Panasonic G9 II፡ በ2023 ለፎቶግራፍ አንሺዎች አብዮታዊ ማሻሻያ

Panasonic G9 II የዋናው G9 ካሜራ በጉጉት የሚጠበቀው ተተኪ ነው፣ እና አያሳዝንም። ከቀድሞው የተለየ ቢመስልም G9 II በባህሪያቱ እና በችሎታውም እንዲሁ አብዮታዊ መሆኑን ያረጋግጣል።
አንድ ጉልህ መሻሻል የካሜራው አካል ንድፍ ነው። G9 II ከ S5 II ጋር በቅርበት ይመሳሰላል, ይህም የእንኳን ደህና መጣችሁ ለውጥ ነው. መደወያዎቹ እና ቁልፎቹ በቀላሉ ለመድረስ የተቀመጡ ናቸው፣ እና ከሌንስ ማፈናጠቂያው አጠገብ ተጨማሪ ሊበጅ የሚችል ቁልፍ ሲጨመሩ የካሜራውን ሁለገብነት ያሳድጋል።
ነገር ግን፣ አንድ አሉታዊ ጎን በኤሌክትሮኒካዊ መመልከቻ (ኢ.ቪ.ኤፍ) ውስጥ ከመጀመሪያው G9 ዝቅ ማለት ነው። G9 II በተቀነሰ የማጉላት ምክንያት 3.69 ሚሊዮን ነጥብ ኢቪኤፍን ያሳያል። ምንም እንኳን አሁንም ውጤታማ እና ለዘመናዊ ካሜራ ተስማሚ ቢሆንም, ከቀዳሚው ጋር ሲነጻጸር አጭር ነው.
በመከለያ ስር፣ G9 II ጉልህ ለውጦችን ይመካል፣ ሊጎላ የሚገባቸው ሶስት ቁልፍ ማሻሻያዎች አሉት። ካሜራው አሁን የ Panasonicን የቅርብ ጊዜ ደረጃ-ማወቂያ ላይ የተመሰረተ ዲቃላ ራስ-ማተኮር ስርዓትን ያካትታል፣ ይህም ለእንስሳትም ሆነ ለሰው ርእሰ ጉዳዮች ትክክለኛ የርእሰ ጉዳይ ማወቅን ያቀርባል። ይህ ራስ-ማተኮር ስርዓት አስተማማኝ እና ፈጣን ነው፣ ይህም በተለያዩ የተኩስ ሁኔታዎች ውስጥ ትክክለኛ ትኩረትን ያረጋግጣል።
በተጨማሪም፣ በሰውነት ውስጥ ያለው ምስል ማረጋጊያ (IBIS) ተሻሽሏል፣ ይህም እስከ ስምንት የሚደርሱ የማረጋጊያ ማቆሚያዎችን ያቀርባል። ይህ ባህሪ ፎቶግራፍ አንሺዎች በተለይም በዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ ወይም የቴሌፎቶ ሌንሶችን በሚጠቀሙበት ጊዜ የተሳለ ምስሎችን እንዲይዙ ያስችላቸዋል። የG9 II መረጋጋት በክፍሉ ውስጥ ካሉ ሌሎች መሪ ካሜራዎች ጋር እኩል ነው።
በተጨማሪም ካሜራው በጂኤች 25 ውስጥ ካለው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ባለ 6 ሜጋፒክስል ዳሳሽ አለው። ምንም እንኳን የ GH6 ሴንሰር በዝቅተኛ ISO ጫጫታ እና ዝርዝር ማጣት ላይ አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩትም G9 II በምስል ጥራት ላይ በተለይም በ ISO ዎች ከመሠረቱ እስከ 800 ድረስ ተስፋ ሰጪ መሻሻሎችን ያሳያል።
ፎቶግራፍ አንሺዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት የተነደፈ ቢሆንም፣ G9 II አሁንም አስደናቂ የቪዲዮ ቀረጻ ሁነታዎችን ያቀርባል። CF Express እንደ ሚዲያ አማራጭ ባይኖረውም፣ ወደ መንታ ኤስዲ ካርድ ማስገቢያዎች የተቀዳው H.265 መጭመቂያ ለብዙ ተጠቃሚዎች ፍላጎት ከበቂ በላይ ነው።
በአጠቃላይ፣ Panasonic G9 II የፎቶግራፍ አንሺዎችን ፍላጎት የሚያሟላ መሬት ሰራሽ ካሜራ ነው። በተሻሻለው አውቶማቲክ፣ በተሻሻለ ማረጋጊያ እና የላቀ ዳሳሽ፣ G9 II በ2023 ለማይክሮ አራተኛ ሶስተኛ ካሜራዎች አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል።
ምንጮች:
- Panasonic G9 II ግምገማ፡ በ2023 ለፎቶግራፍ አንሺዎች አብዮት፣ [ምንጭ]
- Panasonic G9 II፣ [ምንጭ]