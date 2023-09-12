NBA 2K24 ከፒሲ ማጫወቻዎች ምላሽን ይቀበላል ፣ በእንፋሎት ላይ ሁለተኛው በጣም የከፋ የተገመገመ ጨዋታ ሆነ።

በቅርብ ጊዜ የተለቀቀው NBA 2K24, በ 2K በተሰራው የረዥም ጊዜ የቅርጫት ኳስ ተከታታይ የቅርብ ጊዜ ክፍል, ከፒሲ ተጫዋቾች ከፍተኛ ትችት ገጥሞታል, በዚህም ምክንያት በእንፋሎት ላይ አሉታዊ ግምገማዎችን ይጎርፋል. በዚህ ምክንያት ጨዋታው በSteam 2 መሠረት ከ Overwatch 250 በስተጀርባ ያለው በመድረክ ላይ ሁለተኛው በጣም የከፋ የተገመገመ ጨዋታ ደረጃ ይይዛል።
የኋለኛው ግርዶሽ የመነጨው የ NBA 2K24 ፒሲ ስሪት በ PlayStation 4 እና Xbox One የጨዋታው ስሪቶች ላይ የተመሰረተ ነው፣ ይልቁንም ከላቁ የ PlayStation 5 እና Xbox Series X/S ስሪቶች ይልቅ። ይህ ውሳኔ የፒሲ እትም የእይታ እጥረት እና ካለፈው አመት መለቀቅ ጋር ሲነጻጸር ጉልህ መሻሻሎች እንዳይኖረው አድርጎታል። በተጨማሪም፣ ለአዲሱ የኮንሶል ስሪቶች ብቻ የተወሰኑ ባህሪያት በፒሲ ስሪት ውስጥ የሉም።
ለምሳሌ፣ የጨዋታው ይፋዊ ድህረ ገጽ እንደ ProPLAY ያሉ ባህሪያትን አጉልቶ ያሳያል፣ ይህም በNBA 2K24 የጨዋታ አጨዋወት ውስጥ እውነተኛ የ NBA ቀረጻዎችን፣ እንዲሁም The W ተብሎ የሚጠራውን ግላዊ የስራ ሁኔታ የሚያሳዝነው እነዚህ ባህሪያት በ PlayStation 5 እና Xbox ላይ ለተጫዋቾች ብቻ ተደራሽ ይሆናሉ። ተከታታይ X/S፣ የፒሲ ተጫዋቾች እንደተገለሉ እንዲሰማቸው ያደርጋል።
በእንፋሎት ላይ ያሉ ግምገማዎች በተጫዋቾች የተጋሩትን ብስጭት ይገልጻሉ። ብዙዎቹ የጨዋታ አጨዋወቱ እና አኒሜሽኑ ካለፉት ድግግሞሾች በእጅጉ ሳይለወጡ እንደሚቆዩ ይጠቁማሉ። አንድ ተጫዋች “ዋናው ሜኑ እና የፓርኩ ሸካራማነቶች አሁንም እንደ ሁልጊዜው በጣም ርካሽ ናቸው” ብሏል። ሌላ ግምገማ በፒሲ እትም ላይ የተደረገውን ጥረት እጥረት ያሳያል, ከኮንሶል እትም ጋር በማነፃፀር እና ባመለጡ እድሎች ላይ ብስጭት ከቀጣዩ-ጂን ስሪቶች ጋር እኩል እንዲሆን ያደርጋል.
ትችትም ማይክሮ ግብይቶችን በ NBA 2K24 ውስጥ ለማካተት ያተኮረ ነው፣ ይህ ጨዋታ ተጫዋቾች አስቀድመው ሙሉ ዋጋ ከፍለውበታል። እንደ Reddit ባሉ መድረኮች ላይ ያሉ አሉታዊ አስተያየቶች ጨዋታው የተለያዩ የማይክሮ ግብይት ስልቶችን እንዴት እንደሚጠቀም ይጠቅሳሉ፣ ይህም በተጫዋቾች መካከል ያለውን እርካታ የበለጠ ያባብሳል።
እስካሁን ድረስ፣ 2K በፒሲ ሥሪት ዙሪያ ያሉትን ችግሮች አልፈታም ወይም ጨዋታውን ለማሻሻል ስለሚችሉ ማሻሻያዎች ምንም አይነት መረጃ አልሰጠም።
ትርጓሜዎች
- ማይክሮ ግብይቶች፡ ተጫዋቾቹ የገሃዱ ዓለም ገንዘብን በመጠቀም ምናባዊ እቃዎችን ወይም ባህሪያትን እንዲገዙ የሚያስችል የውስጠ-ጨዋታ ግዢዎች።
- PlayStation 4 (PS4): በ Sony የተሰራ የጨዋታ ኮንሶል.
- Xbox One: በማይክሮሶፍት የተሰራ የጨዋታ ኮንሶል
– PlayStation 5 (PS5)፡ የ Sony አዲሱ የጨዋታ ኮንሶል፣ PS4ን በመተካት።
– Xbox Series X/S፡ የ Xbox Oneን በመተካት የቅርብ ጊዜዎቹ የማይክሮሶፍት ጌም ኮንሶሎች።
ምንጮች: Steam 250, Eurogamer