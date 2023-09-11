የማሪዮ ካርት ጉብኝት አዲስ ይዘትን መልቀቅ ለማቆም፣ ግን ጨዋታው እንዳለ ይቆያል

ታዋቂው የሞባይል እሽቅድምድም ጨዋታ ማሪዮ ካርት ጉብኝት በሬዲት ላይ በተለጠፈው የውስጠ-ጨዋታ ማስታወቂያ መሰረት አዲስ ይዘት መለቀቅ ሊያቆም ነው። ከኦክቶበር 4 በኋላ፣ በጨዋታው ላይ ምንም አዲስ ኮርሶች፣ አሽከርካሪዎች፣ ካርቶች፣ ተንሸራታቾች ወይም ባህሪያት አይኖሩም። ይህ በተጫዋቾች መሠረት ላይ መቀነስ ሊያስከትል ቢችልም ጨዋታው አሁንም ለማውረድ እና ለመጫወት ዝግጁ ይሆናል።
የማሪዮ ካርት ቱር ስኬት ወደ 300 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ በማግኘቱ የኒንቴንዶ ሁለተኛው በጣም ትርፋማ የሞባይል ርዕስ ሆኖ በFire Emblem Heroes ብቻ ብልጫ አሳይቷል። ሆኖም ጨዋታው በተለይም የገቢ መፍጠር ስልቱን በተመለከተ ውዝግብ ገጥሞታል። አንዱ አጨቃጫቂ ገጽታ የ "Spotlight Pipes" ማካተት ነበር, ይህም ያልተገለጹ ዕድሎች የሎት ሳጥኖችን ያቀርባል. ይህ ከተጫዋቾች ትችት አስከትሏል, እና ቧንቧዎቹ በኋላ ተወግደዋል.
ኔንቲዶ የማሪዮ ካርት ጉብኝትን አዲስ ይዘት እድገት ለማስቆም ለምን እንደወሰነ ግልፅ አይደለም ። ይፋዊ መግለጫ ባይወጣም ጨዋታዎች ውሎ አድሮ የአዳዲስ ይዘቶችን አቅርቦታቸውን ማሟጠጡ የተለመደ ነው። ኔንቲዶ አዲስ ይዘትን ለሌሎች የሞባይል ጨዋታዎች እንደ Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, እና Fire Emblem Heroes መልቀቅ ቀጥሏል። በተጨማሪም ኩባንያው ከሞባይል ግዙፍ ዴኤንኤ ጋር በመተባበር አዳዲስ የስማርትፎን ጨዋታዎችን እና ተዛማጅ ተሞክሮዎችን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል።
ምንም እንኳን አዲስ ይዘት አለመኖሩ አንዳንድ ተጫዋቾችን ተስፋ ሊያስቆርጥ ቢችልም የማሪዮ ካርት ቱር ማህበረሰብ እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ እና ይህ የአቅጣጫ ለውጥ ቢያጋጥመውም ጨዋታው እየዳበረ ይቀጥል እንደሆነ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው።
ምንጮች:
- ዩሮጋመር
- ኮታኩ