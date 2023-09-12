በስታርትፊልድ ውስጥ የዜሮ-ጂ ውጊያን ማሰስ፡ ለመፈጸም የሚገባ ተግባር

ስታርፊልድ፣ በቤቴስዳ የተገነባው በጉጉት የሚጠበቀው ክፍት-ዓለም RPG፣ በጨዋታው ማህበረሰብ ውስጥ በአስደናቂው የጨዋታ አጨዋወቱ እና ለመዳሰስ ሰፊ ዩኒቨርስ ማዕበሎችን እየሰራ ነው። በጨዋታው ውስጥ ከሚገኙት በርካታ ተልእኮዎች መካከል አንዱ በተለይ እንደ አስደሳች ተሞክሮ ጎልቶ ይታያል፡ “እርግጥ ውርርድ”።
በአልፋ ሴንታሪ ሲስተም ውስጥ ተቀናብሯል፣ ይህ የጎን ተልዕኮ የሚጀምረው በትንሹ የኢንዱስትሪ ከተማ ጋጋሪን ማረፊያ ነው። ተጨዋቾች ዋጋ ያለው እና ውድ በሆነ መጠጥ የድርጅት ስራ አስፈፃሚዎችን ቀልብ ለመሳብ የምትፈልገው የቡና ቤት አሳላፊ ሊዚን ያጋጥማቸዋል። ጥያቄዋን ለማሟላት ተጫዋቾቹ በተተወው የጭነት መርከብ ላይ የጠፋ ቡቃያ ለማግኘት ተልእኮ ውስጥ መግባት አለባቸው።
ይህንን ተልዕኮ ልዩ የሚያደርገው በመርከቧ ላይ የገጠመው ያልተጠበቀ የዜሮ ስበት ውጊያ ነው። ተጫዋቾቹ የጠፋውን መርከብ ሲያስሱ፣ ሰው ሰራሽ የስበት ኃይል ችግር ይገጥመዋል፣ ይህም ተጫዋቹን፣ እቃዎች እና የጠፈር ወንበዴዎችን ጨምሮ ሁሉም ነገር በዜሮ-ጂ በየ30 ሰከንድ እንዲንሳፈፉ ያደርጋል። ይህ ተለዋዋጭ የስበት ለውጥ ልዩ እና አስደሳች የውጊያ ልምድን ይሰጣል።
የስበት ፈረቃዎችን ለጥቅማቸው በመጠቀም ተጫዋቾቹ በፍጥነት ወደ ከፍተኛ ቦታዎች ወይም ከሽፋን የተመቱትን እና በአየር ላይ የሚንሳፈፉ ጠላቶችን ኢላማ ማድረግ ይችላሉ። ተጫዋቾቹ እንደ ሽጉጥ ያሉ መሳሪያዎችን መጠቀም ሲችሉ ትግሉ ይበልጥ አስደሳች ይሆናል፣ ይህም ወደ ግድግዳዎች ወደ ኋላ ሲገፉ አንዳንድ አስቂኝ ጊዜያትን ያስከትላል።
ከጦርነቱ ባሻገር የስበት ኃይል ሽግግሮች ለብርሃን ተሻጋሪ እንቆቅልሾች መሰረት ሆነው ያገለግላሉ፣ ይህም በፍለጋው ላይ ሌላ ደስታን ይጨምራል። ተጫዋቾቹ ፍጥነታቸውን ጠብቀው እና እንቆቅልሾቹን ወደ ግስጋሴ በመፍታት በተንሳፋፊው ፍርስራሹ ውስጥ በመንቀሳቀስ በመርከቡ ውስጥ ማሰስ አለባቸው።
የ"Sure Bet" ተልዕኮ በስታርፊልድ ውስጥ ያለውን አስደናቂ የፊዚክስ ሞተር ያሳያል። በተቆለፈው 30fps በኮንሶሎች ላይ ትችት ቢያጋጥመውም፣ ፍለጋው የጨዋታውን ሰፊ አቅም እና በጣም ዝርዝር አለምን ያሳያል። በእያንዳንዱ የስበት ፈረቃ ወቅት የእያንዳንዱን ነገር፣ ጦር መሳሪያ እና ባህሪ በትክክል የመከታተል እና የመጠበቅ ችሎታ ለጨዋታው ቴክኒካል አቅም ማሳያ ነው።
ነገር ግን፣ በስታርፊልድ ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ሌሎች ተልዕኮዎች እነዚህን ፊዚክስ እና የማስመሰል ስርዓቶች ሙሉ በሙሉ እንደማይጠቀሙ ልብ ሊባል ይገባል። ይህ ተልዕኮ ጨዋታው ሊያሳካው ለሚችለው አስደናቂ ምሳሌ ሆኖ የሚያገለግል ቢሆንም፣ ተጫዋቾች እነዚህን አዳዲስ መካኒኮች የሚጠቀሙ ተጨማሪ ተልእኮዎችን ይፈልጋሉ።
በአጠቃላይ፣ የ"Sure Bet" ተልዕኮ በስታርፊልድ ዩኒቨርስ ውስጥ አስደሳች እና የማይረሳ ተሞክሮ ይሰጣል። በዜሮ ጂ ፍልሚያ እና መሳጭ አጨዋወት፣ Bethesda ከባህላዊ የማምጣት አይነት ተልእኮዎች የዘለለ አሳታፊ ተልዕኮዎችን ለማቅረብ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። አድሬናሊን የተቀላቀለበት ጀብዱ ለሚፈልግ ማንኛውም የስታርፊልድ ተጫዋች ሊያደርገው የሚገባ ተልእኮ ነው።
ምንጮች:
– ስታርፊልድ፡ የቤቴስዳ ጨዋታ ስቱዲዮዎች የቅርብ ጊዜ ክፍት-ዓለም RPG
- በስታርፊልድ ውስጥ "እርግጠኛ ውርርድ" ተልዕኮ