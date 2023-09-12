ፎርዛ ሞተር ስፖርት በቅርቡ በሚለቀቅበት ጊዜ አዲስ የጨዋታ አጨዋወት እና የስራ ሁኔታን ያሳያል

10 ስቱዲዮዎች በቅርቡ በፎርዛ ወርሃዊ ዥረት ወቅት በከፍተኛ ጉጉት ለሚጠበቀው የፎርዛ ሞተር ስፖርት ጨዋታ የ17 ደቂቃ የጨዋታ ቀረጻ አሳይተዋል። በተከታታዩ ውስጥ ያለው አዲሱ ክፍል፣ በቀላሉ ፎርዛ ሞተር ስፖርት የሚል ርዕስ ያለው፣ ለታዋቂው የእሽቅድምድም ጨዋታ ፍራንቻይዝ አዲስ ዘመንን የሚያመላክት አስደሳች ዝመናዎችን እና ለውጦችን ቃል ገብቷል።
የጨዋታ አጨዋወት ቀረጻው የጨዋታውን “የመጀመሪያ አንፃፊ”፣ እንደ መግቢያ ቅደም ተከተል እና እንዲሁም በግንበኛ ዋንጫ ውስጥ የሩጫ ቅዳሜና እሁድን አሳይቷል። “የመጀመሪያው አንፃፊ” ተጫዋቾች በሜፕል ቫሊ ወረዳ ዙሪያ ልምምድ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል በ Chevrolet Corvette E-Ray ውስጥ ከጨዋታው ሽፋን መኪናዎች አንዱ። በተሟላ ትራፊክ ውስጥ ማሰስ ተጫዋቾቹ እያንዳንዱን መዞር በተሳካ ሁኔታ መቆጣጠር አለባቸው።
ከተለማመዱ በኋላ፣ የጨዋታ አጨዋወት ቀረጻው በልብ ወለድ ትራክ ሃኮን ወደሚገኝ የምሽት ውድድር ይሸጋገራል። በዚህ ጊዜ ተጫዋቾች ቁጥር 01 Cadillac Racing V-Series.R, ሌላውን በጨዋታው ውስጥ ያለውን የሽፋን መኪና ይቆጣጠራሉ. ከጉድጓድ ማቆሚያ በኋላ፣ ተጫዋቾች ቁጥር አንድ ቦታ ለመግፋት አዲስ ጎማ አላቸው።
ቪዲዮው ግንበኞች ዋንጫ በመባል የሚታወቀውን የጨዋታውን የስራ ሁኔታ ያሳያል። ተጫዋቾች 2019 Subaru STI S209፣ 2018 Honda Civic Type R እና 2018 Ford Mustang GTን ጨምሮ ከሶስት ጀማሪ መኪኖች መምረጥ ይችላሉ። የጨዋታ አጨዋወቱ ቀረጻ በ Grand Oak Club Circuit ላይ የልምምድ ክፍለ ጊዜን ያሳያል፣ ሌላ አዲስ የፈጠራ ትራክ፣ ተጫዋቾች በጨዋታው ፊዚክስ እና አያያዝ እራሳቸውን እንዲያውቁ እድል ይሰጣል።
ምንም እንኳን ጨዋታው መጀመሪያ ላይ ተጫዋቾችን ወደ ልብ ወለድ ወረዳዎች የሚያስተዋውቅ ቢሆንም የገሃዱ ዓለም ወረዳዎችም ተለይተው ይታወቃሉ። የልምምድ ክፍለ ጊዜ ካለቀ በኋላ፣ ተጫዋቾች ወደ መጀመሪያው ዙር ልዩ አቀራረቦችን የሚወስዱ 24 መኪኖች ሙሉ ፍርግርግ በሚያሳዩ አስደናቂ ውድድር ይቀበላሉ።
Forza Motorsport ከዚህ ልቀት ጋር ልዩ አቀራረብን ይወስዳል, በቀደሙት ክፍሎች ውስጥ የነበረውን የቁጥር ቅደም ተከተል ይጥላል. ተከታታዩን እንደ "የመኪና-ግስጋሴ" ጨዋታ እንደገና ለመወሰን ያለመ ሲሆን ይህም ትኩረትን ከመኪና መሰብሰብ ወደ መኪና ማካበት ደረጃ በማሻሻሎች በማስተካከል ተሽከርካሪዎችን መቆጣጠር ነው። ይህ ከተለምዷዊ የእሽቅድምድም ጨዋታ ንድፍ መነሳት ከዘውግ አድናቂዎች ጋር የሚያስተጋባ አስደሳች ለውጥ ነው።
Forza Motorsport በXbox Series X|S እና ፒሲ መድረኮች ኦክቶበር 10፣ 2023 እንዲለቀቅ መርሐግብር ተይዞለታል። በሚጀመርበት ቀን በ Xbox Game Pass እና PC Game Pass ላይ ይገኛል።
ምንጮች:
- 10 ስቱዲዮዎችን ማዞር.