊት ወድቋል፣ እና ምንም ማድረግ እንደማይቻል እስኪታወቅ ድረስ በህይወት ድጋፍ ላይ ቆየች።
የሮዝ ማለፊያ የገንዘብ ሸክም የቤተሰቡን ስሜታዊ ጭንቀት ይጨምራል። የሮዝ ፓርቲ ወጪዎችን ለመርዳት እና በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ሱ እና ኬቲን ለመደገፍ ብዙ ገንዘብ ማሰባሰብያ ገጽ ተፈጥሯል። ቤተሰቡ ሮዝ ከሞተች በኋላ ከሮዝ ጋር ጊዜ እንዲያሳልፉ ያስቻላቸው ከማርቲን ሃውስ ሆስፒስ ሰራተኞች ለተቀበሉት ድጋፍ አመስጋኞች ናቸው።
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