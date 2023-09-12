አዲሱ የፎርዛ ሞተር ስፖርት፡ ከመኪና መሰብሰብ ወደ መኪና እድገት ሽግግር

ሊለቀቅ ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ፣ 10 ዙር በቅርቡ በForza Monthly ዥረት ላይ በጉጉት የሚጠበቀውን የፎርዛ ሞተር ስፖርትን አዲስ የጨዋታ ቀረጻ አሳይቷል። ነገር ግን፣ የዥረቱ በጣም አስገራሚው ገጽታ ተራ 10 እንዴት ጨዋታውን ከተለመደው የመኪና መሰብሰቢያ ጨዋታዎች እንደመነሻ አድርጎ እንደሚያስቀምጥ ነው፣ ምንም እንኳን ሲጀመር ከ500 በላይ መኪኖችን ቢያቀርብም።
የተርን 10 ስቱዲዮ ዋና ስራ አስኪያጅ ዳን ግሪንዋልት እንዳሉት ፎርዛ ሞተር ስፖርት በጊዜ ሂደት መኪናዎችን መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን የግል ጠቀሜታ ያላቸውን መኪናዎች መሰብሰብ ነው። እያንዳንዱ ተጫዋች ለእነሱ አስፈላጊ የሆኑትን የመኪናዎች ስብስብ የመምረጥ ነፃነት አለው, በውይይቶች, በክርክር እና በክህሎት ላይ የተመሰረተ ውድድር የማህበረሰብ ስሜት ይፈጥራል.
ይህ አካሄድ ለጨዋታው ዲዛይን ሆን ተብሎ ምላሽ የሚሰጥ ነው። በፎርዛ ሞተር ስፖርት ውስጥ እያንዳንዱ መኪና ተጫዋቾቹ በንቃት በመንዳት መጨመር ያለባቸው የራሱ የመኪና ማስተር ደረጃ አለው። XP የሚገኘው በኮርነንግ ፍጥነት ነው፣ በጨዋታው ቀድሞ ከተሰላ ለመኪናው ምርጥ ቲዎሬቲካል ጋር ይለካል። የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን መክፈት ተጫዋቾች ይህንን የመኪና የማስተርስ ደረጃ ከፍ እንዲያደርጉ ይጠይቃል። በግለሰብ የመኪና እድገት ላይ ያለው ትኩረት ፎርዛ ሞተር ስፖርትን እንደ ልዩ "መኪና-ፒጂ" ያዘጋጃል, ተጫዋቾች የሚነዱትን እያንዳንዱን ተሽከርካሪ በቅርበት ለማወቅ ጊዜ እና ጥረት እንዲያደርጉ ይጠይቃል.
የጨዋታ ዳይሬክተሩ ክሪስ ኢሳኪ እንዳሉት ይህ የጨዋታ ዲዛይን ለውጥ ፎርዛ ሞተር ስፖርት ቁጥሩን የቀነሰበት እና ፎርዛ ሞተር ስፖርት 8 የሚል ስያሜ ያልተሰጠው ነው። መኪናዎች በጨዋታ፣ በማህበረሰብ ግንባታ፣ በክህሎት ልማት እና በፉክክር ሀይል።
Forza Motorsport (2023) በሚጀምርበት ጊዜ ከ500 በላይ መኪኖችን እና 20 ትራኮችን ያቀርባል፣ ተጨማሪ ይዘቶች እንደ ነፃ ዝመናዎች ታቅደዋል፣ ታዋቂውን ኑርበርሪንግ ኖርድሽሊፍ ጨምሮ። ጨዋታው በXbox Series X|S፣ PC (Steam and Microsoft Store) ላይ የሚገኝ ሲሆን በኦክቶበር 10 ከተለቀቀበት ጊዜ ጀምሮ በ Xbox Game Pass እና PC Game Pass ውስጥ ይካተታል።
ይህ የፎርዛ ሞተር ስፖርት አዲስ ዘመን የመኪናን እድገት እና የተጫዋች ተሳትፎ አስፈላጊነት ላይ በማጉላት ከተከታታዩ በፊት በመኪና መሰብሰብ ላይ ያተኮረበትን ጉዞ ያሳያል። የ10 ዎቹ ደፋር የንድፍ ውሳኔዎች ጨዋታውን እንደ መኪና መሰብሰቢያ ማስመሰያ ብቻ ከመፍረድ ይልቅ ይህን ልዩ ፍልስፍና እንዲቀበሉ በመጋበዝ ለፎርዛ አድናቂዎች አዲስ እና መሳጭ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- Forza ወርሃዊ ዥረት
- 10 ስቱዲዮዎችን ማዞር