የአርክቲክ ማህተም ማስተካከያዎች በማሞቂያ እና በአየር ማናፈሻ ስርዓቶች ውስጥ ፈጠራን ይይዛሉ

በቅርብ ጊዜ በኖርዌይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የአርክቲክ ማህተሞች በአስቸጋሪ እና ቀዝቃዛ ሁኔታዎች ውስጥ ለመኖር ትላልቅ የአፍንጫ ቀዳዳዎች እና ውስብስብ የአፍንጫ ሕንፃዎች ፈጥረዋል. እነዚህ ልዩ ማመቻቸት ማኅተሞች በአተነፋፈስ ጊዜ ሙቀትን እና እርጥበትን በብቃት እንዲቆጥቡ ያስችላቸዋል.
የአርክቲክ ማህተሞች ቀዝቃዛና ደረቅ አካባቢዎችን በመተንፈስ ሙቀትን እና እርጥበት የማጣት ፈተና ይገጥማቸዋል. ይህንን ለመቅረፍ ማክሲሎተርቢኔትስ በመባል የሚታወቁት በአፍንጫቸው ክፍተቶች ውስጥ ልዩ አጥንቶች ፈጥረዋል። እነዚህ የተቦረቦሩ አወቃቀሮች የሚተነፍሰውን አየር በማሞቅ እና በማድረቅ ረገድ ወሳኝ ሚና በሚጫወት በ mucosal ቲሹ ሽፋን ተሸፍነዋል፣ እንዲሁም በሚወጣበት ጊዜ ሙቀትን እና እርጥበትን ይቀንሳል።
ተመራማሪዎቹ የኮምፒዩተር ቲሞግራፊን እና የኢነርጂ ብክነትን ሞዴሎችን በመጠቀም የአርክቲክ ጢም ማህተሞችን የአፍንጫ ቀዳዳዎች እና የሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተሞችን ያነፃፅራሉ ። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የአርክቲክ ማህተሞች በሁለቱም በአርክቲክ እና በሜዲትራኒያን የአየር ሙቀት ውስጥ ሙቀትን እና ውሃን በመጠበቅ ረገድ የበለጠ ውጤታማ ነበሩ. በ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ውስጥ እንኳን, የሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተሞች ከአርክቲክ ማህተሞች ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ሙቀትን እና ውሃ አጥተዋል.
ጥናቱ ግኝቶቹን የበለጠ ውጤታማ የማሞቂያ እና የአየር ማናፈሻ ስርዓቶችን ለመንደፍ የመተግበር አቅምን ያጎላል. መሐንዲሶች የአርክቲክ ማህተሞችን ውስብስብ የአፍንጫ አወቃቀሮችን በመኮረጅ እንደ ይበልጥ ቀልጣፋ የአየር ማቀዝቀዣዎችን የመሳሰሉ አዳዲስ ሂደቶችን ማዳበር ይችላሉ።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የሌሎች ዝርያዎችን የአፍንጫ አወቃቀሮች ለመመርመር እና የተለያዩ የአናቶሚካል ዲዛይኖች በተለያዩ አካባቢዎች የዝግመተ ለውጥ ጥቅሞችን እንዴት እንደሚሰጡ ለመረዳት ጥናታቸውን ለማራዘም አቅደዋል። እንደ ግመሎች ለሙቀት ወይም ለውሃ ጥበቃ የተለየ ማስተካከያ ያላቸውን እንስሳት በማጥናት ጠቃሚ የምህንድስና እና ዲዛይን ግንዛቤዎችን ማግኘት ይቻላል።
ተፈጥሮ በአርክቲክ ማህተሞች ውስጥ የሙቀት መለዋወጫዎችን ቀድሞውኑ አሟልቷል, እና ከእነዚህ ማስተካከያዎች በመማር, ሰዎች የበለጠ ውጤታማ ሂደቶችን እና ቴክኖሎጂዎችን መፍጠር ይችላሉ. ጥናቱ ማሞቂያ፣ አየር ማናፈሻ እና የአየር ማቀዝቀዣ ዘዴዎችን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ተፈጥሮን መነሳሳትን እና ፈጠራን መፈለግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።