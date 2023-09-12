ሳንታ ክሩዝ ሄክለር ኤስኤልን አስተዋወቀ፡ ቀላል ክብደት ያለው eMTB ከ150ሚሜ ጉዞ ጋር

ሳንታ ክሩዝ ሄክለር ኤስኤልን በማስጀመር ቀላል ክብደት ባለው የኤሌክትሪክ ተራራ ብስክሌት ገበያ ገብቷል። ይህ አዲስ ብስክሌት 150ሚሜ የኋላ ተሽከርካሪ ጉዞን ያሳያል እና ተራራውን በሙሉ ለመቋቋም የተነደፈ ነው። የፋዙዋ ራይድ 60 ሞተር እና የተቀናጀ የ430Wh ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን ይህም ኮረብታዎችን ከፍ ያደርጋል። ሄክለር ኤስኤል የታለመው በከፍታዎቹ ላይ ትንሽ ተጨማሪ እገዛ በማድረግ የበለጠ የብስክሌት መሰል ልምድ ለሚፈልጉ ነው።
የፋዙዋ ራይድ 60 ኤሌክትሪክ ብስክሌት ሞተር በሄክለር ኤስኤል እምብርት ላይ ሲሆን ከፍተኛውን 60Nm እና 450W ከፍተኛ ሃይል ያቀርባል። ሞተሩ ሶስት የሃይል ቅንጅቶችን ያቀርባል - ብሬዝ፣ ወንዝ እና ሮኬት - በFazua መተግበሪያ ውስጥ ሊበጁ ይችላሉ። የባትሪ ህይወት እና የሃይል ቅንጅቶች ከላይ-ቱቦ ኤልኢዲ ማሳያ ላይ ይታያሉ፣ ይህ ደግሞ ለኃይል መሙያ መሳሪያዎች የዩኤስቢ-ሲ ወደብ አለው።
ሳንታ ክሩዝ ሄክለር ኤስኤል በትንሹ እና በቀላል ሞተር እና በ430Wh ባትሪ ባለ ሙሉ ሃይል eMTB ባለ 630Wh ባትሪ ጋር ተመሳሳይ መጠን እንዳለው ይናገራል። የማይነቃነቅ ባትሪ መቀርቀሪያዎችን ወይም ሽፋኖችን ያስወግዳል, በዚህም ምክንያት አነስተኛ የውስጥ ዲያሜትር ያለው የታመቀ ታች-ቱቦ ንድፍ ያመጣል.
ሄክለር ኤስኤል በአምስት መጠኖች ከትንሽ እስከ ተጨማሪ-ትልቅ እና አምስት የግንባታ አማራጮች ይገኛል። ዋጋዎች በ £6,699 ይጀምራሉ እና እስከ £11,999 ይጨምራሉ። የአለም አቀፍ ዋጋ እስካሁን አልተረጋገጠም።
በአጠቃላይ የሳንታ ክሩዝ ሄክለር SL ለአሽከርካሪዎች በቂ ኃይል ያለው እና ማንኛውንም ተራራ ለማሸነፍ የሚያስችል ቀላል ክብደት ያለው eMTB አማራጭን ይሰጣል፣ ይህም አሁንም የባህላዊ መንገድ ብስክሌት ስሜትን እና አያያዝን እየጠበቀ ነው።
ትርጓሜዎች
– eMTB፡- በኤሌክትሪክ የሚሰራ የተራራ ብስክሌት፣ በፔዳሊንግ ላይ እገዛን ለመስጠት በሞተር የተገጠመ።
– ቶርክ፡- አንድ ነገር በዘንግ ዙሪያ እንዲዞር የሚያደርገውን የኃይል መለኪያ ነው።
- ዋ: ዋት-ሰዓት ፣ ለባትሪ እና ለኤሌክትሪክ ስርዓቶች የሚያገለግል የኃይል መለኪያ አሃድ።
- ዩኤስቢ-ሲ፡ ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍን እና ከፍተኛ የኃይል ውፅዓትን የሚደግፍ ሁለንተናዊ ተከታታይ አውቶቡስ (ዩኤስቢ) በይነገጽ።
– ኤልኢዲ፡- ብርሃን-አመንጪ ዲዮድ፣ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውል የብርሃን ምንጭ አይነት።
ምንጭ፡- [ምንጭ ስም]