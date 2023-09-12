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HMD Global አዲስ የሞባይል መሳሪያዎች መስመር መጀመሩን አስታወቀ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
HMD Global አዲስ የሞባይል መሳሪያዎች መስመር መጀመሩን አስታወቀ

በኖኪያ ስም የተሸጡ ስማርት ስልኮችን በማምረት የሚታወቀው የፊንላንድ ኩባንያ ኤችኤምዲ ግሎባል በራሱ ብራንድ አዲስ የሞባይል መሳሪያዎችን ለማስተዋወቅ ማቀዱን ይፋ አድርጓል። የኤችኤምዲ ግሎባል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ዣን ፍራንሲስ ባሪል በሊንኬዲን ላይ እንዳስታወቁት አዲሱ የኤች.ኤም.ዲ ምርት ስም ከኖኪያ ስልኮች እና ከማይታወቁ አጋሮች ጋር በመተባበር አብሮ እንደሚኖር ገልጿል።

ባሪል ኩባንያው እስከ “HMD – የኖኪያ ስልኮች ቤት” ድረስ ስላደረገው ጉዞ መደሰቱን ገልጿል እና ወደ ገበያው የመግባት ቀጣይ ሂደትን አጉልቶ አሳይቷል። በተጠቃሚዎች ፍላጎት ላይ ትኩረት ማድረግ እና ለቴሌኮሙኒኬሽን አዲስ ዓለም መፍጠር ላይ አፅንዖት ሰጥቷል.

ስለ አዲሶቹ የኤችኤምዲ ምርቶች እና የሚለቀቁበት ቀን ዝርዝር መረጃ ገና ይፋ ባይሆንም፣ የታይዋን ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ፎክስኮን በአሁኑ ጊዜ በኖኪያ ስም የተሰሩ መሳሪያዎችን ስለሚያመርት ማምረቻውን ሊይዝ ይችላል።

የኤችኤምዲ ብራንድ ያላቸው መሳሪያዎች ከኩባንያው ቁርጠኝነት ጋር ለቀጣይ ዘላቂ እና ተመጣጣኝ ዋጋ ለመንደፍ ከበጀት እስከ መካከለኛ ደረጃ ያለውን ምግብ ማቅረባቸውን ይቀጥላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኤች.ኤም.ዲ ግሎባልን ከሚመሩ የቀድሞ የኖኪያ ኃላፊዎች ጋር፣ ይህ ኩባንያው በአዲሱ ስም የምርት ስሙን ውርስ ላይ ለመገንባት እድል ይሰጣል።

ስለ አዲሱ HMD ምርቶች ተጨማሪ መረጃ እየተጠበቀ ነው፣ እና ሲገኝ ዝማኔዎች ይቀርባሉ::

ምንጮች:
ደራሲ: ጄስ ዌዘርቤድ
- ምስል፡ ጆአን ክሮስ/ኑርፎቶ በጌቲ ምስሎች

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