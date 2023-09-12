አፕል እስከ 2024 ድረስ አዲስ አይፓዶችን ለመክፈት ዕድሉ የለውም ይላል ተንታኙ

ታማኝ የአፕል ተንታኝ ሚንግ-ቺ ኩኦ እንደሚለው አፕል አሁን እስከ 2024 ድረስ አዲስ አይፓዶችን የመክፈት ዕድሉ አነስተኛ ነው።ይህ ዜና የሚመጣው አፕል አዲሱን አይፎን 15 እና አፕል ዎች ተከታታይ 9 አሰላለፍ ይፋ ሊያደርግ ጥቂት ሰዓታት ሲቀረው ነው።
ባለፈው ሳምንት ኩኦ እስከሚቀጥለው አመት ድረስ ምንም አዲስ ማክቡኮች እንደማይኖሩ ተናግሯል። ከአይማክ ማደስ በስተቀር፣ አፕል ለቀሪው አመት የሚያውቃቸው ብዙ አዳዲስ የሃርድዌር ምርቶች አይኖሩትም።
መጀመሪያ ላይ አፕል የመጀመሪያውን ዙር M3 Apple Silicon Macs እና የዘመነ አይፓድ አየርን ለማስተዋወቅ በጥቅምት ወር ዝግጅት እንደሚያካሂድ ተገምቷል። ሆኖም የኩኦ እና የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን ይህ ክስተት ከጠረጴዛው ውጪ ሊሆን እንደሚችል ዘግበዋል። አዲሶቹ Macs አሁን በፀደይ 2024 ከመውደቅ 2023 ይልቅ ይጀመራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ጉርማን ከዚህ ቀደም የአይፓድ አየር ማሻሻያ በሂደት ላይ መሆኑን ጠቅሷል፣ ነገር ግን የኩኦ የቅርብ ጊዜ አስተያየት የዚህ የተለቀቀበት ጊዜ ላይ ጥርጣሬን ይፈጥራል።
በአጠቃላይ አፕል በሃርድዌር ልቀቶች ላይ ትኩረት የሚያደርገው በአዲሱ አይፎን 15 እና አፕል ዎች ተከታታይ 9 ላይ ይሆናል።የአይፓድ ፕሮ ማሻሻያ እስከ 2024 ድረስ መጠበቅ አለበት፣ እና ሌሎች የሚጠበቁ ልቀቶችም ለሌላ ጊዜ ሊራዘሙ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ሚንግ-ቺ ኩኦ (ትዊተር @mingchikuo)
- ብሉምበርግ