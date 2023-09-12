Panasonic Lumix G9 IIን በተሻሻለ አውቶማቲክ እና በላቁ ባህሪያት ያስታውቃል

ዛሬ Panasonic በከፍተኛ ደረጃ ሲጠበቅ የነበረው Lumix G9 II የዋና ጂ9 ማይክሮ ፎር ሶስተኛ (MFT) ካሜራ ተተኪውን አሳይቷል። G9 II ለሁለቱም የቁም ፎቶግራፍ እና ቪዲዮ ቅድሚያ ለሚሰጡ ዲቃላ ፈጣሪዎች የተነደፈ ነው። የዚህ ካሜራ ጎልቶ የሚታይ ባህሪ የተሻሻለው የራስ-ማተኮር ስርዓት ነው፣ እሱም በመጀመሪያ በ Panasonic Lumix S5 II ውስጥ አስተዋወቀ።
አዲሱ ራስ-ማተኮር ስርዓት በ779 የደረጃ ማወቂያ ስርዓት ፈጣን እና ትክክለኛ ትኩረት ይሰጣል። እንዲሁም የሰውን፣ የእንስሳትን (አይንን ጨምሮ)፣ መኪናዎች እና ሞተርሳይክሎች ውጤታማ ክትትል ለማድረግ የሚያስችል የላቀ የርዕሰ ጉዳይ ማወቂያ እና ክትትል ስልተ ቀመሮችን ያካትታል። የታወቁት የትምህርት ዓይነቶች እንደሌሎች ብራንዶች ሰፊ ላይሆን ቢችልም፣ አብዛኞቹ ፎቶግራፍ አንሺዎች የሚያተኩሩባቸውን ቁልፍ ቦታዎች ይሸፍናል።
በG9 II ውስጥ፣ አዲስ የተነደፈ 25.2MP Live MOS MFT Sensor ከአዲስ የማቀነባበሪያ ሞተር ጋር ተጣምሯል። ካሜራው ባለከፍተኛ ጥራት ፒክሴል ለውጥ ሁነታን ይጠቀማል፣ ይህም በእጅ የሚይዘው መተኮስ 100ሜፒ ምስሎችን ለመስራት ያስችላል። የ ISO ደረጃ ከ100 እስከ 25,600 ይደርሳል።
የ G9 II የፍንዳታ ፍጥነት አስደናቂ 60fps ተከታታይ አውቶማቲክ ነው፣ ይህም የኤሌክትሮኒካዊ መዝጊያን በመጠቀም በራስ-ማተኮር ወደ 75fps ሊጨምር ይችላል። በሜካኒካል መዝጊያው፣ ካሜራው በትንሹ ቀርፋፋ የፍንዳታ ፍጥነት 14fps (AF-S) ወይም 10fps (AF-C) ያቀርባል። በተጨማሪም ፣ መከለያውን ሙሉ በሙሉ ከመጫንዎ በፊት ድርጊቱን 1.5 ፣ 1 ፣ ወይም 0.5 ሰከንድ ለመያዝ የሚዘጋጅ የቅድመ-ፍንዳታ ሁነታ አለ ፣ ይህም ምንም ወሳኝ ጊዜዎች እንዳያመልጡ።
Lumix G9 II ከፓናሶኒክ፣ ኦሊምፐስ፣ ሌይካ እና ሌሎች ብራንዶች ካሉት የማይክሮ አራተኛ ሶስተኛ ሌንሶች ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም ለማንኛውም የተኩስ ሁኔታ ፎቶግራፍ አንሺዎችን ሰፊ የጦር መሳሪያ ያቀርባል። በተጨማሪም Panasonic የምስል ማረጋጊያ ስርዓቱን እስከ 8 የሚደርሱ የአካል ውስጥ ማረጋጊያ (BIS) እና የላቀ Active IS በእንቅስቃሴ ወቅት ለተጨማሪ ማረጋጊያ አሻሽሏል።
ከቪዲዮ አቅም አንፃር G9 II 5.7K 60p፣ 4K 120p ወይም FullHD 240p ከፍተኛ የቪዲዮ ጥራቶችን ያቀርባል። በ 4: 2: 0 10-ቢት ውስጥ ሙሉውን ዳሳሽ በመጠቀም መቅዳት ይችላል, ይህም በ V-Log ውስጥ በሚተኮስበት ጊዜ እስከ 13 የሚደርሱ ተለዋዋጭ ክልል ማቆሚያዎችን ያቀርባል. ካሜራው በ Apple ProRes ውስጥ መቅዳትን ይደግፋል እና ተጠቃሚዎች የራሳቸውን ቅጽበታዊ LUTs እንዲፈጥሩ እና እንዲጭኑ ወይም ከ 19 አስቀድሞ ከተሰራ LUTs እንዲመርጡ ያስችላቸዋል።
የG9 II የሰውነት ንድፍ ከቀዳሚው ጋር ሲነፃፀር የተሻሻለ ሲሆን ይህም የ Lumix S5 IIን የሚያስታውስ ጠፍጣፋ አናት ያሳያል። የላይኛው ስክሪን በተለየ የተግባር መደወያ ተተክቷል፣ እና አጠቃላይ አቀማመጡ ለነባር የ Panasonic ተኳሾች የታወቀ ነው። ካሜራው ባለ 3 ኢንች 1,080k-dot articulating ስክሪን እና ባለ 3,680k-ነጥብ ኤሌክትሮኒክ መፈለጊያ አለው።
Lumix G9 II በኖቬምበር መጨረሻ ላይ በመነሻ ዋጋ $1,899 / £1,699 ለሰውነት ብቻ ይገኛል። በዩኬ ውስጥ በሁለት ኪት ይሸጣል፡ አንደኛው ከ Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS ሌንስ በ £1,899፣ እና ሌላ ከሌይካ ዲጂ ቫሪዮ-ኤልማሪት 12-60 ሚሜ f/2.8-4.0 ASPH መነፅር በ £2,249።
በአጠቃላይ፣ Panasonic Lumix G9 II የላቀ ራስ-ማተኮር፣ የምስል ማረጋጊያ እና የቪዲዮ ባህሪያት ያለው አስደናቂ ካሜራ ነው። ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ቋሚ ምስሎችን እና ቪዲዮዎችን ለሚፈልጉ ዲቃላ ፈጣሪዎች ሁለገብ የተኩስ ተሞክሮ ይሰጣል።
ምንጭ፡- [ምንጭ ርዕስ]