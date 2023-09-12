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OnePlus አንድሮይድ 14 ክፍት የቅድመ-ይሁንታ ፕሮግራም ለ OnePlus 11 ይጀምራል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
OnePlus አንድሮይድ 14 ክፍት የቅድመ-ይሁንታ ፕሮግራም ለ OnePlus 11 ይጀምራል

OnePlus በቅርቡ ለ Android 14 የመጀመሪያውን ክፍት የቅድመ-ይሁንታ ፕሮግራም አስተዋውቋል፣ ይህም OnePlus 11 ባለቤቶች በይፋ ከመለቀቁ በፊት ዝመናውን እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል። በአንድሮይድ 14 ላይ የተመሰረተው OxygenOS 1 Open Beta 14 አሁን ከ OnePlus ድህረ ገጽ ለመውረድ ይገኛል።

ክፍት የቅድመ-ይሁንታ ፕሮግራም ተጠቃሚዎች የ OxygenOS 14 አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን እንዲለማመዱ እድል ይሰጣል። ሆኖም ይህ የመጀመሪያው ክፍት የቅድመ-ይሁንታ ግንባታ ስለሆነ አንዳንድ ባህሪያት ወዲያውኑ ላይገኙ ይችላሉ። OnePlus ተጨማሪ ባህሪያት በሚቀጥሉት የዝማኔ ስሪቶች ውስጥ እንደሚካተቱ ያረጋግጣል።

በአሁኑ ጊዜ ክፈት ቤታ 1 በ OnePlus 11 የተገደበ እና እንደ ሰሜን አሜሪካ እና ህንድ በተመረጡ ክልሎች (የተወሰኑ ሞካሪዎች ያሉ) ይገኛል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በአውሮፓ ውስጥ ያሉ ተጠቃሚዎች የክፍት የቅድመ-ይሁንታ ዝመናን መዳረሻ አይኖራቸውም። ዝመናውን ለመጫን ተጠቃሚዎች አስፈላጊዎቹን ፋይሎች ከOnePlus ድህረ ገጽ ማውረድ እና አብሮ የተሰራውን በእጅ ማዘመን መሳሪያ በOxygenOS ውስጥ መጠቀም ይችላሉ። ወደ አንድሮይድ 13 መመለስ የፋብሪካ ዳግም ማስጀመር እንደሚያስፈልግ ልብ ማለት ያስፈልጋል።

መጀመሪያ ላይ OnePlus OxygenOS 14 በ "Trinity Engine" በኩል የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን እንደሚያመጣ አስታውቆ ነበር እና በሴፕቴምበር 25 እንዲጀመር ተይዞ ነበር።ነገር ግን የጎግል ያልተጠበቀ የአንድሮይድ 14 ለፒክስል ስልኮች መዘግየቱ OnePlus የታሰበበትን ቀን ሊያመልጥ እንደሚችል ያሳያል። OnePlus ይህንን የመዘግየት እድልን ገና አልመለሰም።

ምንጭ፡ OnePlus የማህበረሰብ መድረኮች

ፍቺ:
- የቅድመ-ይሁንታ ፕሮግራምን ክፈት፡ ተጠቃሚዎች የዝማኔውን ቅድመ-ልቀት ስሪት ለመሞከር እና በይፋ ከመለቀቁ በፊት ግብረመልስ የሚሰጡበት የሶፍትዌር ሙከራ ደረጃ።
ምንጮች: OnePlus የማህበረሰብ መድረኮች

By Mampho Brescia

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