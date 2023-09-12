ሰሜናዊ እምነት የፈቃደኝነት የካርቦን ብድር ሥነ-ምህዳር የመጀመሪያ ደረጃን ያጠናቅቃል

ሰሜናዊ ትረስት በኢንዱስትሪ አቀፍ የበጎ ፈቃደኝነት የካርበን ክሬዲት ስነ-ምህዳር የመጀመሪያ ደረጃ ማጠናቀቁን አስታውቋል። የመሳሪያ ስርዓቱ ተቋማዊ ገዥዎች ከዋና ፕሮጄክቶች ገንቢዎች ሙሉ በሙሉ በራስ ሰር በተሰራ ዲጂታል መድረክ የካርቦን ክሬዲቶችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። የስርዓተ-ምህዳሩ የግል ደብተር ዲጂታል ብሎክቼይን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ገዢዎችን ከካርቦን ክሬዲት አቅራቢዎች ጋር ያገናኛል የግሪንሀውስ ጋዞችን በመቀነስ ላይ ያተኮረ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ።
በመድረክ በኩል፣ ገዥዎች የካርቦን ክሬዲቶችን በቀጥታ ከፕሮጀክት ገንቢዎች ጋር ማስተላለፋቸው እና እነዚህን ከካርቦን አሻራቸው አንጻር ጡረታ ማውጣት ይችላሉ። ይህ ልማት ለሰሜን ትረስት ዲጂታል ንብረቶች እና የፋይናንሺያል ገበያዎች ቡድን ለዲጂታል ንብረቶች የገበያ መሪ መድረክን ለማቅረብ በማለም ትልቅ ምዕራፍ ነው። ተቋማዊ ደንበኞች የካርበን ክሬዲቶችን የማግኘት እና ለካርቦን ማካካሻ ጉዟቸው አስተዋፅዖ የማድረግ ችሎታ ለወደፊቱ ወሳኝ ሆኖ ይታያል።
የካርቦን ክሬዲቶችን የሕይወት ዑደት ለማስተዳደር የዲጂታል ቴክኖሎጂን መጠቀም ለገዢዎች እና ለፕሮጀክት ገንቢዎች በራስ መተማመን እና ግልጽነት ይሰጣል። ሁሉም ተሳታፊዎች የካርበን ክሬዲቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ መከታተል፣ ማስተዳደር እና ማስተላለፍ ቀላል እንዲሆንላቸው የአስተዳደር ስራዎችን ያመቻቻል። መድረኩ በፈቃደኝነት የካርበን ክሬዲት ከጫፍ እስከ ጫፍ ባለው የህይወት ኡደት ውስጥ ሙሉ ግልፅነትን ያቀርባል።
ኖርዘርን ትረስት ከተለያዩ የፕሮጀክት አዘጋጆች ጋር በመተባበር ከጎ ባላንስ ሊሚትድ፣ የደን መጨፍጨፍን በማስወገድ ላይ ያተኮረ የREDD+ ፕሮጀክት ገንቢ እና ReGen III፣ የንፁህ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ጥቅም ላይ የዋለው የሞተር ዘይትን ጨምሮ። በትንሹ አዋጭ ምርት (MVP) መድረክ ላይ ያሉ ግብይቶች ሙሉ በሙሉ በራስ ሰር ተደርገዋል። የመድረክ ተጨማሪ ልማት እና የመጀመሪያው ኦፊሴላዊ የቀጥታ ግብይት በ 2023 መገባደጃ ላይ የታቀደ ነው።
ይህ ተነሳሽነት የዲጂታል ንብረት ገበያዎችን እና ባህላዊ የዋስትና አገልግሎቶችን ለመደገፍ ኃላፊነት ያላቸውን ቡድኖች የሚያጣምረው የሰሜን ትረስት ዲጂታል ንብረቶች እና ፋይናንሺያል ገበያዎች ቡድን አካል ነው። ኩባንያው ቀደም ሲል የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን በግል የፍትሃዊነት ፈንድ አስተዳደር እና ቦንዶችን ማስመሰያ እና ክፍፍልን በመደገፍ በሴኩሪቲስ አገልግሎት ውስጥ በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል።
ምንጮች፡ ሰሜናዊ እምነት