አዲስ ግኝቶች እና የገንዘብ ድጋፍ ቅንጣት ፊዚክስ ውስጥ ቅድሚያ

በፓርቲክል ፊዚክስ ፕሮጄክት ቅድሚያ የሚሰጠው ፓነል (P5) በቅርቡ የወጣ ሪፖርት ለቀጣዮቹ አስርት ዓመታት በጥቃቅን ፊዚክስ መስክ የተሰጡ ምክሮችን ዘርዝሯል። ሪፖርቱ "የኳንተም ዩኒቨርስን ማሰስ፡ ወደ ፈጠራ እና ግኝት በፓርቲክል ፊዚክስ" በሚል ርዕስ ለበርካታ ቀጣይ መጠነ ሰፊ ጥረቶች ድጋፍን ያረጋግጣል እና በሌሎችም ላይ ይስፋፋል። ሎውረንስ በርክሌይ ብሔራዊ ላቦራቶሪ (የበርክሌይ ላብ) የCMB-S4 ፕሮጀክት እና የወደፊት የጨለማ ኢነርጂ እና የጨለማ ቁስ ሙከራዎችን ጨምሮ እነዚህን ምክሮች ለመደገፍ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም፣ ወደፊት ከፍተኛ የኃይል ግጭቶችን ለማስቻል ለፍጥነት R&D ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ሪፖርቱ አፅንዖት ሰጥቷል።
የፒ 5 ዘገባው በ“ስኖውማስ” የማህበረሰብ ጥናት ላይ በተገለጹት ሳይንሳዊ ቅድሚያዎች ላይ የሚገነባ መሰረታዊ ሰነድ ነው። በሺዎች ከሚቆጠሩ የሳይንስ ሊቃውንት ወደ የጋራ ስምምነት ምክሮች ስብስብ የተዋሃደ ነው። ሪፖርቱ በሚቀጥሉት 10-20 ዓመታት ውስጥ እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ የምርመራ መንገዶች ተብለው የሚመከሩትን ሶስት አጠቃላይ የሳይንስ ጭብጦችን ለይቷል፣ እያንዳንዳቸው ሁለት የትኩረት አቅጣጫዎች ወይም የሳይንስ አሽከርካሪዎች።
ሪፖርቱ የፓናል ምክሮችን የቀረፀውን በቅርብ ጊዜ በእውቀት እና በቴክኖሎጂ እድገት ግምት ውስጥ ያስገባል ። የሂግስ ቦሶን ግኝት እና የዚህ ቅንጣት ቀጣይ ጥናት ስለ ቅንጣት ፊዚክስ መደበኛ ሞዴል መረዳታችንን አሳውቆናል። በተጨማሪም፣ ስለጨለማ ቁስ ያለን ግንዛቤ በዝግመተ ለውጥ፣ ከቅንጣት ፊዚክስ ወሰን አልፎ ወደ ሰፊው ኮስሞስ ጥናት አነሳሳ። ሪፖርቱ በ2015 የስበት ሞገዶች መገኘቱን አምኗል፣ ይህም በአፋጣኝ ቴክኖሎጂ ዙሪያ በሚደረጉ ውይይቶች እና የቀጣይ ትውልድ ቅንጣት ግጭት አስፈላጊነት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል።
የP5 ሪፖርት ለነባር ፕሮጀክቶች ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እና በዋና ዋና የግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ መመሪያ ይሰጣል። ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጠው የCMB-S4 ፕሮጀክት ነው፣ ዓላማውም የጠፈር ማይክሮዌቭን ዳራ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ስሜት በትክክል ለመቅረጽ ነው። በርክሌይ ላብ የብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን (ኤንኤስኤፍ) ክፍል ከሚመራው ከቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በቅርበት በመሥራት የፕሮጀክቱን የኢነርጂ ዲፓርትመንት (DOE) ክፍል እየመራ ነው። ሁለተኛው ደረጃ ያለው ትልቅ ፕሮጀክት እንደገና የታሰበው የ DUNE ፕሮጀክት ሁለተኛ ደረጃ ሲሆን ሦስተኛው ቅድሚያ የሚሰጠው ከባህር ዳርቻው በሂግስ ፋብሪካ ውስጥ ከፍተኛ የአሜሪካ ተሳትፎ ላይ ነው።
እነዚህ ምክሮች ቅንጣት ፊዚክስ ምርምር እና አዳዲስ ግኝቶችን በመከታተል ላይ ቀጣይ መዋዕለ ንዋይ አስፈላጊነትን ያጎላሉ። እንደ በርክሌይ ላብ ባሉ ድርጅቶች ድጋፍ እና አሰላለፍ፣ ሳይንሳዊ ማህበረሰቡ ስለ አጽናፈ ሰማይ ባለን ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ እድገት ለማድረግ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል።