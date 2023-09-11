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ኔንቲዶ ፓተንት ለጆይ-ኮን ተንሸራታች ጉዳይ እምቅ ጥገናን ይጠቁማል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
ኔንቲዶ ፓተንት ለጆይ-ኮን ተንሸራታች ጉዳይ እምቅ ጥገናን ይጠቁማል

በቅርቡ በኔንቲዶ የወጣው የፈጠራ ባለቤትነት ማረጋገጫ ኩባንያው ቀጣይነት ያለውን የጆይ-ኮን ተንሸራታች ችግር ለመፍታት መንገዶችን እየፈለገ መሆኑን የሚያመለክት ይመስላል። ጆይ-ኮን ተንሸራታች፣ ኔንቲዶ ስዊች ኮንሶል ከተቆጣጣሪዎቹ የይስሙላ እንቅስቃሴን የሚያስመዘግብበት ተስፋ አስቆራጭ ጉዳይ፣ ኮንሶሉ በ2017 ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የማያቋርጥ ችግር ሆኖ ቆይቷል። ወደ ክፍል-ድርጊት ክሶችን አስከትሏል እና ኔንቲዶ ለተፈጠረው ችግር ይቅርታ እንዲጠይቅ አነሳስቶታል። ለደንበኞቹ.

በሜይ 11 የቀረበው እና በዩናይትድ ስቴትስ የፓተንት ቢሮ በሴፕቴምበር 7 የታተመው የፓተንት ፋይል የማግኔትቶሮሎጂካል ፈሳሽ አጠቃቀምን የሚያካትት መፍትሄን ያቀርባል። ይህ ፈሳሽ ለመግነጢሳዊ መስኮች ምላሽ ለመስጠት viscosity ይለውጣል እና የመቆጣጠሪያው ኦፕሬሽን ኤለመንት ሲፈናቀል ይቋቋማል። በሌላ አነጋገር፣ ይህ ቴክኖሎጂ የጆይ-ኮን ተቆጣጣሪዎች ተንሸራታች እንቅስቃሴን ሊከላከል ይችላል።

የባለቤትነት መብቱ የጆይ ኮን ድሪፍትን በግልፅ ባይጠቅስም፣ የጨዋታ ፀሐፊ እና የተደራሽነት ተሟጋች ላውራ ኬት ዴል የታቀደው ቴክኖሎጂ ጉዳዩን እንደሚፈታ ያላቸውን ተስፋ ገልጿል። እሷም ኔንቲዶ በፕሌይ ስቴሽን 5 ላይ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይ የሃይል ግብረ መልስ አናሎግ እንጨቶችን ማስተዋወቅ እንደሚቻል ጠቁማለች። ዴል እነዚህን ባህሪያት በአካል ጉዳተኞች በስርዓት ደረጃ እንዲጠፉ በመፍቀድ ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።

የባለቤትነት ማረጋገጫው ፋይል በ2 ሊለቀቅ ስለሚችለው ኔንቲዶ ስዊች 2024 የሚወራውን ወሬ እንደገና አድሷል። እንደ ዴል ገለጻ፣ የተሻሻለው ኮንሶል የበለጠ ኃይል እና የተሻሻሉ ፍሬሞችን እና መፍታትን በዲኤልኤስኤስ አይነት ወደ ላይ እንደሚያቀርብ ይጠበቃል። ዴል በተጨማሪም መላምታዊ ቀይር 2 በሌሎች ኮንሶሎች ላይ መደበኛ የሆኑ የተደራሽነት ባህሪያትን እንደ ቀለም ዓይነ ስውርነት ማጣሪያዎች እና በዲጂታል ማከማቻ ውስጥ ያሉ የተደራሽነት መለያዎችን እንደሚያካትት ያለውን ተስፋ ገልጿል።

እነዚህ የፓተንት እድገቶች ለጆይ-ኮን ተንሸራታች ዘላቂ መፍትሄ ያስገኙ እንደሆነ መታየት ያለበት ቢሆንም፣ ኔንቲዶ ጉዳዩን ለመፍታት እና በቀጣይ ኮንሶሎቹ እና ተቆጣጣሪዎቹ ተደራሽነትን ለማሻሻል የሚያደርገው ጥረት ለተጫዋቾች አበረታች ምልክት ነው።

ምንጮች:
- የዩናይትድ ስቴትስ የፓተንት ቢሮ
- ላውራ ኬት ዴል - የትዊተር ዲኤም ግልባጭ

By ገብርኤል Botha

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