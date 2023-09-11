የ Xbox ክሬዲት ካርድን በማስተዋወቅ ላይ፡ የተጫዋች ህልም እውን ሆነ

ባልተጠበቀ እንቅስቃሴ ማይክሮሶፍት እና ማስተርካርድ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በጉጉት የሚጠበቀውን የ Xbox ክሬዲት ካርድ ለማስተዋወቅ ተባብረዋል። ምንም እንኳን መጀመሪያ ላይ ለ Xbox Insiders ብቻ የሚውል ቢሆንም፣ በሚመጣው አመት ወደ ሁሉም አሜሪካ-የተመሰረቱ Xbox ተጫዋቾች ሊሰፋ ነው።
የጨዋታ ማህበረሰቡን ለማሟላት የተነደፈ፣ የXbox ክሬዲት ካርድ ካርድ ያዢዎች በእያንዳንዱ ግዢ ነጥብ እንዲያገኙ የሚያስችል ሽልማት ላይ የተመሰረተ አሰራርን ይሰጣል። እነዚህ ነጥቦች በ Xbox.com በኩል ለጨዋታዎች እና ለተጨማሪዎች ማስመለስ ይችላሉ። እንደ ተጨማሪ ማበረታቻ፣ አዲስ ካርድ ያዢዎች የ5,000 ነጥብ (ከ50 ዶላር ዶላር ጋር የሚመጣጠን) የመጀመሪያ ጉርሻ እና ለ Xbox Game Pass Ultimate የሶስት ወር ደንበኝነት ምዝገባ ያገኛሉ። የሶስት ወር ውል ለአዳዲስ አባላት ብቻ የሚገኝ ቢሆንም፣ ለሌሎች ተሰጥኦ ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም ለጓደኞች እና ለቤተሰብ ምቹ ያደርገዋል።
የሽልማት ፕሮግራሙን የበለጠ ለማሳደግ ማይክሮሶፍት ስቶር በ Xbox ክሬዲት ካርድ ለተደረጉ ብቁ ግዢዎች አምስት እጥፍ የነጥብ መጠን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ እንደ DoorDash፣ Netflix እና Disney+ ያሉ አጋሮችን ይምረጡ ለአገልግሎታቸው ከተለመዱት ሶስት እጥፍ ነጥቦችን ይሰጣሉ።
የ Xbox ክሬዲት ካርድ ከ 20.99% እስከ 31.99% ባለው አመታዊ መቶኛ ተመኖች (APR) እንደሚመጣ ልብ ማለት ያስፈልጋል. ካርዱ ለተጫዋቾች ስሜታቸውን የሚያሳዩበት አዲስ መንገድ ሲያቀርብ፣ ኃላፊነት የተሞላበት አጠቃቀም እና የAPR ተመኖችን በጥንቃቄ ማጤን በጥብቅ ይመከራል።
ቄንጠኛ ንክኪ በማቅረብ፣ የXbox ክሬዲት ካርድ ተጠቃሚዎች የጨዋታ ባህሪያቸውን እንዲገልጹ የሚያስችላቸው አምስት ጣፋጭ ንድፎችን ምርጫ ያቀርባል። በተጨማሪም፣ ካርድ ያዢዎች ልዩ እና ግላዊ ልምድን በማረጋገጥ Gamertagን በመጨመር ካርዳቸውን ለግል የማበጀት አማራጭ አላቸው።
በማጠቃለያው፣ የ Xbox ክሬዲት ካርድ ማስተዋወቅ ለተጫዋቾች ሽልማቶችን እንዲያገኙ እና የጨዋታ ልምዳቸውን እንዲያሳድጉ አስደሳች እድል ይሰጣል። ሆኖም፣ አጠቃቀሙን በኃላፊነት መቅረብ እና በግለሰብ የፋይናንስ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ አስፈላጊ ነው።
ትርጓሜዎች
– Xbox Insiders፡ የ Xbox Insider ፕሮግራም አካል የሆኑ ግለሰቦች፣ ይህም አዳዲስ ባህሪያትን እንዲሞክሩ እና በይፋ ከመለቀቁ በፊት አስተያየት እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።
- Xbox Game Pass Ultimate፡ Xbox Live Goldን እና Xbox Game Pass ለሁለቱም ኮንሶል እና ፒሲ መዳረሻን ጨምሮ የተለያዩ የXbox ጨዋታዎችን መዳረሻ የሚሰጥ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት።
- የAPR ተመኖች፡ አመታዊ መቶኛ ተመኖች፣ ይህም በክሬዲት ካርድ ወይም በብድር የሚበደር አመታዊ ወጪን ይወክላል።
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጽሑፍ፡- “Xbox የራሱን ክሬዲት ካርድ እያገኘ ነው” በኤሚሊ ጌራ፣ VG247።