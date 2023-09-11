የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

የማሪዮ ካርት ጉብኝት አዲስ ይዘትን መልቀቅ ለማቆም፣ ግን ጨዋታው እንዳለ ይቆያል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
የማሪዮ ካርት ጉብኝት አዲስ ይዘትን መልቀቅ ለማቆም፣ ግን ጨዋታው እንዳለ ይቆያል

ታዋቂው የሞባይል እሽቅድምድም ጨዋታ ማሪዮ ካርት ጉብኝት በሬዲት ላይ በተለጠፈው የውስጠ-ጨዋታ ማስታወቂያ መሰረት አዲስ ይዘት መለቀቅ ሊያቆም ነው። ከኦክቶበር 4 በኋላ፣ በጨዋታው ላይ ምንም አዲስ ኮርሶች፣ አሽከርካሪዎች፣ ካርቶች፣ ተንሸራታቾች ወይም ባህሪያት አይኖሩም። ይህ በተጫዋቾች መሠረት ላይ መቀነስ ሊያስከትል ቢችልም ጨዋታው አሁንም ለማውረድ እና ለመጫወት ዝግጁ ይሆናል።

የማሪዮ ካርት ቱር ስኬት ወደ 300 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ በማግኘቱ የኒንቴንዶ ሁለተኛው በጣም ትርፋማ የሞባይል ርዕስ ሆኖ በFire Emblem Heroes ብቻ ብልጫ አሳይቷል። ሆኖም ጨዋታው በተለይም የገቢ መፍጠር ስልቱን በተመለከተ ውዝግብ ገጥሞታል። አንዱ አጨቃጫቂ ገጽታ የ "Spotlight Pipes" ማካተት ነበር, ይህም ያልተገለጹ ዕድሎች የሎት ሳጥኖችን ያቀርባል. ይህ ከተጫዋቾች ትችት አስከትሏል, እና ቧንቧዎቹ በኋላ ተወግደዋል.

ኔንቲዶ የማሪዮ ካርት ጉብኝትን አዲስ ይዘት እድገት ለማስቆም ለምን እንደወሰነ ግልፅ አይደለም ። ይፋዊ መግለጫ ባይወጣም ጨዋታዎች ውሎ አድሮ የአዳዲስ ይዘቶችን አቅርቦታቸውን ማሟጠጡ የተለመደ ነው። ኔንቲዶ አዲስ ይዘትን ለሌሎች የሞባይል ጨዋታዎች እንደ Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, እና Fire Emblem Heroes መልቀቅ ቀጥሏል። በተጨማሪም ኩባንያው ከሞባይል ግዙፍ ዴኤንኤ ጋር በመተባበር አዳዲስ የስማርትፎን ጨዋታዎችን እና ተዛማጅ ተሞክሮዎችን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል።

ምንም እንኳን አዲስ ይዘት አለመኖሩ አንዳንድ ተጫዋቾችን ተስፋ ሊያስቆርጥ ቢችልም የማሪዮ ካርት ቱር ማህበረሰብ እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ እና ይህ የአቅጣጫ ለውጥ ቢያጋጥመውም ጨዋታው እየዳበረ ይቀጥል እንደሆነ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው።

ምንጮች:
- ዩሮጋመር
- ኮታኩ

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች