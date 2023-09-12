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ናቪያ የስታርትፊልድ አፈጻጸምን በRTX 30- እና 40-Series GPUs ላይ ለማሻሻል ነጂዎችን አዘምኗል።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
ናቪያ የስታርትፊልድ አፈጻጸምን በRTX 30- እና 40-Series GPUs ላይ ለማሻሻል ነጂዎችን አዘምኗል።

ናቪያ የ RTX 30- እና 40-ተከታታይ ግራፊክስ ካርዶች ላላቸው ተጠቃሚዎች የስታርፊልድ አፈጻጸምን የሚያሳድግ አውቶማቲክ የአየር ማሻሻያ አሳውቋል። ማሻሻያው ለቅርብ ጊዜዎቹ ጂፒዩዎች አፈጻጸምን የሚያሳድገው Resizable BAR ቴክኖሎጂን መተግበርን ያካትታል። በሙከራ ሁኔታዎች ውስጥ፣ Nvidia GeForce RTX 40-ተከታታይ ዴስክቶፕ ጂፒዩዎች ከዝማኔው በኋላ በአማካይ የ5 በመቶ የአፈጻጸም እድገት እንዳጋጠማቸው አረጋግጧል።

ተኳሃኝነትን ለማረጋገጥ ማሻሻያው በነባር 537.17 አሽከርካሪዎች እና አዲስ የተለቀቁት 537.34 አሽከርካሪዎች ላይ ተግባራዊ ይሆናል። ከዚህ ማሻሻያ ጎን ለጎን፣ ናቪዲ ለተጠቃሚው የተለየ ስርዓት ምርጥ መቼቶችን የመምረጥ ሂደቱን በማቃለል ለስታርፊልድ አንድ ጊዜ ጠቅታ ምርጥ ቅንብሮችን አስተዋውቋል። በተጨማሪም፣ ኩባንያው የጂፒዩ ፕሮፋይል ጉዳይን ለMicrosoft ስቶር የስታርፊልድ ስሪት አቅርቧል።

ይህ ዝማኔ የሚመጣው ዲጂታል ፋውንድሪ ከዘገበው ብዙም ሳይቆይ ስታርፊልድ በ AMD ጂፒዩዎች ላይ ከ Nvidia እና Intel GPUs ጋር በማነፃፀር የተሻለ ውጤት አሳይቷል። ዲጂታል ፋውንዴሪ ከኢንቴል ሲፒዩዎች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን አግኝቶ በAMD Radeon RX 46 XT እና በNvidi's RTX 6800 መካከል ከፍተኛ የሆነ የ3080 በመቶ የአፈጻጸም ክፍተት በስታርትፊልድ ውስጥ ተመልክቷል። የሚስተካከል የ BAR መገለጫ ማሻሻያ በዲጂታል ፋውንድሪ የተገለጸውን የአፈጻጸም ክፍተት ለማስተካከል ይረዳ እንደሆነ መታየት አለበት።

በማጠቃለያው፣ የኒቪዲያ አውቶማቲክ የአየር ላይ ማሻሻያ ለሾፌሮቹ ዓላማው በ RTX 30- እና 40-series GPUs ላይ የስታርፊልድ አፈጻጸምን ለማሻሻል ነው። Resizable BARን በመተግበር እና አንድ ጊዜ ጠቅታ ምርጥ ቅንጅቶችን በማስተዋወቅ ኒቪያ ዓላማው ለስታርፊልድ ተጫዋቾች የጨዋታ ልምድን ለማሳደግ ነው። የቀደሙት ሪፖርቶች በNvidi፣ Intel እና AMD GPUs መካከል ያለውን የአፈጻጸም ልዩነቶች አጉልተው ቢያሳዩም፣ ይህ ማሻሻያ እነዚያን ጉዳዮች ለመፍታት እና በተለያዩ የሃርድዌር ውቅሮች ላይ የበለጠ ወጥ የሆነ የጨዋታ ተሞክሮ ለማምጣት ይፈልጋል።

ምንጮች:
– [የጽሑፍ ምንጭ]

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