ስታርፊልድ በ Xbox Series X ላይ 60FPS መድረስ ይችላል? የዲጂታል መሠረተ ልማት ሙከራዎች ተስፋ ይሰጣሉ!

በዲጂታል ፋውንድሪ ውስጥ ያሉ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ስታርፊልድ፣ ከቤቴሳ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ፣ በ Xbox Series X በ60 ክፈፎች በሰከንድ (ኤፍፒኤስ) መሮጥ ይችል እንደሆነ ለማወቅ ሙከራዎችን አድርገዋል። መልሱ ቀላል ባይሆንም ውጤቶቹ ተስፋ ይሰጣሉ። ተጫዋቾች.
ዲጂታል ፋውንደሪ ከXbox Series X ጂፒዩ ጋር በቅርበት የሚዛመደውን የAMD 4800S Desktop Kit ስታርትፊልድን ከXbox Series X ስሪት ጋር በሚወዳደር ቅንጅቶች ለማስኬድ ተጠቅሟል። ከዚያም የXbox Series S ስሪትን በማዛመድ ጥራቱን ወደ 1440p አውርደዋል፣ እና የፍሬም ፍጥነቱን ለመገምገም ጨዋታውን በሚገባ ዳስሰዋል።
ቡድኑ አብዛኛውን ጊዜ ጨዋታው ከ 40 FPS በላይ መሮጡን ተገንዝቧል። ይህ የሚያሳየው የ40 FPS ሁነታ ከተለያዩ የጂፒዩ ቅንጅቶች ጋር ወይም ወደ ተለዋዋጭ የጥራት ልኬት ማስተካከያ ማድረግ የሚቻል አማራጭ ሊሆን ይችላል። ሌላው አማራጭ በVRR የሚደገፉ ማሳያዎች ላላቸው ተጫዋቾች የፍሬም ፍጥነቱን የሚከፍት ተለዋዋጭ የማደስ ፍጥነት (VRR) ሁነታ ነው።
ሆኖም በጠቅላላው ጨዋታ ወጥ የሆነ 60 FPS ማግኘት ለስታርፊልድ የማይመስል ይመስላል። ዲጂታል ፋውንድሪ ራሱን የቻለ 60 FPS የአፈጻጸም ሁነታ ትልቅ ፈተና እንደሆነ ይደመድማል። ቢሆንም፣ ቤተሳይዳ ወደፊት በማመቻቸት ተጫዋቾችን ሊያስደንቅ የሚችልበት እድል ሁልጊዜ አለ።
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ትርጓሜዎች
- FPS: ክፈፎች በሰከንድ፣ የጨዋታ ወይም ቪዲዮ የማደስ መጠን ወይም የፍሬም ፍጥነት መለኪያ። በሰከንድ ምን ያህል ነጠላ ክፈፎች እንደሚታዩ ይጠቁማል።
- ጂፒዩ፡ የግራፊክስ ማቀናበሪያ ክፍል፣ ምስሎችን፣ ቪዲዮዎችን እና እነማዎችን የሚቆጣጠር እና የሚሰራ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ ወረዳ።
- ቪአርአር፡ ተለዋዋጭ የማደሻ ተመን፣ የማሳያ ቴክኖሎጂ የማደሻ ፍጥነቱ እየታየ ካለው የፍሬም ፍጥነት ጋር እንዲላመድ የሚያስችል ነው።
ምንጭ፡ ዲጂታል ፋውንደሪ፣ “Starfield በ Xbox Series X በ60fps መሮጥ ይችላል?”፣ ንጹህ Xbox።