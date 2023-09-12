NBA 2K24 ግምገማ፡ ተስፋ አስቆራጭ ማይክሮ ግብይቶች ጠንካራ የጨዋታ ጨዋታን ሸፍኗል

NBA 2K24 በሻምፒዮና አሸናፊ ከፍተኛ ኮከብ የመሆን አቅም አለው፣ ነገር ግን በጥቃቅን ግብይቶች ላይ ባለው ከፍተኛ ጥገኛ ምክንያት አጭር ነው። በፍርድ ቤት ላይ ያለው ጨዋታ በጣም ጥሩ እና ትክክለኛ የ NBA ልምድን የሚያቀርብ ቢሆንም፣ የጨዋታ ሁነታዎች በመስመር ላይ ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር ለመወዳደር አስፈላጊ በሆኑ የውስጠ-ጨዋታ ግዢዎች ተቸግረዋል። የMyCareer ሁነታ በተለይ የዚህ አመት ተደጋጋሚነት የትኩረት ነጥብ ቢሆንም በክፍት የኪስ ቦርሳ አቋራጮች ላይ ክህሎት እና ጥረትን መሸለም አልቻለም።
አዲስ የሚያብረቀርቅ መካኒክ ባይኖረውም፣ NBA 2K24 አሁንም ድንቅ ምስሎችን እና ጠንካራ የፍርድ ቤት ጨዋታን ይመካል። የNBA ቀረጻን ወደ የውስጠ-ጨዋታ አኒሜሽን በቅጽበት የሚተረጎመው አዲሱ የProPLAY ባህሪ፣ ለስላሳ እንቅስቃሴ፣ የበለጠ ትክክለኛ የመንጠባጠብ፣ የመተኮስ እና የማለፊያ እነማዎችን ያደርጋል። እንደ ሌብሮን ጀምስ ያሉ ምርጥ ኮከብ ተጫዋቾች ከእውነተኛ ህይወት አቻዎቻቸው ጋር ይመሳሰላሉ፣ ይህም የበለጠ መሳጭ ልምድን ይሰጣል። ኳሱ በአስተማማኝ ሁኔታ ወደ ፍርድ ቤቱ ምርጥ ተጫዋቾች ስለሚሄድ የ AI ተቃዋሚው ፍትሃዊ ስሜት ሳይሰማው ፈታኝ ሁኔታን ያቀርባል።
ይህ ፈታኝ ሁኔታ ወደ አፀያፊው ጎንም ይዘልቃል፣ እንደ መረጣ እና ጥቅል ያሉ ክላሲክ ስልቶች ብዙም ጥቅም ላይ የማይውሉ ናቸው። ከኳስ ውጪ ያሉ ተከላካዮች አሁን ተጋጣሚያቸውን በተሻለ ሁኔታ ስለሚረዱ ስልታዊ ውሳኔዎችን እንዲወስኑ አስገድዷቸዋል። የአድሬናሊን ማበልጸጊያ ባህሪው በመከላከያ ጨዋታ ላይ መስተጋብርን ይጨምራል፣ ይህም በመስመር ላይ ግጥሚያዎች ላይ የበለጠ እንዲሳተፍ ያደርገዋል።
ነገር ግን፣ ሁሉም የፍርድ ቤት ጨዋታ ገጽታዎች በከፍተኛ ሁኔታ የተሻሻሉ አይደሉም። የፈጣን እረፍት ጨዋታ አሁንም የጎደለ ነው፣ ይህም ከጥሩ መከላከያ ደስታን ያስወግዳል። AI አልፎ አልፎ አእምሮን የሚሰብሩ ውሳኔዎችን ያደርጋል፣ ለምሳሌ የተሳሳቱ የጊዜ ማብቂያዎችን መጥራት። ምንም እንኳን የቻርለስ ባርክሌይ መቅረት የሚታወቅ ቢሆንም የትርጓሜው እና የግማሽ ሰአት ቡድን ትርኢቶች ጠንካራ ናቸው።
ከ NBA 2K24 ትልቅ እንቅፋት አንዱ በMyCareer ሁነታ ላይ ባለው የውስጠ-ጨዋታ ግዢ ላይ ያለው ትኩረት ነው። ምንም እንኳን ለሰዓታት መጫወት እና ምናባዊ ምንዛሪ ወደ የባህሪ ማሻሻያ ቢያደርግም፣ ተጫዋቾቹ ከፍተኛ አጠቃላይ ደረጃዎችን ለማግኘት ይቸገራሉ። ጨዋታው አስደሳች የሚያደርገውን የMyCareer ሊበጁ የሚችሉ ገጽታዎችን በመሸፈን ተጨዋቾች በማሻሻያዎች ላይ እውነተኛ ገንዘብ እንዲያወጡ ያበረታታል።
በማጠቃለያው ፣ NBA 2K24 በፍርድ ቤት ላይ አስደናቂ የሆነ ጨዋታ እና ትክክለኛ እይታዎችን ያሳያል ነገር ግን በማይክሮ ግብይት ላይ ባለው ከፍተኛ ጥገኛ ተበላሽቷል። የጨዋታ ሁነታዎች፣ በተለይም MyCareer፣ የሚክስ እድገት እጦት ይሰቃያሉ። ጨዋታው በጨዋታ አጨዋወት መካኒኮች ውስጥ ወደፊት እርምጃዎችን ሲወስድ፣ በእውነት የሚያረካ ተሞክሮ ከማቅረብ ይርቃል።